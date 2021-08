Nuovo appuntamento con l'oroscopo per il weekend di Ferragosto. Per alcuni segni zodiacali si prospettano giornate all'insegna del romanticismo e della passione, mentre gli altri devono affrontare imprevisti, tensioni e incomprensioni. Se siete curiosi di sapere cosa hanno in serbo le stelle per voi, leggete le seguenti previsioni degli astri su amore, lavoro e salute, relative alle giornate di sabato 14 e domenica 15 agosto. I segni presi in considerazione in questo Oroscopo sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

Il fine settimana di Ferragosto secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, per molte coppie spente è arrivato il momento di riaccendere la fiamma della passione e, se i sentimenti sono ancora autentici, iniziare a fare nuovi progetti di vita comune. Per i single è arrivato il momento di lasciarsi andare all’amore, alla passione, oppure di cercare una semplice avventura estiva. Sul fronte lavoro e professione, potreste concludere ottimi affari all’insegna del successo e del guadagno. In salute, l’atmosfera celeste vi dà il supporto di cui avete bisogno, ma spetta a voi motivare il vostro corpo a fare i passi necessari per realizzare i vostri sogni.

Toro – A volte l’amore sboccia in un ambiente esotico o tropicale, ma con l’energia planetaria di questo weekend di Ferragosto, l’amore si sviluppa anche nel vostro ambiente abituale, ed è tutto merito a un’atmosfera creativa che apre la strada a una notte di divertimento e fantasia.

Non si esclude qualche litigio con la persona amata, tutta colpa della gelosia oppure delle incomprensioni. Sul fronte lavoro, un evento importante potrebbe spianare la strada ai vostri prossimi successi. In salute, utilizzate le vostre energie in maniera corretta, evitando di affannarvi troppo.

Gemelli – Sul fronte amoroso, approfittate di questo fine settimana per chiarire incertezze, affrontare discorsi complicati e lasciarvi il passato alle spalle.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I single che hanno avuto un’avventura estiva in questi ultimi giorni potrebbero ricontattare quella persona per iniziare una storia seria. In campo lavorativo, occhio a non fare il passo più lungo della gamba, soprattutto in ambito economico. In salute, l’esercizio fisico dovrebbe essere in cima alla vostra lista di cose da fare questo mese.

Cancro – In amore, c’è aria di cambiamento, di presa di coscienza dei vostri bisogni e di quello che volete fare. I cuori solitari del segno devono stare lontani da persone impegnate o che non cercano storie serie e durature. In campo lavorativo, sarete apprezzati e riconosciuti per tutto il lavoro che svolgete. La lode arriverà da tutte le angolazioni e sicuramente vi sentirete bene. Avete guadagnato questo plauso, quindi, sentitevi liberi di gongolare sotto i riflettori per tutto il weekend. Lasciate che siano gli altri a fare il lavoro per voi. In salute, attenzione agli attacchi di golosità, l’apparato digerente potrebbe dare di matto.

Previsioni del weekend 14-15 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, è il fine settimana adatto per trascorrere più tempo con la persona che amate, a immaginare il futuro e a progettare i sogni di coppia. In campo lavorativo, sfruttate la giornata di sabato 14 agosto per capire se è arrivato il momento di chiudere con le situazioni esaurite, oppure ridimensionare certe aspettative. Domenica 15 agosto la mente non deve pensare al lavoro, quindi, mettete in stand-by tutto ciò che non è stato ancora risolto e godetevi il Ferragosto in compagnia delle persone che amate e che vi fanno stare bene. In salute, siate un esempio di ciò che volete per il mondo. Se quello che volete è un mondo sano, cercate di essere l’immagine della salute nel vostro mondo.

Iniziate raddoppiando l’assunzione giornaliera di acqua.

Vergine – In amore, questo weekend di Ferragosto favorisce il dialogo. L’oroscopo consiglia di sorridere dolcemente, essere affascinanti e di fare un regalo alla persona amata: il romanticismo è la giusta cura per un rapporto sano e duraturo. Se avete dei dubbi su una relazione ormai in declino, allora, questo fine settimana, con calore e tenerezza, questi verranno dissipati. In campo lavorativo, invece di lavorare così duramente per soddisfare i bisogni degli altri, lasciate che gli altri facciano qualcosa per voi. Prendete una posizione ferma, ma fatelo con un sorriso. Vi siete guadagnati il diritto di ricevere il favore dagli altri.

In salute, rilassatevi e regalatevi momenti piacevoli che aiutano a migliorare benessere e forma fisica.

Bilancia – In amore, con l’energia astrale di questo weekend potreste scoprire che il romanticismo che c’è nel rapporto di coppia sembra essere disturbato dai problemi di lavoro o di carriera. Non abbiate fretta. Se i sentimenti sono autentici, la relazione diventerà seria con calma. Tuttavia, non c’è davvero bisogno di bruciare le tappe, perché è divertente vedere la relazione crescere lentamente. I cuori solitari del segno hanno la possibilità di fare incontri speciali e una storia potrebbe diventare importante. In campo lavorativo, il grande cambiamento è dietro l’angolo. Cercare di resistere a questo cambiamento renderà il vostro lavoro più difficile per voi e per le persone che vi stanno attorno.

