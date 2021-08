Le previsioni zodiacali di mercoledì 11 agosto 2021 annunciano l'ingresso della Luna in Bilancia. Come da prassi, ad interpretare il pensiero delle stelle nei riguardi di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, segni in analisi in questo contesto sarà l'Astrologia. Sotto osservazione è il terzo giorno della corrente settimana. L'Astrologia nel periodo sotto analisi vedrà i comparti legati all'amore e al lavoro in prevalenza a favore di tre segni in particolare, prescelti dalla sestina zodiacale osservata nel contesto. Curiosi di conoscere i nominativi dei segni più fortunati?

Vediamo allora di appurare qualcosa di più dalla scaletta quotidiana iniziando a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 11 agosto per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 11 agosto

Bilancia: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, mercoledì, indica che a fare la differenza sicuramente sarà l'ingresso della Luna nel segno. Ottimo pertanto il comparto relativo ai sentimenti: l'Astro d'Argento lancia già da adesso segnali positivi e incoraggianti. In amore, sarete davvero al settimo cielo tra le braccia del vostro partner. Come per magia, la persona al vostro fianco vi capirà intuendo ogni vostro desiderio più segreto, magari anche cercando di esaudirne qualcuno.

In tanti poi raggiungerete un alto grado di positività, il che vi farà trascorrere la giornata con serenità e tanta disinvoltura. In coppia, fate dell'allegria il vostro asso nella manica. Single, in tanti avrete una giornata speciale, condita da tante emozioni e soddisfazioni. Intanto, le stelle son pronte anche a scommettere che sarà davvero una splendida serata: (forse) ci potrebbe essere un incontro ad alto potenziale emotivo.

Nel comparto lavoro, la vostra produttività sarà in netto aumento e i vostri superiori si accorgeranno del vostro impegno e delle vostre idee brillanti.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì annunciano una giornata tecnicamente positiva. In realtà sarà da vivere con una certa attenzione cercando di non distrarsi troppo.

Il periodo vedrà alcuni "timori" messi in fuga dagli eventi e quello che finora vi ha preoccupato potrebbe essere cancellato da un allegro colpo di spugna. Intanto, in base all'oroscopo giornaliero il periodo andrà a fasi alterne. Per i sentimenti, l'atmosfera si presenta (almeno sulla carta) come abbastanza ricettiva e alla portata. Il periodo, se sfruttato con sapienza e tatto, di certo vi permetterà di trovare un'intesa in ambito di coppia, vantaggiosa per entrambi. Single, gli influssi positivi delle stelle non potranno fare altro che caricarvi a mille! In questo finale di settimana avrete tantissimo entusiasmo e l'ottimismo vi aiuterà a fare progetti importanti per il futuro, perché qualcuno sarà pronto sicuramente a condividerli con voi.

Nel lavoro invece, nessuna nuvola sulla vostra giornata. Diciamo che quasi tutto andrà abbastanza bene, come da voi sicuramente previsto. Date fiducia a quel collega che sapete.

Sagittario: ★★★★. La giornata di metà settimana si preannuncia piena di impegni ma decisamente intensa e abbastanza positiva. Calma, riuscirete con successo a portarli tutti a termine, a patto di evitare distrazioni inutili che potrebbero portare fuori strada. L'oroscopo dell'11 agosto al segno del Sagittario, per ciò che concerne il lato sentimentale, indica una fase stabile e in linea con i giorni scorsi. Pronti a pazientare? Se attualmente siete alle prese con qualche noiosa faccenda, il partner non si tirerà di certo indietro prestandosi generosamente nel dare una mano.

Single, la Luna buona del periodo vi verrà senz'altro incontro: si prospettano interessanti conoscenze a scopo sentimentale per voi cuori solitari. Per trascorrere al meglio questa giornata, dedicate il vostro tempo esclusivamente ad attività rilassanti per alleggerire lo stress di questo ultimo periodo. Per la parte riguardante il lavoro, una vostra idea sarà sicuramente ben accetta dal vostro capo. Altresì, si presume possiate ricevere delle offerte apparentemente gratificanti: valutate con calma.

