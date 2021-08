Le previsioni zodiacali di giovedì 19 agosto 2021 sono pronte a soddisfare curiosità e speranze in merito alla quarta giornata di questa settimana. L'attenzione cade sulla consueta classifica con le stelle quotidiane e le indispensabili predizioni astrali interessanti i comparti relativi all'amore e al lavoro. Curiosi di sapere cosa avranno in serbo gli astri di giovedì ai primi sei segni dello zodiaco? Certo che si, però prima di passare al sodo iniziamo a svelare qualcosa relativamente ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In questo caso, le effemeridi del giorno premiano senz'altro il Leone, segno al "top del giorno"; come anche in periodo positivo risultano gli amici dell'Ariete valutati con le cinque stelle della buona sorte.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta quotidiana relativa ai primi sei segni per poi passare all'Oroscopo di domani 19 agosto su amore e lavoro.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Leone;

2° posto - ★★★★★: Ariete;

3° posto - ★★★★: Toro, Cancro;

4° posto - ★★★: Gemelli, Vergine.

Previsioni zodiacali del 19 agosto, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 19 agosto al segno dell'Ariete invoglia a gongolare. Infatti, potrebbero arrivare notizie finalmente positive a tutti coloro che sono in attesa di risposte importanti o in ansia per un esame già sostenuto. In amore, le stelle vi porteranno gioia e allegria, vi sentirete di buon umore anche grazie a Venere, pronta a portare un pizzico di magia nella vostra vita sentimentale.

Avete al vostro fianco una persona che si sente legata a voi molto profondamente e che vi ama alla follia, perciò nulla di che preoccuparsi. Single, il buonumore caratterizzerà la giornata in analisi, lasciate quindi alle spalle i problemi che talvolta vi mettono ansia. La situazione sentimentale va a gonfie vele: i rapporti affettivi con la famiglia e con le amicizie in generale saranno positivi.

Siete comunque già in buona forma, dunque approfittate per alternare attività fisica a momenti di relax: il vostro corpo ne gioverà. Nel lavoro, sarete in prima fila per migliorare la vostra condizione economica e l'immagine professionale.

Toro: ★★★★. L'Astrologia predice una giornata di routine in generale, un po' a rilento nella parte riguardante le pubbliche relazioni.

In generale percepirete un po' di stanchezza, questo sì, ma i ritmi lenti della giornata vi culleranno piacevolmente fino a sera. In campo sentimentale, per domare il vostro carattere un po' burbero spesso basta un pizzico di dolcezza per farvi sciogliere come degli zuccherini. La vostra durezza infatti, è solo apparente e la Luna in trigono a Urano vi aiuterà a mostrare al partner il vostro lato più tenero. Single, la serata porterà momenti piacevoli nei vostri cuori, indipendentemente dalla vostra attuale condizione sentimentale. Riceverete prove d'affetto con la maggior parte delle stelle pronte a reclamare una seratina frizzante. Pur essendo un semplice giovedì, è estate, questo faciliterà molto i nuovi incontri come anche eventuali progetti sentimentali: ogni cosa potrebbe risultare vincente.

Nel lavoro, i pronostici vi vedono in pole position, quasi in ogni situazione grazie a grinta, determinazione e fiuto. Un periodo di grande fermento è in arrivo: progetti ambiziosi e voglia di essere sempre e dovunque se stessi.

Gemelli: ★★★. L'oroscopo del giorno ai nativi del segno fa presente che l'ipotesi più accreditata, in merito al possibile andamento del 19 agosto, sia abbastanza sfavorevole. Si presume possa arrivare un periodo magro, classificato da tre stelle che, come consuetudine nelle nostre valutazioni, sta a significare un frangente sottotono. In amore, per risolvere una questione che vi sta dando qualche pensiero e preoccupazione avrete bisogno di fermezza: mai più di adesso sarà necessario non arrendersi.

Se la vostra strategia non ha funzionato oppure ha fatto registrare un insuccesso, non dovete allarmarvi bensì perfezionare quanto pianificato. Se possibile ragionateci su, ovviamente insieme al partner. Single, finalmente state raggiungendo un vostro equilibrio personale, grazie alle recenti congiunzioni astrali. Diciamo che avete fatto un po' di selezione e adesso riuscite a tenere separati gli affetti dai semplici conoscenti: date la dovuta importanza solo a chi la merita! Continuate pure così, non dispiacendovi se non riceverete più il saluto di chi non ha mai fatto nulla per meritarsi il vostro rispetto. Nel lavoro, gli astri portano troppi impegni lavorativi e alcuni sembrano insormontabili: armatevi di pazienza.

