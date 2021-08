Le previsioni zodiacali di mercoledì 18 agosto 2021 sono pronte a valutare il terzo giorno di questa settimana, relativamente ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Sotto analisi approfondita in questa sede l'andamento riservato dall'Astrologia ai comparti della vita relativi all'amore e al lavoro generale. A favorire i rapporti sentimentali, senz'altro l'ingresso in pompa magna di una spettacolare Luna in Capricorno, certamente in grado di far rifiorire rapporti in crisi, correggere situazioni in stallo o favorire ritorni. Volendo dare come sempre qualche piccolo anticipo sui segni migliori del momento, logicamente attingendo dalla sestina in analisi in questo contesto, senz'altro a gongolare, forti della splendida giornata, saranno sicuramente gli amici nativi del Cancro alla pari di quelli della Vergine, entrambi sottoscritti da cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 18 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Cancro, Vergine;

2° posto - ★★★★: Ariete, Gemelli, Leone;

3° posto - ★★★: NESSUNO

4° posto - ★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 18 agosto, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 18 agosto al segno dell'Ariete prevede una giornata un po' così, diciamo con una certa nostalgia per qualcosa di indefinito. Non lasciatevi demoralizzare da eventuali difficoltà nascenti: se doveste accusare un calo di energia cercate di stare calmi e chiedete sostegno a qualche amico/a o qualcuno della famiglia. Perché volete fare sempre tutto da soli?

In amore, avrete un'altra giornata tutta rose e fiori, dono delle stelle che alzeranno il barometro dell'umore e vi restituiranno la fiducia nelle vostre capacità. Le dimostrazioni di affetto che ricevete dalla vostra famiglia saranno uno stimolo a dare il meglio! Assecondate l'entusiasmo del partner per un progetto che gli sta a cuore, anche se vi sembra un po' campato in aria, incoraggiatelo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Single, una passeggiata in riva al mare, al lago o in montagna, vi ispirerà pensieri di pace, di felicità. Una giornata senza aspettative potrebbe diventare magica, grazie a un inaspettato invito a cena da parte di una persona a voi cara. Nel lavoro, Venere veglierà in maniera speciale sulla vostra giornata e questa sarà ricca di occasioni allettanti, che non vi lascerete sfuggire.

Toro: ★★. L'oroscopo del 18 agosto a molti e segno indica una giornata abbastanza a rilento, forse difficile e con possibili risvolti negativi da mettere in sicurezza. Ebbene, probabilmente questo è quanto fatto intendere dalle effemeridi quotidiane. In campo sentimentale, un rapporto amoroso non fa sempre rima con dramma, ma può anche nutrirsi di spensieratezza e situazioni ludiche. Non siate sempre così esigenti e pessimisti, perché con un pizzico di pazienza e buonsenso supererete ogni problema. Molto importante sarà la volontà di raggiungere determinati obbiettivi insieme. Single, un cielo dispettoso insinuerà un senso d'inadeguatezza, di disagio, di difficoltà. Forse in questo momento avete la pessima sensazione di essere perseguitati dalla sfortuna.

Così, con l'umore sotto i tacchi dicerto non avete voglia di socializzare, e vi chiudete in voi stessi, proprio come fanno i ricci: calma! La sfortuna da sola è "il nulla", però se siamo noi a metterci lo zampino, allora... Nel lavoro non lasciate che "certa gentaglia" rovini ancora di più la giornata. Purtroppo, ci sono delle situazioni che sono sfuggite al vostro controllo e ci vorrà tempo prima di ritrovare l'equilibrio perduto.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo quotidiano preannuncia la possibilità che possa arrivare un periodo abbastanza positivo e, seppur a spot, anche piacevolmente emozionante. L'entusiasmo e la determinazione che metterete in ciò che farete saranno la chiave magica per un eventuale successo.

A dare sicurezza sarà il piacere di sapere di essere avvolti dal calore e dall'affetto del partner. La persona che avete nel cuore vi confermerà di volere solo e sempre voi al proprio fianco. In amore infatti, a dare forza ad entrambi è sempre l'aspetto sincero e romantico, pur sempre concreti e con la testa sulle spalle. Essere cane e gatto spesso vi rende conflittuali, poi però fare pace vi porta a volare molto in alto: insieme vi completate a vicenda. Argomento di disaccordo: le spese! Entrambi adorate sfoderare la card per procurarvi il necessario, spesso senza badare a spese... Single, non vi sono seri pericoli e potrete affrontare le novità fidando che tutto andrà bene. Mettete comunque ordine attorno a voi, sia nelle relazioni che nelle questioni pratiche.

