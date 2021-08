L'oroscopo della giornata di venerdì 20 agosto prevede un Gemelli sdolcinato dal punto di vista sentimentale grazie a questa romanticissima Venere, mentre Pesci sarà piuttosto accurato nelle proprie mansioni. Capricorno dovrà evitare di giocare col cuore delle persone, mentre il Sole nel segno del Leone renderà più affascinante la relazione di coppia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 20 agosto.

Previsioni oroscopo venerdì 20 agosto 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che sicuramente non gioca a vostro favore al momento.

Certo, la Luna sarà in buona posizione per le prossime 48 ore, ma non dimenticate che Venere sarà opposta ancora per un po’. Dal punto di vista sentimentale non siate troppo assillanti, ma soprattutto, non prendetevela per ogni cosa, anche voi single. Nel lavoro godrete ancora del favore di Giove e Saturno per provare a mettere a segno discreti successi. Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo di venerdì 20 agosto lievemente sottotono per colpa della Luna in quadratura, tant'è che dal punto di vista sentimentale faticherete un po’, ma con un po’ d'impegno riuscirete a far trasparire il vostro amore per il partner. Per quanto riguarda i single gestite con attenzione i vostri sentimenti, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro sarà possibile sfruttare qualche occasione. Un po’ meno interessanti i rapporti con i colleghi. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale che splende nel corso di questa giornata per voi nativi del segno. Con la Luna che si troverà nel segno dell'Acquario, dal punto di vista sentimentale sarete sdolcinati nei confronti del partner, merito anche di Venere in trigono.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Se siete single vi attendono momenti romantici seduti sulla spiaggia. In ambito lavorativo cercherete di far fronte agli imprevisti di Mercurio, ma sappiate che i risultati non saranno quelli previsti. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale non così entusiasmante da quando Venere è entrata in quadratura. Secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 20 agosto, dovrete cercare di essere più sinceri e disponibili nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda i single, se l'amore non è una priorità per voi, lasciate perdere al momento. In ambito lavorativo Marte e Mercurio sono a favore, e ci saranno nuovi progetti da portare avanti. Voto - 6️⃣

Leone: con il Sole e Venere in posizione favorevole, la vostra relazione di coppia sarà piuttosto affascinante nel corso di questo venerdì, in barba a questa Luna negativa. Che siate single oppure no dunque, manifestate nel modo più romantico i vostri sentimenti, e vedrete che il resto verrà a da sé. Per quanto riguarda il lavoro la ripresa è ancora lontana, ciò nonostante voi cercherete di impegnarvi al massimo delle vostre possibilità per ottenere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Vergine: settore professionale che vi vedrà attivi e fiduciosi delle vostre capacità secondo l'oroscopo.

La vostra forte personalità e voglia di fare vi permetterà di mettervi sopra i vostri colleghi, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito amoroso la giornata sarà piuttosto tranquilla. Forse non ci saranno momenti estremamente romantici, ma le vostre soddisfazioni riuscirete a prenderle. Se siete single l'aspetto emotivo sarà particolarmente importante per voi. Voto - 8️⃣

Bilancia: oroscopo della giornata di venerdì 20 agosto che vi vedrà super romantici grazie a Venere e alla Luna in ottimo aspetto. Il vostro rapporto funzionerà perfettamente, e sarà possibile vivere bellissimi momenti insieme. I cuori solitari potrebbero iniziare grandi rapporti, di amicizia o di amore. Per quanto riguarda il lavoro le occasioni non mancheranno e i risultati saranno eccellenti.

Voto -

Scorpione: sfera sentimentale sottotono secondo l'oroscopo di venerdì. Con la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario, non ci sarà una sintonia perfetta tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single dovrete limare alcuni aspetti della vostra personalità. In ambito professionale sviluppate in modo accurato le vostre idee, in modo tale da essere già preparati. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali più che soddisfacenti dal punto di vista sentimentale. Secondo l'oroscopo, apprezzerete particolarmente la compagnia del partner, e sarà la giornata ideale per svagarsi un po’ insieme alla vostra anima gemella. Per quanto riguarda i single vi attendono momenti spensierati da vivere insieme a chi più amate.

Nel lavoro potrebbe essere una giornata piuttosto fortunata grazie a Giove, per cui occhio alle occasioni. Voto - 8️⃣

Capricorno: non un gran cielo dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Che siate single oppure no, meglio non giocare con il cuore delle persone, soprattutto se si tratta di persone a cui tenete. Un po’ meglio sul fronte professionale. Marte e Mercurio infatti continueranno a sostenere le vostre imprese, anche se dovrete lavorare un po’ sui rapporti con i colleghi. Voto - 6️⃣

Acquario: periodo ricco di soddisfazioni per voi nativi del segno. In ambito professionale saprete come svolgere il vostro lavoro, e i risultati ne saranno la prova. Per quanto riguarda i sentimenti potrete contare sulla Luna e su Venere per far trasparire le vostre emozioni nei confronti del partner.

Se siete single non mancheranno piacevoli e spensierati momenti. In ambito lavorativo non vi accontenterete di risultati mediocri, perché con Giove favorevole vorrete solamente il meglio. Voto - 9️⃣

Pesci: più positività e ottimismo nell'ultimo periodo secondo l'oroscopo. In amore il vostro rapporto ricomincerà ad essere affiatato, e troverete maggior armonia insieme al partner. Se siete single il vostro obiettivo sarà quello di trovare qualcuno che possa capirvi veramente. Per quanto riguarda il lavoro ancora faticate un po’ a emergere, considerato che Marte e Mercurio vi tolgono idee ed energie. Voto - 7️⃣