Le previsioni zodiacali di giovedì 26 agosto 2021 sono pronte ad evidenziare come andrà il quarto giorno della settimana. In evidenza, come da titolo, l'andamento astrale sul prossimo giovedì, messo sotto analisi in merito ai segni rientranti nella prima sestina dello zodiaco. Ovviamente, per chi ancora non avesse bene in mente di quali simboli astrali si tratta, diciamo che andremo a parlare in esclusiva a favore dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di sapere quali saranno i segni migliori del giorno in amore e nel lavoro?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 26 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Gemelli;

2° posto - ★★★★: Toro, Cancro, Vergine;

3° posto - ★★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 26 agosto, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 26 agosto al segno dell'Ariete prevede già da adesso che potrebbe essere un giorno al limite della perfezione più assoluta. In amore, il cielo positivo vi prenderà sotto braccio e vi accompagnerà lungo una giornata ricca di soddisfazioni. Avrete voglia di coccole e ne riceverete, sia dal partner che dai vostri familiari che vi avvolgeranno con tutto il loro affetto.

Single, giornata entusiasmante con le stelle favorevoli che annunceranno a gran voce novità molto piacevoli su molti fronti, ma soprattutto una gran voglia di conoscere persone e ambienti diversi dal solito, di esplorare emozioni e sensazioni nuove. Qualcuno si metterà in viaggio, qualche altro riceverà notizie da lontano, mentre qualche altro ancora potrebbe portare a termine una conquista amorosa.

La situazione lavorativa sarà positiva, specialmente per i lavoratori autonomi che avranno a che dare con nuove proposte.

Toro: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 26 agosto, indica una giornata abbastanza in linea con quanto da voi sperato/desiderato. Dunque un periodo buono, considerato nelle predizioni del momento con le quattro stelline relative alla normale routine.

In campo sentimentale, in ottima forma, non avrete problemi a ottenere le attenzioni e i favori che desiderate, così in serata potrete abbandonarvi nelle braccia di chi vi ama e non preoccuparvi di nulla. Avrete degli ottimi momenti da condividere con il partner, il che vi renderà amabili e stranamente tranquilli. Single, giornata positiva, finalmente chiarirete con le persone con cui si erano create delle incomprensioni e questo vi rasserenerà notevolmente. Ricordatevi che di fronte a discussioni e litigi non sempre vi sono colpe, ma a volte si deve solamente parlare di responsabilità. Nel lavoro indirizzate le vostre idee e le vostre energie verso obiettivi precisi perché potreste compiere vistosi passi in avanti.

Gemelli: ★★★★★. L'Astrologia di domani, in base a quanto evidenziato dall'oroscopo sul prossimo giovedì, indica che sarà senz'altro molto performante il periodo in termini di fortuna e positività. In alcuni casi no. In amore, siete sempre motivati e molto impegnati, indaffarati, ma oggi riuscirete a essere più dolci e affettuosi: un piccolo pensiero, un gesto inaspettato e subito avrete riconquistato il partner che non aspettava altro che queste piccole attenzioni da parte vostra. Single, Venere porterà un momento favorevole, specialmente per coloro che vogliono rimettersi in gioco in amore, sarà questo che conterà nella giornata in analisi, non mettetelo dunque in secondo piano, ma dategli attenzioni e agite.

Nel lavoro, migliorerà la capacità di porvi in relazione con gli altri e di conseguenza, aumenta il piacere della compagnia. Ottimi i rapporti sociali e le possibilità di incrementare l'attività professionale.

Oroscopo e stelle di giovedì 26 agosto

Cancro: ★★★★. L'oroscopo di giovedì 26 agosto al indica una giornata valutata in gran parte come tranquilla, sottoposta alla normale gestione dei periodi valutati a quattro stelle. Puntate tutto sul sorriso e sul vostro magnetismo: saranno le scintille capaci di far esplodere la voglia di fare amicizia. Per i sentimenti, le stelle vi predisporranno al romanticismo. Avrete gli occhi a forma di cuore per buona parte della giornata e penserete solamente all'amore, arrivando a trascurare decisamente tutto, perché non farete altro che pensare al partner.

Single, ultimamente vi prendete molta cura della vostra salute, forma e aspetto esteriore: ottime saranno le cure depurative e quant'altro ma non dimenticatevi della vostra interiorità. Ascoltate i bisogni del cuore, e soprattutto non nascondetevi a voi stessi, perché questa giornata favorirà incontri interessanti, non tiratevi indietro e cercate di presentarvi con un sorriso, perché l'amore potrebbe essere dietro l'angolo. Nel lavoro, ci potrebbero essere delle nuove occasioni soprattutto per chi vorrebbe mettersi in proprio, è il momento giusto per fare passi importanti.

Leone: ★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì valuta come abbastanza in salita il momento sottoscrivendola con la classica spunta relativa ai frangenti "sottotono".

In amore, fate attenzione agli equivoci con amici e parenti perché una discussione potrebbe amareggiarvi, così la eviterete solamente se sarete diretti. Partner dolce e affettuoso, ma pignolo e pungente, il dialogo si incaglierà tra incomprensioni e il vostro timore di essere giudicativi renderà completamente insoddisfatti della vostra relazione sentimentale. Avrete la sensazione di non essere abbastanza amati, desiderati e apprezzati. Single, il cielo un po' traditore vi darà un colpo basso, vi riempirà la testa di sogni, quasi tutti senza possibilità di realizzazione. Mancano le fondamenta ma soprattutto una strategia attendibile, non sapete fare i conti con la realtà e si vede. Nel lavoro, vorreste prendere il volo, specie nella professione, ma qualcosa non smette di tarparvi le ali.

Ancora qualche giorno di pazienza, e i vari ostacoli svaniranno come per incanto rendendovi liberi di agire.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 26 agosto, prevede un periodo tranquillo, comunque assolutamente non euforico o fortunato. In campo sentimentale, Venere vi indurrà ad attribuire una straordinaria importanza al lato affettivo della vita. Il momento è buono per osare e realizzare anche i vostri sogni più arditi e reconditi. Siete veramente vicinissimi al traguardo, purché vi impegnaste a trasformare la vostra giornata in un sogno romantico. Con il partner, soprattutto se il rapporto è già solido, potrebbe decollare verso una realizzazione importante. Single, sarete semplicemente effervescenti, brillanti, e starvi accanto sarà per tutti un piacere.

Tanti saranno i complimenti che riceverete e questo non farà altro che migliorarvi l'umore e rendervi più facili e leggeri i compiti che siete chiamati a svolgere. Nel lavoro, i pianeti saranno favorevoli, è il momento migliore per darvi da fare, non mollate proprio ora.