Dedicate del tempo al riposo, senza però rifiutare proposte di svago. Nel lavoro, vagliate tutte le possibilità che vi si presenteranno e scegliete quella che più stuzzica la vostra fantasia.

Oroscopo e stelle di mercoledì 18 agosto

Cancro: ★★★★★. Giornata stupenda, preventivata splendidamente positiva in molti comparti. Diciamo pure che le attuali garanzie astrali sono molto solide e altamente positive: cercate quindi di evitare di rovinare tutto con i vostri soliti insensati puntigli. Se qualcosa vi preoccupa non dateci gran peso, forse avete solo bisogno di qualche attimo di sano relax. In vista piccole incomprensione con i vicini di casa. Per i sentimenti, giorno ideale per incontrare parenti o persone che non vedete da tempo, mentre il partner sembra aver compreso le vostre richieste e sarete finalmente sereni insieme.

Date libero sfogo alla vostra immaginazione ed organizzate una serata piacevole da gustare in serenità insieme alle persone che più amate. Che ne direste di una bella passeggiata al mare, magari al tramonto. Single, vivrete questo mercoledì al massimo, con l'adrenalina a fior di pelle. A rendervi così entusiasti saranno gli incontri con le persone che più vi piacciono. Potreste ricevere alcune buonissime notizie capaci di rallegrare l'intera giornata. Nel lavoro, assecondate i vostri istinti. Mercurio sarà dalla vostra parte e renderà questa vostra giornata particolarmente propizia per la buona riuscita di alcuni vostri intenti.

Leone: ★★★★. L'Astrologia del giorno prevede che partirà bene questa parte della settimana, positiva quel poco che serve ma decisamente poco stabile per molti nativi.

Intanto, cercate di stare tranquilli; dovrà prevalere l'atmosfera spensierata, specialmente per coloro tra voi sempre "poco convinti" della fiducia da dare agli altri. In amore, l'immaginazione e l'intuito vi verranno in soccorso, canalizzando le vostre sensazioni nella giusta direzione. Con la tattica azzeccata, agendo d'istinto, anche le faccende più aggrovigliate arriveranno a conclusione. Il giorno in arrivo in certi casi vi servirà l'occasione giusta per far ripartire l'intesa di coppia, magari su basi ancora più vivaci e soddisfacenti. del solito. Single, in questi giorni sarete in splendida forma, vi sveglierete pronti per vivere al meglio ogni singolo istante della giornata. Riuscirete a contagiare tutte le persone che avete intorno con la vostra innata allegria.

Nel lavoro, sarete precisi, infaticabili e concentrati; circoscriverete con chiarezza i vostri obiettivi e li otterrete con criterio e forza schiacciante. Tutti si complimenteranno.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 18 agosto, predice un giro di boa settimanale certamente ottimo, con belle prospettive da giocare in diversi comparti. In molti casi, visto il periodo favorevole e complice, riuscirete a comprendere perfettamente i pensieri, le motivazioni e le aspettative delle persone che avete accanto. In campo sentimentale, sarà la giornata ideale per voi per rompere con la monotonia della routine quotidiana e fare qualcosa che desiderate da tempo. Le stelle porteranno gioia, entusiasmo e allegria nella vostra giornata e vi faranno trascorrere attimi veramente felici col partner e con altre persone a cui vi sentite profondamente legati.

Mentre Venere vi renderà più maliziosi e provocanti del solito: lascerete il vostro lui o la vostra lei sicuramente senza respiro... Single, nella giornata sotto analisi darete il massimo: sarete simpatici, brillanti ed effervescenti! L'influsso positivo delle stelle vi renderà delle persone positive, e questo vi agevolerà moltissimo nelle relazioni sociali. Nel lavoro, riuscirete a conciliare i vari impegni, evitando di non farsi sopraffare dalle varie mansioni che senz'altro dovrete affrontare. Buona la carica positiva di questa fase.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 18 agosto.