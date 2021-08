L'oroscopo della giornata di domenica 15 agosto prevede una vivida immaginazione per i nativi del segno dei Pesci, mentre la Vergine riuscirà ancora una volta a essere un punto di riferimento per il partner. Il Sagittario sarà piuttosto sincero, mentre l'Acquario dovrà saper gestire bene la propria relazione di coppia. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di Ferragosto.

Previsioni oroscopo domenica 15 agosto 2021 segno per segno

Ariete: sarà un Ferragosto tutto sommato discreto per voi, ciò nonostante non aspettatevi grandi emozioni all'interno della vostra relazione di coppia.

Nulla vi vieta però di stare in compagnia delle persone che amate. Se siete single parlare di sentimenti potrebbe venirvi un po’ difficile, ma se vi impegnerete un po’ potreste anche riuscirci. Voto - 7️⃣

Toro: Venere sarà con voi un'ultima volta secondo l'oroscopo di domenica 15 agosto. Dal punto di vista sentimentale però non abbiate grandi aspettative in quanto la Luna sarà opposta. Vivete questa giornata dunque come verrà. Se siete single vorreste di più dalla vostra vita sentimentale, ma ogni va conquistata, sappiatelo. Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali tutto sommato discrete per i nativi del segno. Il cielo al momento non avrà tanto da darvi, ma un accenno di ripresa c'è, e voi dovrete dimostrare di essere la persona più adatta per la vostra anima gemella.

I cuori solitari non smetteranno di corteggiare la loro fiamma, ma non dovranno esagerare. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà una domenica davvero piacevole per i nativi del segno, ciò nonostante non dimenticate che da domani Venere potrebbe mettervi in difficoltà. Dal punto di vista sentimentale dunque sfruttate al meglio questo cielo per rafforzare il vostro legame.

Se siete single e l'amore non è un elemento fondamentale della vostra vita per adesso, pensate a godervi queste giornate con gli amici o rilassandovi. Voto - 8️⃣

Leone: non ci sarà spazio per momenti sentimentali nel corso di questa giornata. Purtroppo per voi, non ci saranno momenti pieni d'amore per voi nativi del segno, colpa in particolare della Luna in quadratura.

Cercate di non chiedere troppo al momento, anche perché da domani le cose potrebbero cambiare. Se siete single non sarà la giornata adatta per parlare di sentimenti. Voto - 6️⃣

Vergine: rapporti personali che funzioneranno ancora bene secondo l'oroscopo di Ferragosto. Questa giornata sarà ideale per voi per state in completa tranquillità con le persone che più amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Che siate single oppure no dunque, riuscirete a trovare la vostra felicità, anche se questo cielo sta per cambiare. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che diventa sempre più incandescente per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, il cielo tenderà sempre più a favorirvi, e dalla vostra relazione di coppia potrete ottenere veramente tanto.

Se siete single il pianeta dell'amore presto vi regalerà momenti d'oro. Voto - 9️⃣

Scorpione: configurazione astrale lodevole nel corso di questa giornata. In amore sarete pronti a riprendere la vostra relazione di coppia con grande determinazione, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i single in questo periodo prevale contentezza, benessere e armonia nella vostra vita. Voto - 8️⃣

Sagittario: oroscopo di domenica nel complesso discreto, anche se state aspettando che il cielo cambi per poter nuovamente dare il meglio di voi. Dal punto di vista sentimentale infatti cercherete di essere abbastanza sinceri con la persona che amate, cercando il dialogo, nel tentativo di riprendere in mano la vostra vita di coppia.

Per quanto riguarda i single chiarite prima tutti i vostri dubbi prima di farvi avanti. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali di tutto rispetto in questa giornata, ma attenzione perché da domani questo cielo cambia e potrebbe non essere più così favorevole. Il vostro umore infatti oscilla, e la vostra relazione di coppia potrebbe non essere così stabile. Se siete single dovrete essere sicuri dei sentimenti che provate prima di farvi avanti. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo sicuramente non facilissimo da gestire considerato che la Luna si troverà in quadratura. Dovrete saper gestire bene la vostra relazione di coppia, cercando di non cadere in errore. Per quanto riguarda i single meglio attendere momenti migliori prima di darvi al corteggiamento.

Potreste non ottenere i risultati sperati. Voto - 7️⃣

Pesci: una vivida fantasia vi permetterà di recuperare intesa tra voi e il partner nel corso di questa giornata. Secondo l'oroscopo, la Luna sarà favorevole, e nelle prossime ore, Venere smetterà di esservi sfavorevole. Che siate single oppure no, dunque, provate a fare qualcosa per riprendere in mano la vostra vita sentimentale. Voto - 8️⃣