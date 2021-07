Le previsioni astrologiche relative alla prossima settimana, ovvero quella che va da lunedì 2 a domenica 8 agosto, evidenziano buoni propositi per il segno zodiacale dell'Ariete e del Toro mentre ci saranno delle difficoltà per i segni zodiacali del Cancro e del Leone. Novità in arrivo per i single della Vergine, settimana impegnativa per i Pesci. Scopriamo nel dettaglio cosa rivela l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali per la settimana prossima

Oroscopo della settimana dal 2 all'8 agosto, da Ariete a Cancro

Ariete: settimana rassicurante per l'Ariete.

Avete grandi progetti per il vostro futuro, tuttavia siete troppo ansiosi di raggiungere i vostri obiettivi. Fate la vostra strada con calma, senza fare passi troppo affrettati altrimenti rischierete di cadere.

Toro: Giove e Saturno saranno al vostro fianco per questa settimana. Il lavoro è ok ma anche il vostro profilo sentimentale gode di una certa serenità. Sono attese delle interessanti novità per il weekend.

Gemelli: non lasciate nulla al caso, alcuni atteggiamenti possono essere un chiaro segnale che qualcosa non sta andando per il verso giusto. Cercate un approccio diverso con il vostro partner: dimostratevi più disponibili e più comprensivi.

Cancro: a volte è meglio tenersi per sé le proprie ragioni.

Non tutti riescono a comprendere i motivi per i quali prendete una determinata decisione. Non si prospetta una settimana positiva per il Cancro: alcuni contrasti in famiglia potrebbero mettervi in difficoltà.

Previsioni astrologiche dal 2 all'8 agosto, da Leone a Sagittario

Leone: è meglio essere molto trasparenti sulle vostre intenzioni, che spesso vengono fraintese.

La settimana in arrivo non regalerà troppe gioie, tuttavia ci saranno evidenti miglioramenti per il fine settimana.

Vergine: settimana di novità per i single della Vergine. Alcune vostre conoscenze potrebbero finalmente farsi avanti per un invito a cena. Da parte vostra, cercate di non essere troppo introversi. Avete molte buone qualità e, in alcuni casi, vanno decisamente mostrate.

Bilancia: state attraversando un momento di tranquillità e questo sicuramente rappresenta un beneficio per il vostro stato d'animo. Nell'ultimo periodo, siete stati particolarmente impegnati. È chiaro che sarà difficile tornare ai ritmi precedenti, ma nel frattempo godetevi i momenti di quiete.

Scorpione: il vostro rapporto sta attraversando una fase difficile. Siete pronti a progettare il vostro futuro insieme, tuttavia vanno ancora migliorate alcune cose nella vostra relazione.

Sagittario: non perdete tempo con le banalità, concentratevi sugli impegni più importanti e riuscirete ad organizzare meglio il vostro tempo libero. La settimana in arrivo riserverà dei buoni propositi per il Sagittario, tuttavia qualche imminente imprevisto potrebbe ostacolare le vostre giornate.

Oroscopo settimanale, da Capricorno a Pesci

Capricorno: superate con grande successo anche le situazioni più critiche. Siete forti e particolarmente determinati e questo vi aiuta ad affrontare ogni difficoltà. La settimana in arrivo sarà particolarmente positiva per il Capricorno: arriveranno delle interessanti opportunità per la vostra carriera lavorativa.

Acquario: siete pronti a prendervi una pausa e ad organizzare il vostro prossimo viaggio. Tutto va per il meglio eccetto alcune piccole questioni che devono essere risolte. La settimana riserverà molte sorprese per l'Acquario, sorprese che riguarderanno in qualche modo la vostra vita sentimentale.

Pesci: cercate di organizzare meglio i vostri prossimi impegni.

Riuscire a completare tutte le vostre faccende all'ultimo momento non è di certo un buon modo per pianificare le vostra giornate libere. La settimana in arrivo sarà un po' impegnativa, tuttavia avrete un po' di tregua verso il fine settimana.