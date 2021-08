L'oroscopo della giornata di mercoledì 1° settembre prevede un Leone più sicuro di sé in ambito lavorativo grazie al supporto di astri e colleghi, mentre qualche insicurezza potrebbe mettere in ginocchio i nativi Capricorno, alle prese con una vita quotidiana veramente stressante. Luna in Cancro che porta un po’ più tranquillità nei rapporti di coppia, mentre Acquario non si fermerà davanti a nulla. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 1° settembre.

Previsioni oroscopo mercoledì 1° settembre 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che ogni giorno ve ne combina una.

In questa giornata infatti ci penserà la Luna in quadratura a creare malumore in ambito sentimentale, come se Venere non bastasse. Poche emozioni dunque, e troppi malintesi da chiarire al più presto. Se siete single essere troppo permalosi non vi aiuterà a essere di compagnia. Nel lavoro alcuni progetti sono importanti per voi, e nonostante i mille problemi, cercherete di andare avanti. Voto - 6️⃣

Toro: oroscopo di mercoledì all'insegna del buonumore grazie in particolare alla Luna in sestile dal segno del Cancro. Per quanto riguarda i sentimenti questo cielo vi regala un po’ di romanticismo in più, utile per dare un po’ di brio al vostro rapporto. I single cureranno di più i rapporti sociali, soprattutto con quelle persone che contano di più, grazie al loro atteggiamento molto premuroso.

In ambito lavorativo anche se state andando bene, sappiate che non potete fare tutto, quindi, se necessario chiedete aiuto a un collega. Voto - 8️⃣

Gemelli: anche se la Luna se ne va, potrete sempre contare su Venere in trigono dal segno della Bilancia. Infatti, secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 1° settembre, godrete comunque di una relazione di coppia davvero affiatata, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda i cuori solitari vi sentirete innamorati, senza però trovare una valida spiegazione. In ambito lavorativo avete la mente fissa sui vostri obiettivi, e per nulla al mondo vi fermerete, non con questo cielo così splendente. Voto - 9️⃣

Cancro: mese di settembre che non inizierà così male in fondo per voi nativi del segno.

La Luna infatti sarà in congiunzione, portando un po’ di tranquillità all'interno della vostra relazione di coppia, ciò nonostante non aspettatevi comunque grandi cose. Per quanto riguarda i single in questo periodo concentratevi su altro che non siano i sentimenti o questioni di cuore. Settore professionale che vi vedrà un po’ spaesati, forse perché ancora dovrete convincervi che le vacanze sono finite, o forse perché Marte e Mercurio creano qualche problema. Voto - 6️⃣

Leone: previsioni astrali che vi vedranno più sicuri di voi dal punto di vista professionale. Con questo cielo ora un po’ più favorevole, provare a investire su progetti più grandi sarà possibile, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In ambito sentimentale questa giornata sarà piuttosto soddisfacente, anche in quei momenti più noiosi della giornata. I cuori solitari farete piacevoli conversazioni con qualcuno di interessante. Voto - 8️⃣

Vergine: oroscopo di questo inizio di settembre che partirà piuttosto bene per voi nativi del segno. Dal punto di vista amoroso potrete contare sulla Luna in sestile, che darà quel pizzico di romanticismo in più al vostro rapporto, utile per vivere bene insieme. Se siete single in questa giornata riuscirete a divertirvi e vivere momenti tranquilli, anche in famiglia. Nel lavoro saprete esporvi in modo chiaro e preciso, portando risultati davvero discreti. Voto - 8️⃣

Bilancia: un quadro astrale leggermente sottotono secondo l'oroscopo di mercoledì.

Certo, la Luna si troverà in quadratura dal segno del Cancro, ma questo cielo sarà comunque abbastanza valido per provare a vivere in tutta tranquillità con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. I cuori solitari potrebbero mostrare un po’ di insicurezza, ma con un po’ d'aiuto riusciranno a farsi avanti. Settore professionale invece esente da difetti, e i risultati da primo della classe ne saranno la prova. Voto - 8️⃣

Scorpione: oroscopo della giornata di mercoledì ottimo dal punto di vista sentimentale grazie a una bella Luna in trigono dal segno del Cancro. Godetevi ogni momento insieme alla vostra dolce metà, e fate in modo che durino il più a lungo possibile. Per quanto riguarda i single va bene essere un po’ misteriosi, ma senza esagerare troppo.

In ambito professionale Giove e Saturno vi mettono facilmente in difficoltà, dunque attenzione a come vi muovete con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Sagittario: un cielo che migliora rispetto alle giornate precedenti secondo l'oroscopo, considerato che la Luna non vi darà più fastidio. Dal punto di vista sentimentale infatti sarà più facile interagire con il partner, ottenere un affiatamento migliore e portare avanti i vostri progetti. Se siete single e siete gelosi della vostra fiamma, forse è perché ci tenete davvero a questa persona, e farete di tutto affiche sia felice. Nel lavoro alcuni progetti potrebbero diventare davvero importanti nel prossimo periodo, e dovrete saper prendervene cura.

Voto - 8️⃣

Capricorno: questa Venere in quadratura è davvero una condanna per voi nativi del segno, e purtroppo, secondo l'oroscopo, durerà ancora a lungo. Come se non bastasse, ci sarà anche la Luna in opposizione a crearvi ulteriori difficoltà all'interno del vostro rapporto. Se siete single e non siete sicuri dei sentimenti che provate, forse è il caso di lasciar perdere. Per quanto riguarda il lavoro la giornata sarà adatta per provare a fare qualcosa di buono, ma dovrete impegnarvi a fondo. Voto - 6️⃣

Acquario: oroscopo di mercoledì discreto per quanto riguarda i sentimenti. Venere rimane in trigono dal segno amico della Bilancia, e tra voi e il partner ci sarà una notevole intesa di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda i cuori solitari qualcosa inizia a muoversi tra voi e la vostra fiamma. Settore professionale ottimo anche in questa giornata, grazie a un cielo veramente favorevole. I vostri progetti prenderanno il via, e con il giusto impegno i risultati saranno eccellenti. In ogni caso, non vi fermerete davanti a nessun ostacolo. Voto - 9️⃣

Pesci: configurazione astrale più che soddisfacente nel corso di questa giornata per voi. Secondo l'oroscopo, potrete contare sulla Luna in trigono dal segno del Cancro, di grande aiuto per la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i single date maggiore libertà ai sentimenti. In ambito lavorativo supererete agilmente i problemi e vi sentirete sicuri di voi, merito di questo cielo più favorevole. Voto - 8️⃣