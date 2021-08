Le previsioni zodiacali di giovedì 19 agosto 2021 alimenta i sogni e le speranze di coloro che amano la buona Astrologia. In primissimo piano la presenza della Luna in Capricorno in trigono a Mercurio, Marte e Urano; in sestile a Nettuno e in congiunzione a Plutone. Pertanto si profila una giornata davvero positiva per diversi simboli astrali che andremo subito a mettere in evidenza. Intanto ricordiamo che ad essere analizzati in questo contesto saranno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A tal proposito, da segnalare le ottime prospettive per il Sagittario e Capricorno, segni dalle indiscusse qualità ai quali l'Astrologia ha pronosticato una giornata a cinque stelle.

Parlando di periodo difficile invece, ad avere qualche intoppo a livello quotidiano potrebbero essere gli amici dei Pesci, nel frangente indicati in negativo.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 19 agosto su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 19 agosto

Bilancia: ★★★★. Le previsioni astrali di giovedì indicano che potrebbe evolvere nella più scontata delle routine questa parte centrale della settimana. Dunque sarà un giorno normale con fasi alterne, a volte impegnativo o difficile da interpretare e in altre sufficientemente buono da vivere. In amore, gli influssi della Luna in Capricorno vi aiuteranno ad instaurare un clima di profonda serenità in famiglia.

L'atmosfera intorno a voi sarà carica di affetto e riceverete anche delle belle attestazioni di stima dal vostro partner (che vi ama tantissimo!). Single, fate pure un progetto per questo autunno/inverno, ovviamente in buona compagnia e vedrete che tornerà il buonumore. Molti dei falsi problemi che vi infastidiscono svaniranno: affrontate la vita con maggior leggerezza e serenità.

Nel comparto lavoro, tranquilli, la sfortuna dovrà fare i conti con la vostra tenacia e con la vostra pazienza: riuscirete ad avere esattamente ciò che desiderate.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì preannunciano una giornata semplice, senz'altro in linea con la più scontata delle routine ma non affatto negativa.

Forse dovete riflettere un tantino su certe questioni ormai giunte davvero al capolinea: fermatevi ogni tanto e fate un grosso respiro. Per i sentimenti, preparatevi a mettervi di nuovo in campo con una rinnovata fiducia. Ripromettere di sorridere a voi stessi e alle persone che vi girano intorno, approfittate della situazione astrale semi-favorevole per risolvere questioni spinose e magari riportare in carreggiata l'intesa con la persona amata. Rendete la giornata perfetta. Single, la solitudine può anche essere una scelta pratica, ma nella maggior parte dei casi è soltanto un modo per non essere legati da vincoli o non mettersi in gioco per paura. Diciamo che questa volta la vostra mente opererà a tutta velocità.

Nel lavoro, avrete tante idee originali. Sarete creativi, organizzati e al riparo da imprevisti o sorprese.

Sagittario: ★★★★★. In arrivo un giovedì potenzialmente al top in amore e più che perfetto in ogni altro comparto. Senz'altro la giornata di centro settimana sarà fantastica, ottima da sfruttare nelle cose inerenti la quotidianità: la situazione astrale promette già da subito un'ottima intesa con le persone del vostro ambito. L'oroscopo del 19 agosto consiglia in amore di migliorare la comunicazione: in questo modo con il partner sarà più semplice capirsi rispetto ai giorni scorsi. Diciamo che quella in arrivo sarà una giornata particolarmente idilliaca, in cui tutto sarà perfetto, gli astri porteranno un'atmosfera positiva e felice: approfittatene.

Per i single, la fortuna sarà dalla vostra parte in ogni situazione. Finalmente inizierà un periodo in cui riuscirete a lasciarvi andare e la smetterete di pretendere il massimo dalla vita! Conoscerete persone nuove che allieteranno di certo il prossimo futuro. Per la parte riguardante il lavoro, sarete pronti a buttarvi anima e corpo in un progetto redditizio, questo darà delle grandi soddisfazioni.

