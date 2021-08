Per il fine settimana del 14 e del 15 agosto 2021, l’Oroscopo si presenta come molto significativo per i segni di fuoco, con un lieve miglioramento per il segno del Sagittario e uno decisamente più forte per l’Ariete. Periodo ottimale per il Capricorno e l’Acquario, ritornati entrambi ai primi posti nella classifica.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo di Ferragosto: Ariete in testa

1° Ariete: attendevate questo weekend da tanto tempo a questa parte, perché denso di tante aspettative, soprattutto a livello amoroso.

Anche i divertimenti troveranno spazio, soprattutto nel corso del sabato. Nella domenica ci sarà tanta creatività da sfruttare per il lavoro e per gli hobby.

2° Leone: vi sentirete molto forti, ora che avete affrontato molte sfide siete anche pienamente soddisfatti di come stiano procedendo le cose sul piano professionale. In amore avrete risolto alcune gelosie passate, nonostante non ci sia stato uno scambio di battute molto folto.

3° Acquario: il supporto del partner sarà essenziale per risolvere alcune questioni familiari che vi hanno tartassati parecchio nel corso della settimana. Per ora godetevi tutto il meritato riposo e la prospettiva di trascorrere momenti sempre più piacevoli con gli affetti, secondo l’oroscopo.

4° Capricorno: avrete delle amicizie invidiabili che vi renderanno questo settimana alquanto faticoso il più semplice possibile da superare. In ambito amoroso troverete dei punti in comune per un riavvicinamento che sicuramente non vi darà motivo di separarvi nuovamente a causa di divergenze di idee.

Pausa per Toro

5° Gemelli: troverete tanto svago e un periodo adatto per rilassarsi come si deve a fronte di una settimana alquanto difficile, non senza tante sfide che vi hanno messo spesso alle strette.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Oltre all’amore, per l'oroscopo ora potrete dedicarvi anche a chi spesso vi è stato accanto anche silenziosamente.

6° Toro: finalmente ci sarà una pausa dopo un periodo lavorativo sia stimolante che redditizio, nella quale potrete dare l’avvio ad alcuni hobby o al rinnovo del vostro look. Sicuramente avrete un sabato molto movimentato con le amicizie, mentre la domenica sarà dedicata al relax secondo l’oroscopo.

7° Pesci: finalmente avrete del tempo per voi, per la famiglia nella quale troverete un valido sostegno morale per quel che riguarda le situazioni più deludenti. Farete qualche incontro interessante con il quale scambiare idee ed con il quale condividete interessi in comune.

8° Vergine: questo weekend non sarà così pesante come potrete supporre in un primo momento, ma al tempo stesso non ci saranno novità che vi facciano sollevare il morale come vorreste. Per il momento le faccende lavorative si stabilizzeranno, mentre in famiglia si respirerà un clima molto rilassato.

Bilancia delusa

9° Sagittario: riscontrerete dei piccoli miglioramenti sul piano affettivo, e qualche spiraglio su quello lavorativo.

Probabilmente si apriranno le strade per altri progetti, per altri lavori o semplicemente per una creatività che probabilmente vi darà qualche opportunità di guadagno, secondo l’oroscopo.

10° Bilancia: qualcosa potrebbe incrinarsi nel rapporto con un'amicizia importante e purtroppo potreste andare incontro a qualche piccolo dissidio all’interno della famiglia di origine. Il consiglio sarà quello di non cedere alle provocazioni, anche perché potrebbe calare la concentrazione lavorativa.

11° Cancro: purtroppo sul piano sentimentale ci sarà molto gelo, forse dovuto a qualche discussione recente che ha messo a dura prova il vostro rapporto con il partner. Sul lavoro avrete voglia di procrastinare qualche progetto, ma così facendo rischierete di rimanere indietro con alcune idee.

12° Scorpione: vi sentirete spenti e prosciugati di molte forze in questo weekend. Dunque non vi verrà neanche in mente di dedicarvi allo svago e ai divertimenti come avevate deciso qualche tempo fa. Anche se avvertirete un po’ di malessere, comunque non ci sarà nulla di grave su cui prestare particolare attenzione.