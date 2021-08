L'oroscopo di sabato 14 agosto preannuncia una giornata davvero emozionante. Secondo la configurazione planetaria, saranno i sentimenti a prendere il sopravvento. Gli astri stringeranno la mano a Cupido e porranno le basi per lo sviluppo di rapporti di coppia soddisfacenti. Purtroppo, non tutti i segni zodiacali riusciranno a instaurare un legame duraturo con la persona amata.

Toro e Bilancia si lasceranno travolgere dalla passione. Daranno molto peso all'aspetto fisico, ma meno a quello intellettuale. Cancro e Pesci, al contrario, saranno alla ricerca di una persona che riesca a fargli provare emozioni sorprendenti.

La Vergine preferirà la solitudine e il Capricorno non riuscirà a raggiungere un compromesso con la persona amata.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 14 agosto.

Previsioni zodiacali di sabato 14 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: finalmente, potrete tirare un sospiro di sollievo. La vita famigliare subirà un netto miglioramento e vi sentirete a vostro agio tra le mura domestiche. Non darete peso ai piccoli malintesi quotidiani, ma cercherete di sfruttare tutte le vostre energie per mantenere la serenità. In amore, non ci saranno cambiamenti degni di nota.

Toro: non riuscirete a fare a meno di provare una profonda attrazione per il partner. Il vostro sguardo si poserà continuamente su di lui e, in ogni momento, cercherete il contatto fisico.

L'aspetto emotivo passerà in secondo piano, ma non per questo rinuncerete all'idea di conoscere tutte le sue sfaccettature. Attenzione a non peccare di superficialità.

Gemelli: sarete molto competitivi. Vivrete tutto come una sfida e trasformerete anche i giochi in famiglia in occasioni per poter vincere. Questo atteggiamento non passerà inosservato agli occhi degli altri.

Alcuni potrebbero trovarlo in linea con la vostra personalità, ma altri tenderanno a non apprezzarlo molto. Per fortuna, saprete adattarvi.

Cancro: non vi accontenterete di avere accanto una persona superficiale. Il vostro obiettivo sarà quello di trovare qualcuno che possa capirvi veramente. La ricerca non sarà facile e gli ostacoli saranno all'ordine del giorno, ma per fortuna i vostri amici vi saranno accanto in ogni momento.

Le loro attenzioni saranno in grado di fare la differenza.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 14 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete la sensazione che la grinta vi abbia abbandonato. Vi sentirete giù di corda e preferirete riposare piuttosto che uscire con gli amici. Il caldo eccessivo e le fatiche degli ultimi giorni saranno due fattori che contribuiranno a questo stato d'animo. Sarò fondamentale dedicare qualche ora solo a voi stessi in modo da poter ricaricare le batterie.

Vergine: non avrete voglia di condividere i vostri pensieri con gli altri. Preferirete rimanere da soli e non coinvolgere le persone amate nei vostri problemi. Questo atteggiamento potrebbe farvi onore, ma non sarà semplice trovare strategie vincenti senza un confronto.

L'oroscopo di domani suggerisce di non chiudervi completamente in voi stessi.

Bilancia: tutte le vostre energie saranno rivolte al partner. Userete le vostre risorse da seduttore per cercare di conquistare la persona amata. Il caldo accenderà la passione e infuocherà questa meravigliosa giornata. Forse, servirà del tempo affinché l'altro ceda alle vostre avance, ma le previsioni zodiacali di domani consigliano di non gettare la spugna.

Scorpione: sarà una giornata molto positiva dal punto di vista romantico. Sarete felici di avere accanto il vostro partner perché capirete di poter contare sempre su di lui. I suoi consigli si riveleranno molto utili, ma anche voi mostrerete una spiccata empatia nei suoi confronti.

Il vostro legame, ben presto, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più forte.

Astrologia di domani 14 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: vi sentirete ansiosi e poco disposti a collaborare in famiglia. Avrete bisogno di ritrovare voi stessi tramite un percorso personale. Individuare le emozioni provate sarà fondamentale, ma sarà ancora più importante capire quali sogni vorrete provare a realizzare. Questo vi darà una strada da seguire che, con il tempo, potrebbe portare a ottimi risultati.

Capricorno: le vostre idee saranno molto diverse da quelle del partner. Nessuno dei due vorrà cedere, ma sarà necessario trovare un compromesso per riuscire ad andare avanti. Se non riuscirete a farlo, la vita di coppia potrebbe risentirne.

La cosa migliore sarà accettare il pensiero dell'altro, senza giudicare precocemente.

Acquario: non riuscirete a godere al massimo di questo periodo di ferie. La vostra mente tornerà sempre alla situazione lavorativa e al bisogno di trovare una maggiore stabilità economica. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di distogliere l'attenzione da questi pensieri negativi e di concentrarvi solo sulla vostra felicità. Sicuramente vi sentirete molto meglio.

Pesci: avrete la sensazione di essere circondati da persone poco premurose nei vostri confronti. Sentirete il bisogno di espandere la vostra cerchia di amici in modo da entrare in contatto con nuove personalità. Non sarà facile riporre fiducia nell'altro, soprattutto perché avrete paura che la vostra buona fede possa essere sfruttata a vostro svantaggio.