Oroscopo e stelle del giorno 19 agosto

Capricorno: ★★★★★. La presenza della Luna nel segno letteralmente farà volare l'ambito amoroso. Le previsioni zodiacali sono certe che possa esserci un periodo di ripresa generale per voi del segno. Anche per i sentimenti qualcosa di nuovo bolle in pentola, con la passione a fare da protagonista indiscussa.

A gonfie vele gli affetti, quindi anche la famiglia e alcune belle amicizie: quest'ultime senz'altro torneranno a essere in primo piano. In coppia vi sentirete pronti a dare con slancio ed a ricevere con gratitudine; vi accorgerete dell'importanza e della profondità dell'intesa che avete, rendendo il clima sereno per voi ed il partner. Single, sfruttate come meglio potete simpatia ed intelligenza strategica: così come bravi giocatori di scacchi riuscirete a muovere con grande abilità le vostre pedine, tanto da realizzare appuntamenti insperati. Nel lavoro, fascino ed abilità nei rapporti interpersonali vi apriranno eventuali porte sprangate nella professione. Il cielo di questo giorno potrebbe premiare l'intraprendenza.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani mettono in rilievo un po' di nervosismo, in alcuni casi già nell'aria. A parte questo, la parte centrale della settimana regalerà abbastanza stabilità: da non sottovalutare un incontro, soprattutto se il cuore è solo da tempo. Diciamo che, se non ci fossero problemi di soldi, di spese non messe in conto con tutto ciò che vi ruota attorno, il periodo sarebbe ideale. In campo sentimentale il cuore sarà in primo piano, come sempre al centro della vostra attenzione, anche se non sarà sempre fonte di gioia ma potrebbe restituire qualche attimo di ansia. Il momento potrebbe essere quello giusto eventualmente per coltivare qualche nuova amicizia, il che potrebbe sfociare in interessanti chiacchierate e in qualche caso concludersi con qualcosa di molto meglio...

Single, le stelle hanno deciso di essere particolarmente benevole con voi, un motivo in più per non lasciarsi prendere dallo sconforto. Guardate la vita con fiducia e presto sicuramente farete degli incontri importanti. Nel lavoro, riuscirete a trovare quella forza in grado di farvi dribblare le varie difficoltà o trovare soluzioni efficaci.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno 19 agosto indica l'arrivo di intoppi abbastanza stressanti, sotto molti punti di vista. Gli astri saranno poco amichevoli, quindi preparatevi a restare fuori dai giochi almeno in questa parte della settimana. In generale vi attende un periodo movimentato, qualunque sia la vostra situazione, sappiatelo. In amore avrete degli scontri a causa di una vostra eccessiva rigidità.

Dimostrerete la vostra testa dura e sarete parecchio scontrosi nei riguardi di chi vi vuole bene, sicuramente senza un motivo preciso: calma, ragionate. Inutile continuare a crogiolarsi nell'intimità dei propri pensieri: se davvero vorrete uscire da eventuali situazione anomale cercate subito l'aiuto del partner. Single, probabilmente potreste sentirvi soli a causa dell'ambiente che frequentate, troppo rigido rispetto alle occasioni offerte dalla realtà quotidiana. Buon momento per riconsiderare o chiudere definitivamente una situazione. Il lavoro andrà come al solito: alti e bassi.

Classifica oroscopo del 19 agosto, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 19 agosto è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno.

Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Alcuni di voi grazie ad un indice di gradimento molto accentuato, saranno attratti da tutto quello che riconduce al passato: vi sentirete un po’ vintage, e non lo nasconderete anzi vi piacerà portare avanti note apprezzabili di un vostro passato, non quello che tutti conoscono. Questo giovedì poi, si creerà uno strano equilibrio tra la Luna in Capricorno e Marte in Vergine, qualcosa di inusuale ma altamente positivo capace di aiutare a vivere emozioni nuove, di accettare e di accogliere ogni regola, ogni situazione o impegno, anche fuori dall'ordinario. Per questo motivo l'opposizione tra Marte e Nettuno, spesso responsabile di ogni sorta di errore, in questi giorni non sarà di alcun peso.

A questo punto andiamo pure ad analizzare il prospetto con le stelle relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di giovedì 19 agosto: