L'Oroscopo di lunedì 2 agosto è pronto a svelare come sarà la giornata di lunedì. Da migliaia di anni la volta celeste viene osservata con interesse dagli uomini che cercano di carpirne i segreti: le conseguenze che gli astri possono avere nei confronti dei ogni singola persona vengono estrapolate dalle analisi astrologiche. Ansiosi di sapere come sarà il primo giorno della settimana? L'oroscopo annuncia una giornata molto promettente a più di qualche segno. Abbastanza positivo questo lunedì - tanto per anticipare qualcosa in relazione ai più fortunati - per gli amici del Toro, favoriti nel comparto sentimentale.

Anche coloro dell'Ariete e dei Gemelli potranno contare su nuove energie disponibili in questa parte iniziale della settimana.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in Leone in quadratura a Urano;

Luna in Gemelli in trigono a Saturno;

Marte in Vergine in quadratura alla Luna;

Venere in trigono a Urano in Toro;

Nettuno in Pesci in sestile a Plutone.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 2 agosto.

Previsioni astrali del 2 agosto: l'oroscopo da Ariete a Cancro

Ariete - La Luna in Gemelli proietta tutte le vostre energie sul lavoro, convincendovi a rinunciare all’impazienza per realizzarlo al meglio.

Ma nel cielo astrale del periodo brilla per voi anche il trigono Venere-Urano, a totale beneficio della quotidianità: qualsiasi cosa fate ci mettete l’anima, e i risultati non tardano ad arrivare. Finanze e investimenti in crescita, senza alcun rischio di ribaltoni. In amore, niente programmi per la serata, vi lasciate trasportare dalle emozioni del momento per esprimere romanticamente i vostri sentimenti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per la salute, splendido l’aspetto fisico e molto buona anche la parte mentale, anche perché stranamente in questi giorni ci fate caso, apprezzando questo benessere.

Toro - Splendido l'amore in questo inizio di settimana, con la Luna in trigono a Saturno molto positiva per il vostro segno. Fortuna prorompente ed emozioni disinvolte si presume possano arrivare da domani a molti del segno.

Vestitevi di rosso e profumatevi di lavanda, muovetevi alla conquista di ciò che vi piace. In amore le congiunture astrali indicano che, soprattutto in coppia, per i Toro questo è tempo di successi. Specie per i nati nella prima decade. Il pensare positivo in questo periodo aiuta a star bene con se stessi e in mezzo agli altri. In casa abbellite la vostra cucina o il salotto con un bel mazzo di fiori vermigli. L’oroscopo del 2 agosto consiglia, parlando di lavoro, di mantenere alto il livello di concentrazione.

Gemelli - Luna armonica al segno garantisce tanta buona energia, comunicativa e divertimento. Fino al pomeriggio del prossimo mercoledì potete contare sul supporto dell'amica Luna, poi volterà bandiera guardandovi di traverso.

La famiglia partecipa con voi a tutte le attività, chi con il sorriso, chi con il muso lungo. Nel lavoro, più orientati al piacere che al dovere, sbuffate di fronte alle varie incombenze e delegate gli impegni, snobbando ordini e regole. In amore invece, il gioco di seduzione inizia da sguardi ammiccanti e accende desideri malandrini, prosegue col corteggiamento, l’invito a cena e così via. Per la salute, ottima la forma, quasi perfetta fino al pomeriggio, poi una lieve caduta di tono. Se siete al mare, rispettate gli orari della digestione, prima di tuffarvi.

Cancro - Sarà una giornata impegnativa e dai ritmi intensi e faticosi. Sarete anche tipi che di fronte alle sfide non si tirano indietro, ma che fatica.

Prima di scendere in campo, studiate a fondo la vostra strategia: domani sarà essenziale per non fare errori. Nel lavoro vi sentite demotivati e non avrete voglia di affrontare le difficoltà, ma non potete permettervi di gettare la spugna. Datevi da fare. In amore, troppo il tempo dedicato agli amici e troppo poco quello che trascorrete con la vostra anima gemella. E, inevitabili, si levano le lamentele. Per l'ambito salutare, siete in piena forma, pronti a scalare le montagne a mani nude. Se vi cimentate in qualche sport intenso, fatelo sempre con il buonsenso.

Oroscopo del giorno 2 agosto: previsioni da Leone a Scorpione

Leone - La Luna continua a farvi da paladina e oggi è anche in fausto trigono a Saturno.

Momenti magici, soprattutto in fatto di sentimenti. Vita sociale e affettiva in primissimo piano. Preferire l’amore o l’amicizia? A voi l’ardua sentenza. Nel lavoro questo lunedì avrete l’opportunità di superare eventuali attriti con un collega. Non perdete l’occasione e non esitate a fare voi il primo passo. In amore, con la persona del cuore ultimamente i silenzi prevalgono sulle parole: è come se tra voi si stesse innalzando un muro d’incomunicabilità. Parlando di aspetto fisico, bellezza in primo piano: se desiderate rinnovare il look, ma non sapete da dove iniziare, ci vuole il consiglio di una persona amica.

Vergine - Non avete molte frecce al vostro arco e proprio per questo non è il caso di sprecarle per effettuare dei tiri “alla cieca”.

Dovete puntare bene. Fate un’accurata selezione degl’impegni e mettete mano a quelli che vanno affrontati con urgenza. In ambito lavorativo ostinati e aggressivi come siete, in questo inizio settimana tutto filerà liscio, ma soltanto se i vostri colleghi avranno il buonsenso di lasciar correre. in amore, poche le idee e ancora meno la voglia di prendere qualche iniziativa. Insomma, se siete single, non aspettatevi novità: rimarreste delusi. Per la salute, se gli addominali sono particolarmente indolenziti è solo perché, come al solito, volete fare troppo in poco tempo. E così esagerate in palestra.

Bilancia - Disponete della determinazione necessaria per affrontare e risolvere i contrattempi che la Luna in quadratura a Giove nel periodo vi procura.

In una controversia familiare, fate affidamento sul vostro intuito e sulla capacità di osservazione. Nel lavoro intanto, potrebbe capitarvi l’occasione di fare un salto fuori dalla routine per seguire un progetto appassionante, seppure del tutto aleatorio. Invece in amore, svariati i contrattempi, molte le promesse, pochissime quelle mantenute: con questi presupposti, meglio rimandare gli appuntamenti. Per la salute, un consiglio: rilassatevi! Concedetevi di poltrire un po’ ricordando che il primo impegno è con voi stessi, quindi fate solo ciò che vi va a genio.

Scorpione - Ricominciare la settimana per voi non è difficile. Con il vivace sostegno della Luna in Gemelli affrontate ogni situazione con il sorriso.

Le soddisfazioni maggiori vengono dalla vita sociale, mentre il lavoro per il momento langue un po’. Perciò non fatevi ingannare dall’apparenza: un incarico a prima vista semplice e pure divertente potrebbe rivelarsi una complessa gatta da pelare. In merito ai sentimenti, le relazioni consolidate attraversano un momento poco brillante. Tutta diversa la storia, per quanto riguarda i rapporti nati di recente. Per la parte salutare invece, siete dello stato d’animo adatto per regalarvi qualche coccola supplementare. Concedetevi un bagno rilassante alle essenze di pino silvestre o una corroborante doccia bella fresca.

Astrologia di domani, 2 agosto: previsioni da Sagittario a Pesci

Sagittario - Stato d’animo del tutto inadatto, il vostro, per ricominciare la settimana.

Confusi, irascibili e pure aggressivi, in questo periodo siete davvero intrattabili. Che sia un intoppo di lavoro o un battibecco in famiglia, comunque reagirete con troppa veemenza. Nel lavoro, nervosi e impulsivi, con i colleghi non riuscite a instaurare nessun tipo di dialogo o collaborazione. Giornata piuttosto improduttiva anche in amore. Pigri e incostanti, in famiglia e in coppia in questo momento su di voi non si può fare affidamento: dimenticate e trascurate ogni incombenza. Parlando di stato fisico, se il vostro aspetto non vi soddisfa, è il momento ideale per apportare qualche cambiamento al look, magari con un nuovo taglio di capelli.

Capricorno - Concentrate le attività più importanti durante la prima parte della giornata, perché il nervosismo aumenterà via via che trascorrono le ore.

Le previsioni zodiacali consigliano di affidarsi alle cure amorevoli del partner o alla protezione degli amici; ne trarrete sicuramente grande vantaggio. Nel lavoro nutrirete qualche dubbio in merito ad un affare, ma non per questo getterete la spugna. Trovate un accordo che preveda maggiori garanzie. In amore datevi da fare, non date per scontata la disponibilità di chi avete accanto, anzi adoperatevi per aiutare chi amate a superare eventuali incertezze. Per la salute, segnali di affaticamento incidono sulla vostra efficienza. Non sentitevi in colpa e distendetevi con attività ricreative.

Acquario - Il senso d’insoddisfazione forse deriva dal fatto che è arrivato il momento di imprimere un indirizzo più preciso e delineato alla vostra vita.

Non abbiate timore di prendere decisioni, anche drastiche. In merito al settore lavorativo, presi ad aiutare e sostenere i colleghi in difficoltà, finite col trascurare i vostri impegni. Dovete sforzarvi di trovare la giusta misura. Parlando invece di amore, in coppia le acque sono tranquille, ma poco emozionanti. Venere, maliziosa, saprà suggerirvi le idee giuste per inventarvi qualcosa di intrigante. Per la salute, con giornate così impegnative è normale che accusiate un po’ di stress fisico. Provate ad aiutarvi aumentando il consumo di frutta di stagione.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 2 agosto svela previsioni zodiacali ottime per i sentimenti. La giornata si presenta dolce, con la Luna armonica a Saturno e Venere ben disposta nei vostri riguardi. Amicizie pronte a trasformarsi: da vecchi complici ad amanti appassionati? Chi lo avrebbe mai detto che vi sareste innamorati del ragazzo (o della ragazza) della porta accanto? Nel lavoro invece, si prevedono svolte positive nel settore che v’interessa; passo dopo passo raggiungerete risultati che vi daranno grande soddisfazione. In amore è consigliato nessuna timidezza, specie se è arrivato il momento di dichiarare i vostri sentimenti; le parole arriveranno dritte al cuore della persona interessata. Per la salute, le energie non vi mancano di certo. Inoltre, sarete aperti a un rinnovamento emotivo favorito da nuovi incontri e interessi.