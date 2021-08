Per la giornata di domani, lunedì 2 agosto 2021, l’Oroscopo prevede molta fortuna per i nati sotto i segni di terra, in particolare per la Vergine che sarà molto forte e persistente sul lavoro. L’ambito professionale sarà molto positivo anche per i segni del Leone e dell’Ariete, mentre il Sagittario purtroppo si troverà in difficoltà. In ribasso anche l’Acquario e la Bilancia.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L'oroscopo di domani: Vergine fortunato

1° Vergine: la fortuna di queste giornate agirà soprattutto sul lavoro, più che nell’amore.

Comunque l’affinità di coppia migliorerà progressivamente con il trascorrere del tempo, anche grazie all’accordo che riscontrerete su varie situazioni.

2° Pesci: finalmente potrete avere il tempo necessario per le amicizie, per coltivare l’amore, ma anche per concedervi una pausa dal lavoro, oppure per fare un investimento più importante del solito. Secondo l’oroscopo, in famiglia si respirerà un’aria molto armonica.

3° Toro: l’amore troverà la prospettiva giusta per poter uscire dal guscio e rendere la vostra situazione sentimentale più aperta e vivace. Per i single le occasioni per poter innamorarsi saranno molto numerose, a dispetto di ciò che potrebbe apparire in un primo momento.

4° Leone: gli affari ottimali vi spingeranno a osare di più, soprattutto alla luce del fatto che siete rimasti fermi per qualche tempo a questa parte.

Anche nel vostro team di lavoro si avvertirà l’esigenza di unire le forze per raggiungere i medesimi obiettivi.

Ariete innovativo

5° Ariete: ci sono i presupposti adatti per poter dare una svolta significativa alla vostra carriera, oppure cominciare un nuovo lavoro in modo sereno e privo di ansie inutili e controproducenti, sia per voi stessi che per i vostri colleghi.

6° Capricorno: in amore potreste vivere una bella giornata, ricca di emozioni e probabilmente anche con una novità che potrebbe cambiare in meglio le carte in tavola per quel che riguarda i sentimenti e gli affetti. Dovrete prendervi una serata di pausa dal lavoro.

7° Scorpione: ci saranno perplessità in amore e probabilmente non solo a causa di qualche malinteso, ma di un problema che non è stato risolto alla base del vostro rapporto con il partner.

Un chiarimento però sarà ancora molto lontano.

8° Gemelli: probabilmente un litigio vi darà molto da riflettere su qualche decisione recente, perciò non sempre riuscirete a mantenere un certo equilibrio. Secondo l’oroscopo, avrete la necessità di fare qualcosa di diverso e di svagarvi.

Acquario spossato

9° Cancro: qualche momento di perplessità non influirà negativamente sul lavoro, però dovrete fare attenzione al vostro umore, perché potrebbe essere colpito in modo significativo. Evitate di essere troppo rudi o di rendervi le cose difficili in famiglia.

10° Acquario: sarete molto spossati per avviare qualcosa di importante, perciò potreste non essere in grado al momento di collaborare sul lavoro o semplicemente in famiglia.

Dovreste staccare la spina e prendervi più cura di voi stessi.

11° Sagittario: qualche affare andato male o una giornata lavorativa particolarmente faticosa potrebbe essere motivo di stress e di stanchezza. Un attimo di malinconia potrebbe essere di ostacolo alla vostra concentrazione, secondo l’oroscopo.

12° Bilancia: l’umore potrebbe non essere dei migliori: cercare di ravvivare il vostro ottimismo alla luce di un nuovo progetto dovrebbe essere il vostro obiettivo principale.