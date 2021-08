Le previsioni zodiacali di venerdì 20 agosto 2021 sono pronte a consegnare alle cronache astrali la nuova classifica stelline corredata dalle onnipresenti predizioni zodiacali. Pertanto in primo piano spiccano le analisi relative ai sei segni dello zodiaco inerenti alla seconda sestina. Ovviamente il riferimento è tutto per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di scoprire cosa porterà di interessante il giorno prima del prossimo weekend? L'Astrologia di venerdì in questo caso, visto la presenza della Luna in ingresso nel segno, indica la possibilità di risultare vincenti in campo sentimentale e nella quotidianità in generale a coloro nati in Acquario.

Positiva la giornata anche per gli amici appartenenti a Scorpione e Capricorno, entrambi sottoscritti in giornata a cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 20 agosto su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 20 agosto

Bilancia: ★★★. Le previsioni astrologiche di venerdì valutano non proprio positivo il momento. Almeno questo è il responso messo in chiaro dall'Astrologia. In amore, non date per scontato l'affetto della persona che vi sta vicino, ma cercate di essere quanto più affettuosi e presenti possibile. Cercate di aprirvi e magari di comunicare, soprattutto se volete che il rapporto sia appagante per entrambi.

Consiglio: non mostratevi arrabbiati senza motivo perché tale stato non farà bene a nessuno di voi due. Single, le stelle in questo periodo non sono troppo d'aiuto nella ricerca dell’anima gemella: farlo potrebbe risultare abbastanza difficoltoso, ma non per questo meno eccitante. In ogni caso, l'andare alla ricerca di una persona da amare senza avere le idee chiare potrebbe costare davvero caro.

Nel comparto lavoro, le carte in regola per ottenere maggiore successo le avete già ma ciò che manca è sicuramente un po' più di fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali del giorno 20 indica un'ottima giornata, particolarmente invitante già a partire dalla prima mattinata e sicuramente indirizzata verso una generale positività.

Intanto non accanitevi troppo per ottenere ciò che volete: tenete sotto controllo solo eventuali stress. La Luna Acquario vi regalerà un giorno piacevole e costruttivo. Per i sentimenti, sempre la stessa Luna vi aiuterà a creare le condizioni ideali per rendere questa giornata speciale. Sarete dinamici e scattanti, pronti ad intervenire nel momento ideale per fare piccoli salti in avanti e raggiungere nuovi traguardi. State vivendo una storia molto importante. Single, l'amore trionferà, saranno numerose le occasioni d'avventura. Prendetevi cura della vostra immagine, sia esteticamente che psicologicamente e vedrete che tutti impazziranno per voi. Nel lavoro, il giorno sarà ideale per fare il punto della situazione e considerare attentamente gli obiettivi che volete raggiungere.

Sagittario: ★★★★. Qualcosa in campo pratico non riesce come voi vorreste o forse come gli altri si aspettano da voi. L'oroscopo del 20 agosto consiglia di non appiattirsi sulla solita routine quotidiana, anche perché se non proprio tutto, gran parte del periodo procederà a vele abbastanza sostenute. In amore, si consiglia di tenere i nervi a freno: qualche bugia potrebbe scappare da entrambe le parti, dunque, non dateci troppo peso. Però, se a raccontarle dovesse essere solo e sempre il partner, allora potrebbe esserci un qualcosa che non quadra: fate subito il terzo grado! Per i single, vi sentirete senz'altro più energici, dinamici quanto basta. Questo periodo si preannuncia buono, pronto a portare certamente qualche soddisfazione o una nuova amicizia, chissà...

In merito al comparto lavoro invece, le stelle invitano ad avere più fiducia in se stessi. Non mancheranno di fatto occasioni, soprattutto se si ha un’attività per proprio conto oppure sotto contratto.

Oroscopo e stelle del giorno 20 agosto

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo del giorno predice l'arrivo di un venerdì frizzante e pieno di sorprese, in particolare per quanto riguarda i programmi famigliari: nuove idee potranno essere concretizzate a breve. In merito agli affetti, l’umore virerà verso l’allegria e la curiosità; vi sentirete pieni di interesse, vi piacerà scherzare e flirtare con la vostra metà. La felicità sarà dentro di voi e vi illuminerà a giorno consentendovi di risplendere come un astro.

Single, Forse conquisterete tutti con le vostre parole, dimostrando di avere idee originali e brillanti. Un incontro casuale con una persona "caduta dal cielo" potrebbe regalare grandi soddisfazioni: attrazione fatale? Nel lavoro, cercate di pensare ad una soluzione definitiva ai vostri problemi di routine, senza perdervi di coraggio.

Acquario: 'top del giorno'. Le previsioni astrali di domani preannunciano splendide novità in arrivo per molti nativi. La Luna in Acquario favorirà i rapporti sentimentali: sotto gli impulsi positivi dell'Astro d'Argento, tante situazioni saranno investite da un vento di allegra e stimoli di trasformazione. In tanti avvertirete un impellente desiderio di fare qualcosa per cambiare le cose che non vanno, in qualsiasi ambito.

In campo sentimentale, approfittatene per catturare ancora di più il cuore del vostro partner. Sarete molto soddisfatti del risultato delle vostre azioni/scelte fatte o messe in preventivo da fare nei prossimi giorni. Si consiglia di prestare più attenzione alle esigenze delle persone al vostro fianco. In coppia belle novità in vista. Single, la vita sentimentale subirà un mutamento: la possibilità di riallacciare una vecchia amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Nel lavoro, nuovi progetti vi permetteranno di conquistare la fiducia dei superiori.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 20 agosto indica l'arrivo di un periodo senz'altro abbastanza positivo, giusto quel che basta per non deludere.

La giornata di fine settimana comunque, non sarà esente da intoppi sia ben chiaro. In molte occasioni l'esperienza vi renderà impeccabili e le persone che non vi piacciono non reggeranno il confronto le "vostre verità". In amore cercate di trascorrere più tempo assieme al vostro partner. Trovate un hobby comune ad entrambi o scoprite qualcosa di nuovo assieme, sarà perfetto per ritrovare la sintonia di un tempo. Single, anche se vi sentirete bloccati in situazioni che non fanno per voi, non preoccupatevi, perché possedete già tutti gli strumenti per uscirne abbastanza felici e contenti. Avete grinta e carisma, qualità che vi permetteranno di affascinare le persone che avete vicino. Nel lavoro, occorrerà fare il punto della situazione, così da poter ottenere risultati.

Classifica oroscopo del 20 agosto, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 20 agosto è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. In analisi il quinto giorno della settimana, come da prassi interessante tutti e dodici i simboli zodiacali. Allora, curiosi di sapere qual è la posizione in scaletta attribuita dall'Astrologia al proprio segno di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, come sempre iniziando dai segni preventivati a massima positività fino ad arrivare alla coda della classifica.

Le stelline di venerdì 20 agosto: