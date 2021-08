Le previsioni zodiacali di sabato 21 agosto 2021 si preparano a dare il benvenuto a una nuova giornata. Sarà buono o portatore di incognite il primo giorno di weekend? Questa è certamente la domanda da esaudire, alla quale ci apprestiamo a dare la risposta. Come da copione, anche in questo frangente a muovere i fili della fortuna - di conseguenza anche quelli della sfortuna - legati ai simboli zodiacali sarà l'Astrologia. Secondo quanto emerso nell'osservare il cielo astrale del momento, senz'altro in primo piano risulta il segno della Vergine, designato al "top del giorno".

Non all'altezza delle attese, invece, risulterà il periodo per gli amici dei Gemelli e del Cancro: ansiosi di scoprire qualche indizio in più?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 21 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Vergine;

2° posto - ★★★★★: Leone;

3° posto - ★★★★: Ariete, Toro;

4° posto - ★★★: Gemelli;

5° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 21 agosto, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 21 agosto al segno dell'Ariete indica una chiusura settimanale immersa nella scontata routine, seppur dai contorni abbastanza in linea con attese e programmi.

Parlando in generale, la giornata di sarà buona in parte, soprattutto dalla metà fino a fine serata. In amore, qualcuno direttamente interessato potrebbe portarvi una bella notizia, a cui non pensavate minimamente. A volte le sorprese arrivano e possono trasformare positivamente la realtà quotidiana: se così fosse, il resto ce lo dovete metterete voi, con impegno e tenacia, sostenuti dall'affetto di chi avete accanto.

Single, l'amicizia è un valore importante anche nel firmamento, ora più che mai: confidatevi con le persone che ritenete più care e di cui vi fidate maggiormente; anche se non riusciranno a darvi un consiglio concreto, la loro presenza vi aiuterà a stare meglio. Nel lavoro, non sottovalutate le vostre capacità e fatevi avanti nel proporre i vostri progetti: alcune idee potrebbero essere prese sul serio e portare un aumento nelle entrate, sia a livello qualitativo che quantitativo.

Toro: ★★★★. Le previsioni astrologiche del momento indicano che partirà e chiuderà abbastanza bene questa parte della settimana, buona soprattutto per quanto concerne sentimenti, affetti e amicizie. La giornata sarà piena di impegni questo sì, ma è pur vero che le stelle vi renderanno vogliosi e ben disposti a collaborare con partner, amici e famigliari. In campo sentimentale, le stelle vi esortano a godere pienamente dei piaceri della vita, gustandoli con gioia. Potreste così organizzare una cenetta romantica col partner, sorprendendolo con qualcosa di piccante o di afrodisiaco. Single, se eravate in attesa di novità, la giornata vi potrebbe portare il profumo di risposte positive e incoraggianti.

Sarete così allegri e seducenti che certo susciterete l'interesse altrui e qualcuno tra voi potrebbe anche essere tentato dalla voglia di trasgressione. Nel lavoro, la presenza di colleghi con cui lavorare in team sarà fondamentale per risolvere una complicazione e portare avanti un progetto ambizioso.

Gemelli: ★★★. Le previsioni astrali di sabato preannunciano una giornata decisamente "sottotono", valutata mediamente come abbastanza flemmatica e in certi casi anche pensierosa. In amore, il partner non vi offrirà il meglio di se stesso in questa giornata: sarà scontroso e permaloso, ma tranquilli perché con il passare delle ore eccolo tornare passionale e vi renderà felici e sereni! Potrebbe essere necessario un vostro intervento in una questione familiare, ma con la vostra personalità ci riuscirete anche se con qualche piccolo sacrificio.

Single, premesso che in questi giorni non avrete un cielo idilliaco, dovete imparare a organizzarvi a dovere e a essere meno precipitosi. Cambiate abitudini, scovate interessi nuovi, sganciatevi dai contesti che vi imprigionano e cercate di essere più socievoli con i vostri amici. Se la posizione lavorativa che ricoprite non vi soddisfa più e le delusioni sono all'ordine del giorno, cominciate a stilare una lista di tutto ciò che non vi soddisfa per capire quale è la situazione giusta per voi.

