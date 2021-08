Per la giornata di domani, mercoledì 18 agosto 2021, l’Oroscopo prevede un rialzo per la Vergine, una situazione abbastanza critica per i Gemelli e un grande romanticismo per la Bilancia. Situazione ancora molto difficile per il segno dei Pesci e per il segno del Capricorno.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: amicizie per Leone

1° Bilancia: il romanticismo vi renderà la comunicazione con il partner sempre più facile, man mano che trascorreranno le ore. Darete libero sfogo alla vostra creatività in molti aspetti, a cominciare dal lavoro per concludere nel tempo libero.

2° Vergine: questa giornata sarà un giro di vite per la vostra carriera, probabilmente una promozione o qualche affare vi renderà più attivi dal punto di vista pecuniario, tanto che finirete con il pensare a un investimento più importante del solito.

3° Leone: intraprenderete un'amicizia che si rivelerà molto importante nel corso del tempo, con cui vorrete condividere sempre più emozioni, opinioni e rendere il vostro tempo libero sempre più piacevole e appagante.

4° Ariete: il lavoro sta dando i risultati pecuniari che attendevate da tanto tempo a questa parte, dunque non siate troppo intransigenti con voi stessi ma soprattutto non demoralizzatevi se ci saranno situazioni di stallo, perché saranno pressoché insignificanti.

Divergenze per l'Acquario

5° Acquario: le divergenze nella coppia potrebbero subire un miglioramento più significativo, mentre per i single soltanto le amicizie sapranno essere vicine senza doppi fini. L’oroscopo prevede qualche piccola novità sul lavoro.

6° Scorpione: sarà l’inizio di un periodo di relativo riposo, con molte delle responsabilità e degli impegni che ora come ora non saranno troppo rilevanti come prima.

Organizzate qualcosa per tenervi lontani anche da alcune faccende che richiedono troppa attenzione.

7° Cancro: avrete molti impegni e dovrete necessariamente rinunciare a un po’ del vostro tempo libero per darvi da fare sul lavoro e nella famiglia. Sicuramente non ci saranno intoppi di sorta, ma dovrete ugualmente rimanere concentrati al massimo.

8° Toro: avrete molto da fare e tanti di questi impegni saranno supportati dalla vostra famiglia e dagli affetti, che finora si sono dimostrati leali con voi. Secondo l’oroscopo ci saranno delle difficoltà di comunicazione sul piano amoroso.

Pesci stanchi

9° Capricorno: per il momento potreste sentirvi molto insoddisfatti per un affare riuscito solo in parte, fatto di tanti ostacoli e di una remunerazione molto scarsa. La tranquillità però farà capolino in un momento in cui sarà davvero necessaria.

10° Pesci: la stanchezza vi renderà schivi e probabilmente anche dubbiosi su determinati aspetti del vostro lavoro, ma potreste comunque riuscire a tenere duro per evitare che ci siano dei ribassi troppo significativi per l’aspetto pecuniario.

11° Gemelli: potreste andare incontro a una delusione che vi farà arrivare agli ultimi posti nella classifica dell’oroscopo, ma al tempo stesso ci sarà la sicurezza di riprendersi in un batter d’occhio e senza ripercussioni sull’umore.

12° Sagittario: sarete ancora molto scontrosi, e per il momento ci potrebbero essere problematiche molto gravi a livello di concentrazione. Probabilmente staccare un po’ la spina secondo l’oroscopo potrebbe essere una soluzione più che valida.