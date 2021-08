L'Oroscopo di venerdì 20 agosto rivela una giornata all'insegna della Luna in Acquario in fase crescente che metterà in primo piano la riflessione introspettiva per molti segni zodiacali. A partire con una marcia in più saranno coloro che da tempo stanno investendo tempo ed energia nei propri scopi.

Approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco del 20 agosto, ricordando che alla fine dell'articolo è possibile consultare la posizione del proprio segno.

Previsioni astrologiche dall'Ariete al Cancro

Ariete - La paura di commettere degli sbagli vi sta tenendo fermi al punto di partenza, ma chi non risica non rosica.

Partite all’attacco.

Toro - Sono in atto delle grane da risolvere, non siete riusciti a cavare un ragno dal buco nei giorni scorsi. Non esitate a chiedere aiuto, il vostro benessere mentale vale più di ogni cosa. Possibile mal di testa o di schiena, anche per colpa della tensione.

Gemelli - Chi troppo vuole nulla stringe, recita un famoso detto che dovrete tenere bene a mente. Vi ritroverete ad uscire per una certa commissione, ma cercate di non abbassare la guardia.

Cancro - L'oroscopo rivela che sta tornando quella serenità che attendevate da tempo. La vostra vita è paragonabile ad una giostra vorticosa e incessante, ma presto otterrete le meritate ricompense e le risposte giuste.

Oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Giornata estremamente impegnativa, non potrete permettervi di battere la fiacca. A volte vorreste mollare tutto e tutti, e recarvi in una zona esotica in cui non esistono i problemi e le preoccupazioni.

Vergine - Non dovete dubitare neanche per un solo frangente delle vostre capacità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Forse c'è qualcuno che vi denigra e vi sottovaluta, ma non date troppo peso alle parole altrui. La vita è come una scala, in alcuni momenti si sale e in altri si scende, ciò che conta è rimanere attivi.

Bilancia - Le previsioni astrologiche evidenziano che necessitate di riorganizzare i vostri pensieri, perché ultimamente la vostra mente è un po' nel caos.

Confidatevi con una persona fidata, non collezionate dubbi e preoccupazioni dentro di voi perché a lungo andare si ripercuoteranno negativamente sulla vostra psiche.

Scorpione - State rimettendo in discussione delle scelte passate, ma occhio a non lasciarvi trascinare giù dalla corrente del rimpianto. Si prospetta un periodo prolifico a livello intellettuale: grazie ai vostri pensieri avrete tempo e modo di pianificare gli obiettivi da centrare entro la fine dell'anno.

Le previsioni dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Parenti serpenti, recita il detto. Nei giorni scorsi avete avuto ospiti e non siete riusciti a godervi le feste e il relax estivo. Nutrite buone speranze per settembre e il futuro.

Le cose cambiano solo se c'è realmente la volontà di farlo.

Capricorno - Sarete impegnati a rivedere certe questioni che vi riguardano da vicino. L'estate sta per volgere a conclusione, e sotto sotto non vi dispiace. Vicini problematici, tenetevene alla larga.

Acquario - Siete un segno pieno di aspirazioni e sogni. Non vi arrendete mai, anche se certe volte vi arrabbiate quando le cose non girano per il verso giusto. Avete vissuto un'estate strepitosa, ma c'è una piccola cerchia dell'Acquario che ha affrontato una difficoltà estenuante.

Pesci - Siete in attesa di risposte, la vostra vita è sospesa. Le stelle rivelano che entro la fine di settembre tutte le vostre attese finiranno e tornerete a dormire sonni tranquilli.

Da tempo auspicate ad un cambiamento, siete pronti per compiere un passo in avanti.

Classifica del giorno

Aquario 1°

Cancro 2°

Pesci 3°

Leone 4°

Ariete 5°

Gemelli 6°

Sagittario 7°

Capricorno 8°

Bilancia 9°

Vergine 10°

Scorpione 11°

Toro 12°