Oroscopo e stelle di sabato 21 agosto

Cancro: ★★. Gli astri di inizio weekend annunciano l'arrivo di un giorno un po' stravagante, forse a tratti privo di spunti in grado di favorire buon umore e voglia di vivere.

Imparate a dare priorità alle situazioni maggiormente critiche, tralasciando ad altre occasione tutto il resto. Per i sentimenti, tenete sotto controllo sia la famiglia che la sfera privata in generale: questo primo giorno di weekend potrebbe favorire la nascita di imprevisti o polemiche. Alcune persone vi faranno capire le dimensioni della vostra forza di sopportazione: calma, ragionate... State intanto in guardia nel rapporto di coppia, perché basterà un sospetto fuori luogo per incrinare un qualcosa che avrebbe ottime prospettive di crescita. Single, le vostre qualità migliori in questo periodo perderanno smalto. Affaticati e spesso nervosi, non sempre riuscirete a mantenere un doveroso autocontrollo delle vostre reazioni.

Ascoltate con più attenzione del solito gli altri, perché gli amici si faranno in quattro per tenervi su. Purtroppo in certi momenti per farvi sorridere ci vorrebbe solamente qualcosa di geniale. Nel lavoro, avete una scadenza a breve e non sapete che scelta fare e quale strada intraprendere. Un/una collega ha la risposta che fa per voi.

Leone: ★★★★★. Il periodo annuncia nuove chance in arrivo in grado di regalare una giornata perfetta, quasi in ogni campo. In generale, la vostra vita sarà in aspetto positivo e in molti casi sarete più convincenti del solito. Il vostro bisogno di brillare ispirerà la fantasia, quindi, diciamo che assaporerete tutto ciò che la giornata vi offrirà. Godete del presente artigliando anche la più piccola opportunità che le stelle vorranno dispensare.

In amore, stuzzicate la persona del cuore con qualche sorpresa. Non dovete aspettare la mossa altrui perché, si sa: chi si ferma è perduto e ad aspettare finireste con l'invecchiare! Prendete in mano la vostra vita di coppia senza timore, tutto fa esperienza. Anche gli eventi dai risvolti diversi da quelli auspicati potranno rendere più interessante il vostro rapporto. Single, saranno giorni ideali per prendervi cura di voi, della salute e della bellezza; mettete in primo piano i vostri hobby o le necessità degli animali domestici. Dedicatevi a qualche attività sportiva: se non avete impianti adeguati nei pressi di casa tirate fuori la bicicletta che è sempre un buon esercizio, soprattutto d'estate.

Prendete in mano le redini della vostra vita affettiva per indirizzarla come e dove piace a voi. Nel lavoro, le stelle vi permetteranno di muovervi con disinvoltura: riuscirete ad esprimere la vostra individualità.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, sabato 21 agosto, indica che partirà e proseguirà benissimo questo vostro primo giorno di weekend. In amore, la tenerezza e la natura romantica del vostro cuore saranno guidati dai sentimenti. In generale, sarà una giornata all'insegna della distensione e del dialogo, sentirete più che mai il bisogno di coccole e di stimoli da parte del partner. Se avete un rapporto da molto tempo potrete contare su un'intesa piena e felice. Comunicherete sul piano affettivo con una profondità che raramente avete provato in passato e tutto il rapporto sarà particolarmente coinvolgente.

Single, le stelle in aspetto favorevole, faranno in modo che il vento soffi nuovamente in vostro favore dal punto di vista sentimentale. Sarete così pronti per vivere nuove emozioni e per uscire fuori dalla vostra zona di comfort aprendo il vostro cuore a nuovi amori. Chi fosse eventualmente ancora in cerca dell'anima gemella, questo mercoledì potrebbe fare un incontro sicuramente interessante ai fini sentimentali. La giornata lavorativa procederà a gonfie vele: i progetti a cui lavorate supereranno gli ostacoli più ardui grazie a voi e successo e promozioni saranno a portata di mano.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 21 agosto.