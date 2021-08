L'Oroscopo di giovedì 26 agosto è pronto a rivelare come sarà questa giornata. Innanzitutto la Luna sarà ancora nell'Ariete per l'ultima volta in questo mese. I segni zodiacali potranno affidarsi al Sole e Mercurio in Vergine che spingono a dedicarsi al riordino, rimettendo in ordine la propria vita. Venere in Bilancia porta armonia e voglia di giustizia mentre Marte in Vergine favorisce i più ambiziosi. Occhio anche a Giove in Acquario che punta i fari sulle questioni generali. Approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata, premettendo che a fine articolo è possibile consultare la posizione in classifica del proprio segno zodiacale.

Oroscopo, la giornata dall'Ariete al Cancro

Ariete - L’amore di coppia, per chi è sposato o convive da molti anni, si trova in una fase di stallo e di noia. Qualcosa è cambiato rispetto agli inizi quando tutto era magico e speciale. Adesso, forse, vi sentite poco attraenti agli occhi dell’altro/a oppure vorreste più comprensione e romanticismo: avete ragione.

Toro - Cercate di assaporare al massimo questi ultimi scampoli d’estate. Non tutti hanno avuto modo di fare una vacanza, purtroppo per questioni di famiglia, lavoro, salute o di denaro. Prima o poi avrete le vostre giornate felici, non disperate. Le previsioni della settimana ventura risultano interessanti per il vostro segno.

Gemelli - Proprio quando avete perso la speranza, ecco che una certa notizia vi riporterà la serenità.

Basta davvero poco per cambiare completamente il resto della propria vita e ve ne renderete conto entro la fine dell’anno. Una capatina dall'estetista o dal parrucchiere, vi renderà meno ansioso il fatidico rientro.

Cancro - Mettetecela tutta per avanzare nei vostri obiettivi. Per arrivare in cima alla montagna occorre camminare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non è il momento di lasciare un certo lavoro perché necessitate di denaro, ma le stelle invitano a farsi notare ampliando i propri talenti e studiando senza sosta. Occuparsi della famiglia è difficile, ma cercate una maniera per semplificarvi le cose.

Previsioni astrologiche del 26 agosto, oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Giornata brillante e a tratti divertente.

La risata e il tempo sono le migliori medicine, perciò cercate di non prendervi troppo sul serio. Tutte quelle delusioni e amarezze spariranno dalla vostra abitazione. Chiarimenti in famiglia o in coppia. Potreste rivedere una persona che non vedevate da molto e rendervi conto di come passa il tempo.

Vergine - Vi siete spremuti un po’ troppo nei giorni scorsi, perciò cercate di prendervi una meritata pausa e di rilassarvi. Un buon libro, un bel programma tv o una piacevole serata con i propri cari vi allevierà lo stress rendendovi più felici. Le cose semplici sono le migliori, ma spesso vengono sottovalutate. Con tutti questi pianeti nel vostro segno, vi sentite lottatori e caparbi.

Bilancia - L’amore è un giardino che richiede dedizione, cura e tempo.

Le cose superficiali non portano a niente di buono. Voglia di ristrutturare casa, ma anche un cambio di mobili renderà più interessante l’abitazione. State risparmiando per un certo acquisto o un viaggio.

Scorpione - Giornata da dedicare alla casa. Sarà bene rivedere i conti perché qualcosa non sembra quadrare. Ci sono delle spese nascoste che vi stanno piano piano prosciugando il portafogli. Avete bisogno di una vacanza dalla vacanza! Chi, al contrario, quest'anno non è partito, presto avrà dei giorni di fuga dalla solita routine.

L'oroscopo del giorno dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Giornata tranquilla e a tratti noiosa. Qualcuno dovrà fare rientro a casa dopo le vacanze, ma attenzione al traffico e agli imprevisti che saranno dietro l’angolo.

Idratatevi ed evitate il cibo dei fast-food. Chi desidera una gravidanza, questa sarà la giornata più fortunata e produttiva.

Capricorno - Chi studia, a settembre tornerà al solito trantran, ma in giornata dovrà studiare e recuperare i bagordi concessi nelle scorse settimane estive. Sarà possibile fare shopping di cancelleria o abbigliamento in vista della fatidica ripresa. Sarà la giornata ideale per fare una capatina dal parrucchiere o dall’estetista: risultano favoriti i cambi di look.

Acquario - Giornata da prendere con le pinze, sarete un po’ lunatici e nervosi. Qualcuno potrebbe dire qualcosa di spiacevole, ma non prendetevela troppo altrimenti finirete per sprecare il vostro preziosissimo tempo.

Non sfogatevi con il cibo, potreste avvertire mal di stomaco!

Pesci - Volge a conclusione anche questo mese estivo. Con settembre alle porte, la voglia di progettare e avanzare nuovi propositi sarà maggiore che mai. Cercate solamente di non esagerare con la lista degli obiettivi da raggiungere! Un calo fisiologico è normale, perciò non allarmatevi.

Classifica astrologica giornaliera

Leone 1°

Cancro 2°

Bilancia 3°

Vergine 4°

Gemelli 5°

Scorpione 6°

Sagittario 7°

Capricorno 8°

Acquario 9°

Pesci 10°

Ariete 11°

Toro 12°