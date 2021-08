L'ultima settimana di agosto è ormai alle porte e ogni segno zodiacale si sta preparando per poterla affrontare al meglio e senza troppe sorprese. L'Oroscopo di questo periodo, compreso tra lunedì 23 e domenica 29 agosto, preannuncia l'arrivo di giornate leggermente problematiche per coloro nati sotto al segno dell'Ariete, specialmente osservando la sfera sentimentale, mentre la Bilancia avrà la possibilità di fiondarsi in situazioni positive ed in grado di portare gioia e serenità. I nativi del Sagittario avranno modo di recuperare non solo le energie fisiche e mentali, ma di riprendere in mano la propria vita, mentre i Gemelli faranno meglio a rimandare a settembre eventuali pianificazioni importanti.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, l'oroscopo di questa nuova settimana di agosto non sembra preannunciare giornate ottimali per il segno dell'Ariete. Qualche proposta lavorativa potrebbe farsi strada tra le varie problematiche e guardando alla sfera sentimentale ci si potrebbe imbattere in alcuni momenti non proprio fortunati. La gioia e la felicità non mancheranno di certo e grazie ai riflessi e alla calma si avrà modo di rimettere a posto le varie situazioni.

Toro - la nuova settimana del mese potrebbe portare con sé un'ondata di incontri interessanti e in grado di cambiare positivamente la vita del Toro.

Riuscire a far conciliare il divertimento con i vari stati d'animo non sarà semplice e per tale motivo è consigliabile affidarsi esclusivamente all'ultimo weekend di agosto per riuscire a sbloccare eventuali situazioni rimaste in sospeso nei giorni precedenti.

Gemelli - l'oroscopo consiglia di rimandare al nuovo mese eventuali pianificazioni.

L'ultima settimana di agosto, infatti, non sembra volersi presentare positivamente al segno dei Gemelli, con alcuni astri in opposizione che non faranno altro che portare rallentamenti e problematiche legati al mondo del lavoro. Avanzare nella carriera potrebbe non essere semplice, specialmente in questo periodo, ma con l'avvicinarsi di settembre ci si potrà nuovamente rimboccare le maniche.

Cancro - lo stress potrebbe incombere senza troppi giri di parole ed il suo innalzamento potrebbe portare all'allontanamento della positività e delle persone care. Affidarsi al sentimentalismo e chiedere aiuto nel momento del bisogno non sarà di certo un errore, in quanto la condivisione dei momenti (anche di quelli negativi) aiuterà ad alleggerire il carico di emozioni per godere al meglio dei vari frutti seminati lungo il cammino.

Leone - anche il segno del Leone, secondo le previsioni dell'oroscopo, potrà trascorrere la prossima settimana all'insegna del divertimento e del sentimentalismo. La vicinanza del partner, o comunque della persona di cui ci si è innamorati, verrà avvertita durante le prossime giornate, specialmente fino alla giornata di giovedì e grazie ad essa sarà possibile mettere da parte, seppur per qualche istante, i pensieri ed i problemi ad essi collegati.

Vergine - con Venere in allontanamento, la nuova settimana di agosto non sembra volere iniziare nel migliore dei modi. L'amore potrebbe subire alcune variazioni inaspettate e portare irrequietezza ed ansia, facendo del lavoro e dei vari hobby l'unico punto di sfogo. La vicinanza di altri astri, invece, potrebbe rendere le prossime giornate maggiormente produttive in ambito lavorativo.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, l'oroscopo della nuova settimana di agosto preannuncia l'arrivo di giornate ottimali e positive per il segno della Bilancia. Sia per quanto riguarda l'ambito lavorativo che quello economico e sociale, non sembrano esserci problematiche. Si avrà la possibilità di guadagnare qualche piccolo extra ed allo stesso tempo di godersi le varie giornate in compagnia delle persone amate all'insegna del divertimento e lontani dallo stress.

Scorpione - qualche momento di tensione, secondo le anticipazioni dell'oroscopo, potrebbe sopraggiungere nel corso delle prossime giornate e mettere a repentaglio l'equilibrio raggiunto. Che si tratti della vita di coppia o semplicemente di situazioni nate all'interno del luogo di lavoro, la settimana che sta per sopraggiungere non sembra preannunciare nulla di positivo. Ci si potrebbe imbattere nella nascita di litigi e discussioni varie, ma grazie alla vicinanza delle persone care si avrà la possibilità di superare le varie situazioni a testa alta e senza troppi intoppi.

Sagittario - come è già stato anticipato, secondo le previsioni dell'oroscopo per la prossima settimana del mese di agosto, quelle che stanno per sopraggiungere saranno giornate che permetteranno al Sagittario di recuperare le proprie energie e di rimettere a posto eventuali situazioni lasciate in sospeso.

Se si ha intenzione e voglia di riprendere in mano la propria vita, questo sembra essere il periodo più ottimale per farlo.

Capricorno - nell'arco delle prossime giornate potrebbe subentrare un evento in grado di mettere a rischio l'equilibrio raggiunto con tanta fatica. L'unico consiglio plausibile per la situazione, secondo quanto previsto dall'oroscopo, è quello di mettere al primo posto la propria serenità e quella della propria famiglia, mettendo in secondo piano tutto il resto e facendo in modo che niente e nessuno possa intaccare il nuovo equilibrio che si andrà a creare.

Acquario - qualche piccolo imprevisto potrebbe raggiungere i vari aspetti della quotidianità durante le prossime giornate dell'ultima settimana di agosto.

Per evitare di ritrovarsi immersi in situazioni poco piacevoli è consigliabile mettersi in movimento ed organizzarsi al meglio per affrontare i vari imprevisti sparsi lungo il cammino. Affidarsi alla vicinanza ed all'esperienza della famiglia potrebbe non essere un qualcosa di negativo.

Pesci - con la Luna in opposizione, il segno dei Pesci potrebbe imbattersi nella nascita di qualche rallentamento, specialmente in ambito lavorativo. Non sarà nulla di cui doversi preoccupare, ma in alcuni casi è consigliato fare maggiore attenzione ed evitare che qualche piccolo imprevisto possa trasformarsi in situazioni poco piacevoli. In amore non sembrano esserci grandi problematiche in arrivo.