Le previsioni astrologiche relative alla settimana prossima, ovvero quella che va da lunedì 23 a domenica 29 agosto rivelano una settimana impegnativa per il Toro, ostacoli in arrivo per il Sagittario. Cambiamenti in arrivo per la Bilancia e ottimismo per l'Acquario. Novità interessanti in arrivo per il segno zodiacale del Cancro. Scopriamo in dettaglio cosa riserverà l'Oroscopo della settimana dei dodici segni zodiacali.

Oroscopo settimanale dal 23 al 29 agosto, da Ariete a Cancro

Ariete: la settimana in arrivo potrebbe essere compromessa dall'energia negativa di Giove e Saturno.

Tuttavia, verso venerdì, la situazione potrebbe decisamente migliorare, dandovi l'opportunità di trascorrere un fine settimana davvero invidiabile.

Toro: siete giunti al capolinea e avete bisogno urgentemente di prendervi una lunga pausa dallo stress quotidiano. Questa sarà una settimana molto impegnativa, dovete cercare di dare il massimo per raggiungere i vostri obiettivi e godervi i risultati finali.

Gemelli: rilassatevi un po' e non fatevi sovrastare dalla preoccupazione. Spesso la vostra mente è piena di pensieri poco rassicuranti: metteteli da parte per un po' e godetevi il meglio dalle vostre prossime giornate.

Cancro: avete dell'ottimismo da vendere ma facilmente vi fate scoraggiare dalle banalità.

La settimana prossima sarà una settimana decisamente positiva per il Cancro: in arrivo novità interessanti in campo sentimentale.

Previsioni astrologiche dal 23 al 29 agosto, da Leone a Sagittario

Leone: trascorrete le vostre giornate in totale spensieratezza e soprattutto cercate di riposare il più possibile per recuperare tutte le vostre energie.

Ripartire non sarà affatto facile: pertanto, è necessario risultare al massimo della vostra carica.

Vergine: ci sono ancora dei conti in sospeso che devono essere risolti al più presto. Alcuni nodi rimasti in famiglia mantengono freddi i rapporti, cercate pertanto di chiarirvi il prima possibile. A volte bastano pochi fraintendimenti per creare scompiglio.

Bilancia: passate la settimana in arrivo in totale serenità. Venere e Marte vi accompagneranno nelle giornate a seguire. Ottimo inizio settimanale per la Bilancia, in arrivo cambiamenti positivi.

Scorpione: le amicizie non vanno trascurate per futili motivi. Anche se siete carichi di lavoro, cercate di organizzare meglio il vostro tempo libero, sfruttandolo magari per passare dei momenti sereni in buona compagnia.

Sagittario: alcune circostanze possono degenerare e creare situazione molto spiacevoli. La prossima settimana sarà turbolenta: ci saranno molti ostacoli da superare e verrete puntualmente messi alla prova. Tuttavia sarete in grado di superare ogni avversità.

Oroscopo dal 23 al 29 agosto, da Capricorno a Pesci

Capricorno: è tempo di fare nuovi acquisti ma senza esagerare. È bene passarsi ogni tanto qualche capriccio ma l'importante è ricordare di equilibrare bene le vostre spese ed evitare di perdere tutti i vostri risparmi.

Acquario: inizierete la settimana carichi di positività e ottimismo. Dovete ancora sbrigare alcune faccende ma niente di eccessivamente impegnativo. In arrivo un fine settimana decisamente al top.

Pesci: alcuni incontri recenti vi hanno fatto riflettere molto sul vostro futuro professionale e sentimentale. Cercate di creare un domani migliore ma la strada è ancora lunga e tortuosa. Nella prossima settimana potrebbero arrivare delle interessanti opportunità lavorative.