Chi cerca occupazione dovrà nel frattempo impegnarsi di più.

Oroscopo e stelle di giovedì 19 agosto

Cancro: ★★★★. Giornata immersa nella solita normalità. In questa parte della settimana gli astri pongono l'accento su quelle storie d'amore attualmente un po' complicate da gestire. Attenzione a chi è lontano, già legato e magari impossibile da raggiungere. Intanto cercate di recuperare la tranquillità in famiglia, favorendo i rapporti con ognuno dei componenti il nucleo. Tutto dipenderà dalle proprie qualità e dalla capacità nell'interagire con gli altri. Sempre parlando di sentimenti, la presenza armonica della Luna in Capricorno sarà garanzia automatica di divertimento per voi e per chi rientra nelle vostre grazie.

Avete tantissima voglia di avventura e questo potrebbe proprio essere periodo ideale per programmare qualcosa di stuzzicante, magari insieme ad al partner e alla famiglia, per rilassarsi e godere della loro compagnia. Single, grazie al sostegno degli astri e alla vostra abilità, vi muoverete tra gli impegni di una giornata densa di opportunità e ricca di incontri; magari tra questi ce ne sarà anche qualcuno che vi sorprenderà in modo più che piacevole. Nel lavoro, sono previste gratifiche superiori alle vostre aspettative, mentre buone notizie attendono coloro che operano alle dipendenze altrui.

Leone: 'top del giorno'. Le previsioni sono positive al massimo per voi nativi. Una provvidenziale Luna in Capricorno, a voi speculare positiva al 90%, favorirà una fase di rinnovamento generale mai vista.

Il cambiamento epocale sarà sempre più impetuoso e coinvolgente, man mano che si avvicinerà la fine del mese. Se aveste problemi da risolvere, la prima cosa da fare sarà quella di non chiudersi nel silenzio, sarebbe il modo peggiore per reagire alle avversità della vita. In amore, ancora una volta la Luna vi renderà allegri e vivaci. In questo periodo in tanti sarete felici, anche per l'appoggio seppur parziale ma non certamente indifferente di Venere: il pianeta dei buoni sentimenti vi immergerà in un'atmosfera romantica e tenera, dove ogni vostro sogno d'amore si potrà realizzare con grande facilità. Single, il periodo finalmente non sarà più in aspetto dissonante, dunque potreste accendere una scintilla passionale con qualcuno, magari anche con una bella persona che avete sempre considerato soltanto una buona amicizia.

Nel lavoro, oltre a tirare un sospiro di sollievo, potete programmare al meglio la settimana prossima lavorativa: si annuncia già molto interessante, produttiva, gratificante anche sotto il profilo economico.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 19 agosto, predice che (forse) sarete un po' delusi a causa della giornata altalenante: alti e bassi non favoriranno certo la serenità generale. Comunque, questa penultima settimana di agosto, nel complesso, sarà molto importante specialmente per quelle coppie che devono fare scelte in vista del futuro. In campo sentimentale infatti, sarà una giornata movimentata caratterizzata da situazioni e umori grigi. Avrete momenti di vivacità, avvenimenti gradevoli, ma anche imprevisti e malumori, come per altro succede sempre nelle giornate a basso contenuto di positività astrale.

Serata di poche parole col partner: preferirete godervi il silenzio e la striscia dorata del sole all'orizzonte che tramonta sulla città o sul mare al posto di litigare per motivi futili o insensati con chi avete accanto. Single, per vivere in modo costruttivo il periodo sarà molto importante seguire la prudenza, senza lasciarsi prendere dall'insofferenza. Se incontrate un imprevisto, l'importante è che centriate le vostre mete: fate poco conto sulla buona sorte e impegnatevi al massimo in prima persona. Nel lavoro, talvolta la vostra emotività è eccessiva: per non soccombere e rimanere incolumi dovreste saper ben gestire qualsiasi questione, soprattutto professionale. Fatelo, con distacco e razionalità.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 19 agosto.