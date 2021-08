Per la settimana fra lunedì 30 agosto e domenica 5 settembre 2021, l’Oroscopo prevede che la Luna arriverà nel segno del Leone e che Nettuno rimarrà nella costellazione dei Pesci. Il pianeta Mercurio farà compagnia a Venere nella costellazione della Bilancia. Nella costellazione della Vergine invece risiederanno Marte e il Sole.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni per la prossima settimana.

L’oroscopo settimanale: Bilancia passionale

1° Bilancia: la passionalità e il romanticismo in questa settimana andranno di pari passo, con dei progetti in due e la prospettiva di essere comunque pronti per una nuova avventura.

Sul lavoro gli affari e i progetti ambiziosi vi renderanno molto richiesti. Ci sarà più riposo nel fine settimana.

2° Cancro: finalmente ci sarà una autostima più duratura e stabile, che vi permetterà di osare nel mondo del lavoro e darvi da fare con uno slancio maggiore e con ottimi risultati. La vita di coppia sarà sempre più creativa, sia sul piano romantico che su quello prettamente passionale, secondo l’oroscopo.

3° Sagittario: ritornare alle prime posizioni nella classifica dell’oroscopo significherà soprattutto rendere la collaborazione con i colleghi decisamente più agevole e mirata alla realizzazione dei vostri progetti più ambiziosi. Il fine settimana invece sarà il periodo adatto per esprimere i vostri sentimenti alla persona amata.

4° Acquario: in amore ci sarà della grinta che vi spingerà alla passionalità, ma allo stesso tempo avrete modo di comprendere molto di più il vostro partner su alcune questioni che probabilmente sono rimaste in sospeso. Avrete modo di collaborare con la vostra squadra di lavoro in modo più obiettivo e salutare, secondo l’oroscopo.

Leone comunicativo

5° Toro: rendere conto solamente a voi stessi vi darà un relax maggiore, sia a livello fisico che mentale. Per il momento avrete a che fare con una stabilità amorosa che non sfocerà nella passionalità, mentre il romanticismo potrebbe darvi qualche occasione per poter dialogare in modo più costruttivo, secondo l’oroscopo.

6° Leone: finalmente ci sarà una focalizzazione maggiore sugli affetti e sulle persone che vi gravitano attorno, rendendo anche la comunicazione più difficile leggermente più accettabile. Avrete qualche piccolo intoppo che però non intaccherà la vostra carriera, anzi, qualche complicanza si potrebbe rivelare un’opportunità che non andrà persa.

7° Scorpione: ci sarà una maggiore attenzione verso le relazioni interpersonali, e le collaborazioni all’interno della squadra lavorativa saranno più semplici e remunerative. Dovreste essere molto cauti con alcuni intoppi che potrebbero ingigantirsi con il trascorrere del tempo settimanale.

8° Gemelli: avrete molte occasioni lavorative nel corso della settimana che certamente sapranno come incrementare le vostre finanze.

Però avrete qualche imprevisto che non vi permetterà di cogliere appieno le chance. In amore dovrete andare incontro ad alcuni chiarimenti necessari per poter ricominciare daccapo.

Vergine stabile

9° Vergine: questa settimana sarà senza novità molto rilevanti, dunque potrete essere più indulgenti con voi stessi, svagarvi e magari anche dedicarvi a qualche momento di shopping. L’amore per il momento sarà soppiantato dalle amicizie, che in questo momento saranno più che fidate.

10° Pesci: il malumore potrebbe influenzare molto del vostro operato, soprattutto per quelle cose che nell’immediato potrebbero portare ad un giro di vite. L’ottimismo però adesso si rivelerà essere soltanto una chimera.

Impegnarsi non sarà facile, ma avrete comunque molta volontà dalla vostra parte.

11° Ariete: purtroppo ci saranno molti episodi di tensione all’interno della sfera amorosa, mentre con le amicizie purtroppo non vivrete una settimana del tutto stabile. Staccare la spina per un po’ di tempo potrebbe essere un toccasana anche per il lavoro, però secondo l’oroscopo la vostra mente dovrà essere costantemente in allenamento.

12° Capricorno: non ci saranno novità che possano interessare la sfera lavorativa e professionale, in amore ci sarà qualche scaramuccia che ora come ora potrebbe soltanto portare ad altre incomprensioni. Fidarsi dell’istinto in questo momento non sarà esattamente la cosa ideale per la carriera.