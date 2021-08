L'Oroscopo di sabato 21 agosto apre le porte ad una giornata piuttosto intensa, caratterizzata dai consueti alti e bassi per via della Luna in Acquario, ancora in fase crescente per le ultime ore. Si prospetta un fine settimana in cui mettere al centro le proprie volontà, desideri e ambizioni. Non a caso, per qualcuno sarà la giornata giusta per prendere quella decisione che ha rimandato tanto a lungo. Spazio anche al benessere e all'amore per alcuni segni. Approfondiamo al volo le previsioni zodiacali di questa giornata, premettendo che a fine articolo è possibile verificare la posizione del proprio segno.

Previsioni astrologiche dall'Ariete al Cancro

Ariete - Ultimamente vi sentite scettici, avete la sensazione che qualcuno vi remi contro. Il mondo non ce l’ha con voi, quindi dovete smetterla di fare pensieri pessimisti.

Toro - Nella vita ci sono momenti di lunga attesa, ma per raggiungere i propri obiettivi è necessario essere pazienti, resilienti e perseveranti. Solo chi la dura la vince, vietato gettare la spugna! Giornata nervosa.

Gemelli - L’amore per voi è importante, ma bisogna dare per avere. Forse all’interno della relazione manca la comunicazione o il reciproco rispetto. In ogni caso evitate di volgere altrove la vostra attenzione senza aver prima sistemato l’attuale relazione.

Cancro - Non addossate le colpe agli altri se niente gira come sperato.

È giunto il tempo di ricominciare daccapo, di rivedere la vostra vita ed eliminare ciò che non funziona. Fate spazio al nuovo e reinventatevi. Sfruttate queste 24 ore per concentrarvi sul vostro benessere, vi siete trascurati abbastanza!

Oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - I soldi non sono mai abbastanza, purtroppo avete delle questioni economiche che non vi consentono di spendere e spandere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Avete troppe pressioni addosso, cercate di liberarvene. Qualcuno sta per cambiare la propria routine!

Vergine - Con le abitudini giuste, presto o tardi vi si apriranno strade giuste. Si parla di progressi considerevoli all’interno della vostra esistenza. Un legame si farà ancora più solido. Non disperate se delle cose non girano come sperato, presto ogni cosa tornerà al suo posto.

Bilancia - Decisioni da prendere, ma prima di farlo è bene vagliare attentamente pro e contro. Tutti i nodi verranno al pettine entro la fine di questa giornata. Non esagerate con i cibi spazzatura e prediligete frutta e verdura di stagione.

Scorpione - Non lasciatevi intimidire dagli altri e dal loro giudizio. Ognuno ha diritto a vivere come vuole, ovviamente nel pieno rispetto del prossimo. Prendetevi qualche ora per il vostro benessere. Una passeggiata in riva al mare, una trattamento estetico oppure un semplice shampoo dal parrucchiere vi farà sentire amati e coccolati.

Le previsioni dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Giornata florida di idee, vi sentirete profondamente ispirati e questo gioverà a coloro che lavorano con la propria mente.

Chi accudisce la famiglia e la casa, si sente proprio stanco e vorrebbe lasciar perdere tutte le faccende e gli obblighi.

Capricorno - L’aspetto finanziario o famigliare vi sta impensierendo non poco. Le stelle anticipano che entro la fine dell’anno ci sarà una grossa scossa generale che in un qualche modo inciderà anche su di voi. Chi ha perso un lavoro o ha subito un lutto, sta facendo enorme fatica ad andare avanti, ma prossimamente riuscirete a guardare oltre.

Acquario - Giornata piena di ispirazione, non mancheranno elogi! In queste 24 ore vi sentirete di buon umore e ne approfitterete per uscire e fare tutte quelle cose che vi garbano. Alcuni nativi di questo simpatico segno trascorreranno del tempo di qualità con una persona speciale.

Le previsioni astrali annuncia che la prossima settimana troverete stabilità.

Pesci - Incontrerete una persona che prova qualcosa nei vostri confronti. Sarà la giornata giusta per accettare un invito o per mettersi in viaggio. Spesso le cose non sono affatto come sembrano, perciò diffidate delle immagini patinate che scorrono sui social!

Classifica del giorno

Acquario 1°

Pesci 2°

Vergine 3°

Gemelli 4°

Sagittario 5°

Cancro 6°

Ariete 7°

Capricorno 8°

Leone 9°

Bilancia 10°

Toro 11°

Scorpione 12°