L'Oroscopo di sabato 21 agosto è pronto a rivelare come sarà la sesta giornata della corrente settimana. La parte riguardante i sentimenti preannuncia un clima ancora più accattivante per molti dei segni zodiacali. La giornata di partenza del weekend non sarà da meno nemmeno nel settore lavorativo, con alcuni segni in procinto di poter contare su nuove opportunità. Diversamente, molti altri preferiranno investire parte del proprio tempo per mettere in risalto la parte dedicata al relax e alle attività per il fisico.

Per individuare con una certa precisione il quadro astrologico quotidiano, dunque per capire nel modo più chiaro possibile come gli influssi astrali andranno a impattare sulla vita di ogni giorno, è indispensabile sottolineare quali sono i principali aspetti planetari.

Tra questi a destare maggior interesse saranno i seguenti:

Sole in Leone in opposizione a Giove;

Luna in Acquario in quadratura a Urano;

Venere in Bilancia in trigono a Saturno;

Nettuno in Pesci in opposizione a Mercurio e Marte;

Plutone in trigono a Mercurio in Vergine.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 21 agosto.

Previsioni zodiacali del 21 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete - Buone nuove vi attendono sul piano professionale. Seguite senza esitazioni l’intuito, vi suggerirà le mosse migliori per trarne dei vantaggi. La situazione è in evoluzione ma bisogna saperla gestire con metodo, pianificando ogni cosa fin nei dettagli. Infatti, nel lavoro siete pronti a mettervi in gioco. La meta proposta dai pianeti è davvero allettante, bisogna solo aspettare che i tempi siano maturi.

In amore avete voglia di chiudere un legame che non ha più niente da offrirvi? Se temete la solitudine, sappiate che troverete validi sostituti. Per la salute, non stancatevi troppo esagerando negli impegni e negli sforzi fisici. Tentare di mantenere i consueti livelli di efficienza procura fatica.

Toro - L’oroscopo del 21 agosto al segno del Toro regala un piccolo consiglio: se state pensando a una vera dichiarazione, Marte e Mercurio in trigono al vostro segno vi daranno una mano colorando di emotività le vostre parole.

Se per un motivo o per un altro, invece, preferite rimandare, potrete comunque godervi un buon sabato. Nel lavoro, i giudizi sinceri e candidi che date agli altri richiameranno su di voi altrettanto. Per questo non avete proprio nulla da temere. In amore, anche se lo spirito di avventura non è il vostro campo, potreste lasciarvi tentare o almeno provare una certa attrazione magnetica.

Per la salute, una buona birra artigianale è un ottimo tonico per l’organismo e aiuta anche la digestione. L’importante è la giusta moderazione.

Gemelli - Ci penserà la Luna in Acquario in congiunzione a Saturno e Giove a farvi tornare subito il sorriso sulle labbra e a riempirvi di entusiasmo. Negli affari state dando il meglio, anche perché, a ben vedere, tutti si fidano del vostro operato. In molti casi sarete benevolenti anche con gli ultimi arrivati, in quanto vi renderete conto che anche voi siete dovuti passare per la stessa strada. In amore, con la splendida Venere in Bilancia in trigono a Saturno, la passione si riaccende come un fuoco. Tuttavia, prima di prendere decisioni avventate pensateci molto bene.

Per la salute, per migliorare la tonicità muscolare fate spesso le scale, molto salutare anche per vari disturbi alle caviglie e per la respirazione. È anche rinvigorente.

Cancro - In trigono a Saturno, Venere in Bilancia è un’iniezione di fiducia che vi conferisce autorevolezza e carisma. Successi nel lavoro e nello sport. Il rigore logico guida l’entusiasmo e canalizza l’energia verso obiettivi ambiziosi. Sempre parlando di attività lavorative, ottime prestazioni professionali anche in eventuali viaggi di lavoro. Potrete prendervi una bella rivincita. Affrontate le difficoltà da vincenti. In amore, la giornata è perfetta per dare sfogo ai buoni sentimenti. Per trovare l'anima gemella, ovviamente se ne siete alla ricerca oppure per rinnovare promesse, lanciatevi in serissime dichiarazioni d'affetto.

Per il fisico, forma splendente e inossidabile: questa è la promessa del vostro cielo. Potete permettervi tutto ciò che vi fa sentire bene.

Oroscopo e consigli delle stelle del 21 agosto dal Leone allo Scorpione

Leone - Battaglie sociali e successi personali eleveranno di molto il livello della fiducia in voi stessi. Pensieri positivi mettono addosso allegria. Come sempre, la Luna in Acquario vi regala una marcia in più, dispensando il coraggio di rimettervi in gioco. Nel lavoro, la rapidità d’azione potrebbe andare a discapito della lucidità: se preferite concludere subito, dovrete contentarvi di una mezza vittoria. In amore, una notizia inattesa potrebbe aprirvi gli occhi su una persona che avevate sottovalutato: siate pronti a rivedere in meglio il vostro giudizio.

Per la salute, inizierete la giornata con grinta, occhio però: cercate di non strafare, evitando lo stress e gli sbalzi termici dovuti all'aria condizionata. Ritmi regolari.

