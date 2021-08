Le previsioni zodiacali di venerdì 20 agosto 2021 sono pronte a svelare come potrebbe evolvere la parte finale della presente settimana. Nel "mirino astrologico", come sempre in questa sede, i sei segni facenti parte della prima tranche zodiacale, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: pronti a scoprire cosa porterà di interessante l'Astrologia applicata alla giornata di venerdì? Ebbene, le anticipazioni astrali mettono in risalto l'ottimo frangente previsto per gli amici nativi del Toro e del Leone, simboli considerati in giornata a cinque stelle.

Invece l'Astrologia di venerdì indica che a restare con un po' d'amaro in bocca saranno quelli nativi dei Gemelli, preventivati a questo giro in giornata da "ko".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 20 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Leone;

2° posto - ★★★★: Ariete, Cancro, Vergine;

3° posto - ★★★: NESSUNO

4° posto - ★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 20 agosto, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 20 agosto al segno dell'Ariete indica che il periodo in massima parte sarà improntato sulla semplice normalità. Il cielo astrale, ancora oggi pulito, senza legami planetari particolari, si prepara ad accogliere i positivi influssi generati dall'arrivo della Luna, nel segno i prossimo martedì 24 agosto.

In amore, il vostro intuito sarà impeccabile, quasi perfetto e vi porterà ad affrontare con lo spirito e la giusta determinazione gli eventi della giornata. Il partner vi cercherà soprattutto per il vostro modo di risolvere situazioni o problemi: riuscirete come sempre ad essere convincenti dando un appoggio concreto e tanto amore.

Single, in questo periodo sprizzate energia da tutti i pori. Avete le carte in regola per compiere il grande balzo! Voglia e ottimismo scenderanno in campo per darvi manforte e, con simili alleati, il successo in campo sentimentale è garantito. Riscuoterete così il successo sperato. Nel lavoro, anche se ci sarà molto da fare, il supporto dei colleghi e dei dirigenti sarà fondamentale.

Le attività proseguiranno per il meglio.

Toro: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì, indica al top il settore sentimentale. Dunque un venerdì preventivato ai massimi livelli, sereno e a tratti anche molto brillante. A tal proposito, senz'altro gli astri vedono come favolosa soprattutto la parte riguardante il pomeriggio e poi il "clou", ovviamente nel finale di serata. In campo sentimentale, in questa versione dolce e cremosa modello budino alla vaniglia, faticherete a riconoscervi: eppure sì, siete proprio voi, ammorbiditi dai buoni aspetti delle stelle nonché dalle risposte emotive di chi vi vuol bene. La serata romantica sarà perfetta per svelare sentimenti mantenuti segreti fin troppo a lungo e fare progetti costruttivi insieme al partner.

Single, senza sfoggiare particolari tecniche di seduzione, senza brillare per esagerata intraprendenza, sarete nelle condizioni ottimali per godervi momenti felici con la famiglia. Datevi da fare, perché queste stelle, anche se poco romantiche, favoriranno l'incontro atteso e tanto desiderato, grazie anche a dei nuovi amici che giocheranno un ruolo di primo piano in molte situazioni. Nel lavoro, l'intuito sarà la vostra marcia in più, nella gestione finanziaria. Non seguite un ordine razionale ma procedete d'istinto, fiutando il momento giusto per agire.

Gemelli: ★★. L'oroscopo svela che potreste sentirvi un pochino giù di tono a causa dell'arrivo di un giorno sotto i pessimi auspici del "ko".

La giornata di fine settimana sarà ancora interessata dalla cattiva influenza di astri negativi: cosa vi attende in amore? Certo, anche se non sarà un periodo tutto rose e fiori, non per questo dovete disperare. Qualcuno potrebbe essere assalito da dubbi in merito al partner. Pensieri negativi ridondanti altresì potrebbero non dare tregua: sentirete forte il desiderio di verificare, controllare, spiare. In generale, gli astri vi consigliano di tenere a freno la gelosia: siete troppo irascibili e non è detto che le persone che vi stanno vicino vi possano comprendere. Mantenete quindi la calma in tutte le situazioni e cercate anzi di aprire il dialogo, cosa che verrà ben apprezzata da tutti, soprattutto dal vostro partner.