Abbracciate il nuovo pensiero e le idee all’avanguardia, altrimenti potreste trovarvi in una posizione molto difficile in futuro. In salute, Il caldo e la stanchezza potrebbero innervosirvi. Non mollate, la situazione presto migliorerà.

Scorpione – In amore, i problemi negli ultimi tempi devono essere risolti al più presto, altrimenti trascorrerete un Ferragosto deludente e insoddisfacente. Solo arrivando a una buona soluzione, riuscirete a rafforzare la vostra relazione. Per i single, invece, è un weekend favorevole per conoscere gente nuova, portare avanti le conoscenze nate nel mese di agosto. Cercate, però, di non perdere la testa per chi non vi merita. In campo lavorativo, arriva un cambiamento importante anche per il settore finanziario.

Sentitevi liberi di prendere importanti decisioni, il vostro giudizio è valido e siete benvoluti e rispettati dalle persone che stanno intorno a voi. Usate questo a vostro vantaggio e sarete ricompensati. In salute, l’aspetto favorevole del weekend vi rende particolarmente sensibili e le stelle vi consigliano di usare questa sensibilità per raggiungere un obiettivo positivo e salutare. Vi sentite molto bene quando vi allenate un po’, preparate cibo fresco e sano per voi stessi. Continuate così.

Amore, lavoro e salute: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, è un ottimo fine settimana per dare vita ai progetti di coppia, potreste travolgere il partner con la vostra carica di entusiasmo e simpatia.

Se vi state separando, non fatevi condizionare dalla malinconia e dai ricordi. Le coppie quasi alla deriva dovrebbero smettere di seguire la strada dell’ego e mettersi nei panni del proprio partner e provare davvero a vedere le cose dal suo punto di vista. In campo lavorativo, avete lavorato sodo anche questa settimana, quindi vi meritate di trascorrere il weekend di Ferragosto come piace a voi. In salute, sfogate le vostre frustrazioni mentre correte, nuotate o andate in bicicletta.

Capricorno – In amore, siete cordiali e attenti in questo weekend di Ferragosto. Con l’attuale configurazione celeste, c’è ben poco che dovete fare per essere il ‘preferito del mese’. Dovete essere semplicemente voi stessi e smettere di criticare gli altri, anzi dovete imparare ad adularli.

C’è una grande quantità di passione che cementa qualsiasi relazione in via di sviluppo. In campo lavorativo, le idee che pensavate fossero importanti circa una settimana fa, improvvisamente non sembrano così geniali. Qualcuno ha sfornato un’idea veramente strepitosa che vi fa venir voglia di apportare qualche cambiamento al vostro progetto. Non abbiate paura di apportare modifiche dell’ultimo minuto al vostro progetto di lavoro. In salute, l’allineamento planetario stimola le vostre emozioni e c’è molto da affrontare. Tenete sotto controllo la vostra natura emotiva, mettendovi a fare esercizi fisici, dormire, mangiare, insomma, qualsiasi attività che porta benessere al vostro corpo e alla vostra mente.

Acquario – In amore, ci sono tensioni o insoddisfazioni nel vostro rapporto di coppia, affrontatele con la certezza che le difficoltà servono per crescere e migliorare. I single del segno devono essere cauti e non dare niente per scontato. In campo lavorativo, è un periodo ad alta energia, fate il più possibile e preparatevi a rallentare i progetti e a richiedere revisioni. È importante essere onesti e diretti riguardo al vostro lavoro. Più vi sentite sicuri, maggiori sono le possibilità di successo e riconoscimento da parte delle persone autorevoli. Fate del vostro meglio per portare a termine i compiti. Potrebbero esserci dei cambiamenti, imprevisti dell’ultimo minuto. In salute, trattenere risentimenti e sentimenti negativi consuma energia preziosa.

Affrontate tutto a testa alta e avrete molta più energia.

Pesci – In amore, questo weekend di Ferragosto aiuta a focalizzare i vostri progetti, anche quelli di coppia. Se la vostra relazione è in declino, troverete il modo di voltare pagina senza drammi e senza rimpianti. Questo cielo astrologico così emozionante mette un po’ di mistero nella vostra vita amorosa e vi rende estremamente curiosi di un ammiratore segreto. Questa persona è molto brava a mantenere nascosta la propria identità e si farà vedere quando sarà pronta. In campo lavorativo, è la vostra grande occasione per andare avanti. Il vostro umore è abbastanza forte e vi dà la sicurezza emotiva di cui avete bisogno per mettere le vostre idee sul tavolo e fare in modo che vengano portate a compimento. Siete inarrestabili e potete realizzare qualsiasi cosa. In salute, rallentate un po’ il vostro ritmo e ascoltate la vostra voce interiore. Concedetevi del tempo per rilassarvi e ringiovanire, facendo qualche esercizio fisico. Infine, l’oroscopo consiglia di bere molta acqua e di respirare profondamente.