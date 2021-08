La giornata mezzana della terza settimana del mese di agosto sta per prendere il via. Leggiamo quindi le previsioni e l'Oroscopo del 19 agosto 2021 per tutti i segni e vediamo quali novità arriveranno in amore e nel lavoro.

La prima sestina

Ariete: in amore è una giornata di calo, ci vorrà una maggiore prudenza nelle relazioni. Questo anche a causa di Venere e Luna contrarie. Nel lavoro un progetto al momento non decolla, ci vorrà una maggiore pazienza da qui ai prossimi giorni.

Toro: per i sentimenti Mercurio è favorevole e aiuta, anche se al momento non tutto sta andando come vorreste.

Nel complesso però le novità non mancano. Nel lavoro cercate di gestire al meglio le spese.

Gemelli: a livello sentimentale arriva un momento migliore dopo i problemi degli ultimi giorni. In particolare le prossime ore aiuteranno. Nel lavoro è meglio fare attenzione dal punto di vista economico.

Cancro: in amore qualcosa potrebbe non andare in queste ore, occorrerà aspettare il weekend per un recupero. Nel lavoro è un momento che porta dei cambiamenti, siate pronti a tutto.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale è un momento che porta nuove opportunità in amore. Gli incontri sono interessanti. Nel lavoro al momento ci sono maggiori pensieri da dover gestire.

Vergine: per i sentimenti, con la Luna in aspetto favorevole, le cose vanno meglio.

Potreste organizzare qualcosa di interessante. A livello lavorativo, se al momento qualcosa non va, è meglio non abbattersi, presto tutto si risolverà.

Previsioni e oroscopo del 19 agosto: la giornata della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso, con la Luna dissonante, è meglio portare un maggiore controllo nelle relazioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Al momento non siete pronti ad affrontare qualcosa di nuovo. Nel lavoro non mancheranno alcune polemiche, potreste andare contro qualcuno.

Scorpione: in amore il prossimo fine settimana che potrebbe portare qualche dubbio, per questo motivo se ci sono dei problemi meglio affrontarli già adesso. Nel lavoro i pianeti sono dalla vostra parte e qualcosa in più arriva.

Sagittario: per i sentimenti, in vista dell'arrivo del weekend, c'è da programmare qualcosa in più in queste ore. È un momento importante per fare delle scelte. Nel lavoro, se ci sono degli ostacoli, dovreste affidarvi a qualcuno. Accordi favoriti.

Capricorno: per i sentimenti Mercurio e Luna favorevoli aiutano a chiarire. I problemi nati di recente potranno essere superati. A livello lavorativo, se dovete fare una scelta e questo è il momento di farsi avanti.

Acquario: a livello amoroso ci sono delle polemiche da affrontare, per questo motivo la giornata non sarà esaltante. Nel lavoro ci saranno nuove occasioni, avrete la possibilità di ottenere qualcosa in più.

Pesci: in amore questa è una giornata che vi aiuta a recuperare.

Se volete cambiare agite adesso. Nel lavoro ci sono degli ostacoli, in particolare una persona sarà contro di voi.