Vergine - Questo sabato la Luna torna a guardarvi con benevolenza, appoggiando tutte le vostre iniziative. Viaggi, uscite in compagnia, passeggiate romantiche. Amici, colleghi e parenti vi danno una mano, per non parlare del partner, pronto a parteggiare per voi. Nel lavoro, novità entusiasmanti potrebbero cambiare dall’oggi al domani la qualità della vita, non è il momento di farvi prendere dalla pigrizia. In amore, gran parte della sfera affettiva è sotto la protezione di Venere: è prevedibile che stuoli di ammiratori siano pronti ad accorrere a un vostro segnale.

Per la salute, fissate senza indugio la data per un'appuntamento con un dietologo di fiducia, forse rimandato da tempo. A detta degli astri, tutto dovrebbe andare per il meglio.

Bilancia - Le stelle tifano per voi, regalandovi nuovi slanci e una frizzante vitalità. Datevi da fare per realizzare un sogno e vivere nuove esperienze. Potrete inoltre contare sulla disponibilità delle persone care per portare a termine i vostri progetti. Nel lavoro, in arrivo gratificazioni professionali. Impegnandovi con serietà e costanza, potrete ottenere molto di più di quello che immaginate. In amore, chi è in cerca dell’amore non troverà ostacoli ai suoi piani sentimentali. Avrete fascino e la capacità di conquistare chi vi piace.

Per la salute, quando potete, ritagliatevi degli spazi tutti per voi. Potete dedicarvi con successo a hobby creativi o rilassarvi con una buona lettura.

Scorpione - Man mano che vi avvicinate ai vostri obiettivi, le aspettative crescono: tra breve sarete in grado di strappare alla sorte qualcosa in più. La situazione oggi è calma, siete pacati e particolarmente disponibili. Ancorarsi alle piccole cose è rassicurante. Nel lavoro, in combutta con Nettuno, Venere pilota il vostro intuito e vi fa scegliere il meglio per stare bene in ogni dove. In ufficio tutto tranquillo. In amore, un piacevole rimescolio di emozioni tiene lontana la noia. Tenerezza, sensualità e desiderio sono presenti all’appello.

Per la salute, cogliete a piene mani tutto il buono che le stelle vi offrono, ma di fronte ad una tavola imbandita sappiate moderarvi.

Astrologia di sabato 21 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Una buona idea può trasformarsi in un progetto fuori dal comune e portarvi ad una reale indipendenza sul piano economico e lavorativo. Cominciate pure a sondare il terreno, ma non siate troppo generosi con gli altri riguardo ai particolari. In ambito lavorativo, una nuova iniziativa può portare denaro. Evitate però di creare conflitti tra il vostro tornaconto e gli interessi di chi lavora con voi. In amore, mostratevi disponibili e state alla larga da richieste eccessive. Con una persona "speciale" ora dovrete fare bene i conti nel bilancio tra il dare e l’avere.

Per la salute, pianificate l’attività sportiva: jogging, palestra, piscina. Non dimenticate di mettere in lista anche dei momenti di riposo e di svago.

Capricorno - Non starete ad aspettare che le cose accadano da sole. Giocherete d’anticipo, esponendovi in prima persona, per conquistare ciò che desiderate. Non rimandate un chiarimento che sembra di poco conto ma che invece cambierà le sorti della giornata. Nel lavoro, professionali, simpatici e in gamba; così vi vuole l’azienda e così siete: sempre pronti, rapidi nelle idee, convincenti nella parola. In amore, se volete tentare un approccio, potete fare affidamento sulla vostra infallibile comunicativa, ma evitate atteggiamenti istrionici. Per la salute, in tema di benessere fisico meglio essere pignoli che superficiali.

Una bella messa a punto prima della ripartenza dalle vacanze estive è quello che ci vuole.

Acquario - Giornata davvero molto piacevole, conclusa con una serata mondana: sarete i primi a meravigliarvi di quante cose riuscirete a fare in questa giornata. Un affare si conclude vantaggiosamente, ma state bene attenti a come investire la somma incassata. Nel lavoro, malgrado il sabato, i ritmi saranno piuttosto serrati, ma i risultati saranno appaganti sin da subito e quindi lavorerete con entusiasmo. In amore, l'uscita di scena della Luna è imminente, in pratica questa domenica: avevate bisogno di vivere emozioni più tranquille dopo giorni di fuoco e questo è stato fatto. Per la salute, la giornata vi vede entusiasti e determinati.

Sì allo sport, alle cure estetiche e allo shopping, ma senza spendere cifre esagerate.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 21 agosto dice "si" ad eventuali nuovi incontri. Alcuni tra questi davvero graditi, vi faranno dimenticare le noie domestiche: in serata una cena con gli amici renderà l’atmosfera disinvolta e frizzante. Nelle faccende di cuore, dovreste dare più importanza ai desideri e alle esigenze di chi vi è accanto. Nel lavoro, anche oggi non riuscite a far riposare la mente, e cercherete di coinvolgere i colleghi in un progetto allettante appena sfornato. In amore, Venere tifa per voi: armati del vostro magnetismo personale, potete farla finita con i sogni e partire alla conquista di chi vi piace. Per la salute, rischiate di spendere molto per gli acquisti di abbigliamento o per le cure di bellezza, senza rimanere soddisfatti dei risultati.