Oroscopo e stelle del giorno 11 agosto

Capricorno: ★★★★★. In arrivo un giorno "super positivo", diciamo pure favoloso per certi aspetti, a tutto tondo con la parte centrale della settimana coincidente proprio con la giornata di mercoledì.

In merito agli affetti, pertanto, consapevoli della vostra simpatia grazie anche al dono della comunicatività, riuscirete ad organizzare programmi molto divertenti e ben condivisi dagli amici, sia vecchi che nuovi. La vostra tenerezza e la natura romantica che avete saranno guidati direttamente dalle stelle, con ovvi vantaggi per voi del segno. Single, se avete voglia di conoscere una persona, potrebbe essere il giorno fortunato per il vostro segno, scandito dalla presenza di situazioni a voi favorevoli. In arrivo charme e grande fascino. Nel lavoro, cogliete al volo un'occasione che potrebbe dare una svolta alla vostra professione. Forse, allettatati da una proposta che riterrete vantaggiosa dimostrerete di essere all’altezza della situazione.

Avrete, inoltre, la possibilità di aggiustare vecchie questioni.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali di domani invogliano ad armarsi di pazienza e tanto coraggio: il periodo avrà i toni poco chiari del "sottotono", dunque occhio a come vi andrete a muovere. Diciamo che potrebbero venir meno energie importanti, forse per via di tensioni accumulate negli ultimi giorni: tranquilli, passerà in fretta. In campo sentimentale, l'affinità con il partner non sarà del tutto perduta: dovete semplicemente apprezzare maggiormente gli aspetti positivi della persona che vi sta accanto e allo stesso momento mettere da parte il vostro atteggiamento critico. Domandatevi come vi sentireste ad essere costantemente rimproverati e poi agite di conseguenza.

Single, non permettete a nessuno di sottovalutarvi e, se necessario, rispondete con risolutezza a qualsivoglia tentativo intimidatorio. Se qualcosa non va come vorreste oppure qualcosa non girasse nel modo desiderato, non siate pessimisti; ricordate che una soluzione c'è sempre, basta solo saperla trovare. Nel lavoro, il nervosismo vi renderà troppo diretti e incisivi facendovi risultare leggermente arroganti: cercate di ascoltare prima di (s)parlare.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 11 agosto predice che andrà molto bene questo mercoledì di metà settimana, senza troppi patemi d'animo o problemi duri a portare a buon fine. Probabilmente in tanti sarete vincenti in amore. La Luna in Bilancia regalerà una giornata magica ed il momento sarà perfetto per cogliere la fortuna che da tempo si desidera ardentemente.

In amore le vostre aspirazioni creeranno un ambiente ideale affinché il vostro partner soddisfi i vostri desideri più intimi, senza bisogno di forzare come al solito le cose. Per dare un’impronta diversa alla vostra vita affettiva avete bisogno di lucidità, volontà e validi consigli: questo giovedì di certo avrete queste ottime qualità, sappiatelo. Se state aspettando un segno dal cielo, sarà per voi la volta buona: sarete protagonisti nella sfera privata come in quella sociale. Conoscerete facce nuove con le quali legherete all'istante: alcune diverranno amicizie intime, magari del cuore, altre rimarranno semplici contatti. Il lavoro andrà come sempre, con lievi spunti di miglioramento generale.

Classifica oroscopo dell'11 agosto, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata dell'11 agosto è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Alla ribalta in questa parte centrale della corrente settimana due transiti molto interessanti dal punto di vista astrologico. Il primo dei due riguarda la Luna, in entrata nel segno della Bilancia mentre l'altro transito interessa Mercurio, questo mercoledì destinato ad entrare nel simbolo astrale della Vergine. Pronti a scoprire quali saranno i segni più fortunati del momento? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di mercoledì 11 agosto: