Lunedì 23 agosto sul piano astrale la Luna e Nettuno sosteranno sui gradi dei Pesci, mentre Giove e Saturno risiederanno nel segno dell'Acquario. Il Sole, Mercurio e Marte, invece, proseguiranno il proprio domicilio in Vergine, così come Urano resterà stabile nel segno del Toro. Plutone, in ultimo, continuerà il moto retrogrado in Capricorno come Venere permarrà nell'orbita della Bilancia.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Acquario, meno roseo per Gemelli e Sagittario.

Sul podio

1° posto Scorpione: stacanovisti. Una sferzata di volontà nel rimboccarsi le maniche potrebbe investire il settore professionale dei nati sotto il segno dello Scorpione.

Lunedì il probabile mood stacanovista dei nativi verrà ben apprezzato dai vertici aziendali.

2° posto Acquario: concentrati. Mentre i Luminari si guarderanno di sguincio, Saturno e Giove continueranno il loro severo lavoro astrale per i nati nella seconda decade di casa Acquario, intimandogli presumibilmente di rimanere quanto mai concentrati nei riguardi dei progetti in essere. La lucidità mentale, grazie alla sesta dimora illuminata da Mercurio di Terra, permetterà al quarto segno Fisso di trovare soluzioni laddove gli altri invece scorgeranno soltanto problematiche.

3° posto Ariete: focus comportamentale. La Bianca Signora in opposizione trigona al Grande Malefico d'Aria potrebbe indurre il primo segno zodiacale a notare, senza troppi fronzoli, le proprie falle comportamentali nel settore sentimentale.

La giornata inaugurale della settimana, quindi, sarà particolarmente utile ai nati Ariete per smussare i lati più arcigni del loro atteggiamento nel ménage amoroso, sebbene tale cambiamento di condotta necessiterà di qualche settimana per essere portato a compimento.

I mezzani

4° posto Leone: fase attuativa. Con il Luminare maschile appena passato al successivo segno della Vergine e i pianeti generazionali divisi tra opposizioni e quadrature, i nati Leone avranno buone possibilità di iniziare, a partire da questo lunedì, a porre le fondamenta dei progetti che gli frullano in testa fin dal Novilunio dell'8 agosto.

Passare alla fase attuativa, malgrado sia poco entusiasmante per l'indole felina, permetterà sia di fissare un budget d'investimento che di individuare il settore di riferimento sul quale puntare energie fisiche e mentali.

5° posto Toro: chiarimenti sentimentali. Queste 24 ore potrebbero risultare utili al primo segno di Terra per lanciarsi in qualche chiarimento sentimentale nei riguardi della dolce metà.

Tale spiegazione delle proprie ragioni, difatti, consentirà al segno Fisso di riportare il sereno nel focolare domestico.

6° posto Bilancia: aiuti. Lunedì il secondo segno d'Aria probabilmente riceverà degli aiuti insperati da un collega sul fronte lavorativo, come ad esempio un alleggerimento delle mansioni assegnategli da un superiore. Serata di passione in coppia.

7° posto Pesci: relax. Nettuno camminerà indietro nella loro orbita, sommato all'opposizione Luna-Sole, potrebbe spingere i nati Pesci ad abbandonare quanto prima quel velo nostalgico che pervade le loro menti, così da trascorrere il lunedì immersi nel dolce far nulla.

8° posto Cancro: permalosi. I nati sotto il segno del Cancro trascorreranno presumibilmente questa giornata di fine agosto divenendo oltremodo permalosi nei confronti di chi gli muoverà una critica, anche costruttiva.

Anziché crucciarsi di ciò, però, sarebbe bene fare tesoro delle puntualizzazioni fatte a fin di bene nei loro riguardi, magari provando a mutare atteggiamento nel prossimo futuro.

9° posto Vergine: a rilento. La meticolosità nel settore pratico e professionale non dovrebbe mancare in casa Vergine durante questa giornata d'esordio del mese del loro compleanno, ma a venir meno potrebbero essere invece i risultati che ne conseguiranno, per i quali bisognerà attendere altre due settimane all'incirca.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: umore flop. Il tono umorale del secondo segno d'Aria non sarà, con ogni probabilità, dei migliori in questo lunedì d'agosto, coi nativi che risulteranno insofferenti nei confronti di qualche recente investimento finanziario che parrà stentare a decollare come desiderano.

11° posto Sagittario: lavoro flop. Tante, forse troppe le mansioni professionali che graveranno sul groppone nativo nel corso del lunedì e se a ciò sommiamo la quadratura marziale, solare e mercuriale, facile intuire come anche la pazienza e le energie a disposizione saranno ai minimi termini.

12° posto Capricorno: pile scariche. Il terzo segno di Terra parrà presumibilmente la sbiadita copia di sé stesso quando si recherà, durante questo lunedì, al lavoro, in quanto colleghi e capi noteranno sin da subito il loro mood delegante e tendente alla procrastinazione, a causa di un bottino energetico scarno.