Single, non meravigliatevi se a tratti vi sentirete confusi circa le decisioni da seguire: avvertite un poco di stanchezza e la situazione planetaria odierna è piuttosto critica. Fate chiarezza e cercate di sgombrare in fretta il campo da ogni possibile equivoco. Nel lavoro, il grande impegno che mettete in tutte le attività vi ha reso molto stanchi: staccate la spina e riposatevi.

Oroscopo e stelle di venerdì 20 agosto

Cancro: ★★★★. Nulla da ridire sul prossimo venerdì, giudicato molto importante per voi nativi dalle attuali previsioni. Piatto forte del periodo, certamente la Luna nel segno dell'Acquario: sicuramente troverete facili occasioni per ricucire eventuali discussioni avute giorni addietro.

Per i sentimenti, le stelle vi faranno trascorrere una giornata molto allegra, in piacevole compagnia dei vostri cari. Vi sentite sempre sereni quando siete compagnia, e grazie a Venere state vivendo un momento felice per quello che riguarda la vostra vita di coppia. Avete la sensazione di scoprire nuove qualità insite nel carattere del partner, anche se è tanto che state insieme. Single, cieli sereni e orizzonti lucenti vi porteranno allegria, gioia di vivere, euforia! Per una volta tanto non fate resistenza e abbandonatevi a queste piacevoli sensazioni. Dal vostro sguardo perso si capisce subito che, di tutte le incombenze che vi aspettano, non ve ne importa nulla. Infatti non occorre la sfera di cristallo per capire che state pensando all'amore: con la complicità delle stelle di questo periodo vedrete i sentimenti sotto una luce molto più accattivante.

Nel lavoro, scegliete bene i collaboratori: avete bisogno di persone metodiche che aiutino a organizzare il vostro lavoro.

Leone: ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica una giornata molto positiva. In molti casi potrebbero nascere situazioni davvero promettenti per la stragrande maggioranza di voi e qualcuna addirittura indimenticabile. In amore, prendetevi del tempo, da dedicare a voi stessi, al partner e ai vostri familiari. Così facendo, vedrete la vita sotto una luce migliore e coglierete le belle possibilità che vi saranno senz'altro proposte dall'attuale quotidianità. Cercate di competere sul piano dell'inventiva perché troverete un compagno elettrizzato e mai stanco di seguirvi nelle vostre idee.

Single, le stelle saranno magicamente complici di momenti d'amore, di originalità nelle azioni e nei pensieri, e di un ampliamento delle conoscenze. La loro straordinaria influenza farà di questo venerdì di agosto uno spazio di tempo propizio a ogni iniziativa sentimentale. Nel lavoro, eccellenti prospettive ci saranno, specie se operate in campi direttamente a contato con la gente. Saprete essere convincenti nel vendere bene il vostro prodotto come pure nell'esporre idee e pensieri.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 20 agosto, preannuncia una giornata si positiva ma abbastanza routinaria. La affronterete con tenacia scoprendo così tutti i piaceri che la vita è pronta senz'altro ad offrirvi.

Marte e Mercurio in buon aspetto vi renderanno disponibili e gentili nei confronti delle persone che avete vicino. In campo sentimentale, qualche stella sarà un po' dispettosa ma, nonostante qualche piccolo screzio, assaporerete la sensazione di armonia che si crea quando siete insieme al partner. Troverete la soluzione a un problema difficile e appianerete ogni divergenza senza problemi. Single, intuito, buon senso e serenità interiore vi sostengono qualora doveste affrontare scelte importanti di vita. Oltre a questo, un progetto che vi sta a cuore avrà discrete possibilità di successo: molto dipenderà dal modo in cui sarete in grado di gestirlo. Nel lavoro, non avendo calcolato bene a priori alcuni introiti, sarete piacevolmente stupiti da guadagni che non vi aspettavate ci fossero.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di venerdì 20 agosto.