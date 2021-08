L'oroscopo della giornata di martedì 17 agosto prevede una bella Luna splendere nel segno del Sagittario, che dal punto di vista sentimentale potrà dire la sua in modo davvero convincente, mentre l'Ariete potrebbe aver bisogno di sfogare le sue frustrazioni. Vergine e Acquario lavoreranno in modo davvero efficace, mentre Leone dovrà valutare attentamente le proprie scelte. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 17 agosto.

Previsioni oroscopo martedì 17 agosto 2021 segno per segno

Ariete: sarà un'altra giornata difficile per voi considerata la posizione di Venere.

Ciò nonostante la Luna in trigono vi aiuterà come può, ma in ogni caso, dal punto di vista sentimentale potreste aver bisogno di sfogare le vostre frustrazioni, single oppure no. Per quanto riguarda il settore professionale forse non sarete al top della forma, ma il vostro lo farete e cercherete di farlo nel migliore dei modi. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale un po’ anonima in amore secondo l'oroscopo, ma non per questo sarà una giornata negativa. Nonostante qualche pensiero o preoccupazione, le cose tra voi e il partner vanno abbastanza bene, per cui non fasciatevi la testa prima di romperla. Se siete single anche se in modo un po’ impacciato, riuscirete comunque a essere romantici. Settore professionale tra alti e bassi, ma qualche soddisfazione non ve la toglie nessuno.

Voto - 7️⃣

Gemelli: Venere è in posizione favorevole al momento, va bene, ma la Luna opposta sarà un pessimo cliente in questa giornata. Il vostro rapporto infatti non è ancora così affiatato da potersi permettere una discussione, quindi attenti a quel che farete. Per quanto riguarda i single approcciatevi in modo intelligente alle nuove conoscenze.

Settore professionale più o meno convincente, anche se con un po’ di lentezza per colpa di Marte quadrato. Voto - 6️⃣

Cancro: non è sicuramente il periodo migliore per quanto riguarda i sentimenti. Secondo l'oroscopo della giornata di martedì 17 agosto però, bisognerà non farvi intimidire da inutili preoccupazioni, soprattutto in amore.

Non pensate dunque che la vostra storia sia finita. Siete voi a decidere questo. Se siete single invece fate qualcosa che possa lasciare il segno e attirare la giusta attenzione. Settore professionale nel complesso valido, anche se vi piacerebbe poter fare di più. Voto - 6️⃣

Leone: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale, merito di Venere e della Luna che illuminano la vostra relazione di coppia. I sentimenti avranno la meglio, e vi permetteranno di godere al meglio della compagnia del partner. Se siete single anche nella normalità, nella quotidianità, avrete modo di sentirvi felici. Per quanto riguarda il lavoro, considerato questo cielo valutate attentamente le scelte che farete.

Voto - 8️⃣

Vergine: oroscopo di martedì 17 agosto per la prima volta da settimane sottotono. La Luna infatti sarà negativa per voi, e Venere non sarà lì a proteggervi. La vostra relazione di coppia dunque potrebbe non essere al top in questa giornata, ma già da domani riuscirete a rifarvi, anche voi single. Settore professionale che invece continua a darvi soddisfazioni, merito di astri favorevoli come Marte e Mercurio. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo ottimo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, soprattutto dal punto di vista sentimentale, grazie a Venere in congiunzione e alla Luna in sestile dal segno del Sagittario. Sorprendete la vostra anima gemella facendo qualcosa di veramente particolare.

Per quanto riguarda i single una potenziale relazione sta andando come volevate, e i rapporti diventeranno sempre più stretti tra voi. Nel lavoro rispetterete le scadenze cercando di svolgere al meglio le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Scorpione: relazione di coppia che finalmente torna ad essere soddisfacente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Avere una relazione affiata significherà molto per voi, perché riuscirete a risolvere con molta più facilità i problemi di ogni giorno. Per quanto riguarda i single con il vostro atteggiamento gentile e romantico al tempo stesso, sicuramente riuscirete a trovare la persona che fa per voi. Nel lavoro avrete buone doti intuitive grazie a Mercurio, ma portare a termine i vostri lavori con Giove negativo non sarà così semplice.

Voto - 8️⃣

Sagittario: finalmente tornerete anche a voi a sorridere dal punto di vista sentimentale. Una bella Luna in congiunzione accompagnata da Venere in sestile illuminerà la vostra relazione di coppia, soprattutto per i nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single sarete pervasi da un ottimo umore, e sarete di buona compagnia con chiunque. Per quanto riguarda il lavoro l'idea di una vacanza non vi dispiace, per ricaricare le pile e per tornare con qualche idea interessante. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che non funzionerà al meglio nel corso di questa giornata secondo l'oroscopo. Con Venere che si troverà in quadratura, potrebbero nascere alcuni malintesi nella vostra relazione di coppia.

Cercate di non essere impulsivi o troppo assillanti. Se siete single avere dei dubbi in amore è normale, l'importante è riuscire a trovare una soluzione. In ambito lavorativo sarà una giornata tutto sommato stabile, ma in ogni caso attenzione agli imprevisti. Voto - 6️⃣

Acquario: oroscopo di martedì 17 agosto grandioso in ambito amoroso. Se siete single le vostre capacità di relazionarsi funzioneranno davvero bene, e sarà possibile poter conoscere nuove e intriganti persone. Se avete una relazione stabile, questa avrà un impatto davvero importante nella vostra vita. Nel lavoro anche se ci sarà un po’ di monotonia, riuscirete a svolgere in modo davvero efficace le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale non così entusiasmante per colpa della Luna in quadratura.

Ciò nonostante la situazione è ben diversa rispetto a quando Venere v'infastidiva, per cui dovreste riuscire a recuperare presto. Se siete single come tutti desidererete l'amore, ma da parte vostra ci vorrà il giusto impegno. Per quanto riguarda il lavoro ci vorrebbe proprio una piccola pausa, ma purtroppo dovrete darvi da fare per ottenere buoni risultati. Voto - 6️⃣