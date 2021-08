L'oroscopo di venerdì 6 agosto sarà caratterizzato da notevoli novità. La configurazione astrale di domani consentirà ai segni zodiacali di concentrarsi sul rapporto con la persona amata e sulle questione lavorative. Ovviamente gli approcci, tenendo in considerazione le influenze degli aspetti planetari, saranno diversi per ciascuno e si svilupperanno anche in base agli elementi portanti del segno.

Nello specifico, Leone e Acquario saranno travolti dalla passione: ogni loro mossa sarà istintiva e punterà alla conquista del partner. La Bilancia, al contrario, mostrerà un carattere più timido e preferirà rimanere sulle sue.

Ariete e Vergine dovranno combattere contro alcuni dubbi, mentre il Capricorno sarà fin troppo sicuro di sé stesso.

Di seguito approfondiamo tutti i dettagli dell'Oroscopo di venerdì 6 agosto.

Previsioni zodiacali di venerdì 6 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non sarete del tutto pronti ad affrontare la giornata di domani. Avrete così tante responsabilità sulle spalle che, dentro di voi, avvertirete la necessità di allontanarvi e di fuggire dal caos cittadino. Per fortuna, il vostro carattere determinato vi consentirà di restare e di trovare soluzioni alternative. Per dissipare perplessità e dubbi, le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di rivolgervi ai vostri amici.

Toro: gli influssi planetari porteranno tante novità nella giornata di domani.

Forse, dovrete affrontare alcuni imprevisti, ma accadranno anche molte cose positive. Cupido vi sorriderà e il lavoro arricchirà le vostre finanze. Adorerete uscire con gli amici e dedicare il tempo libero allo shopping di gruppo. Una persona speciale potrebbe avere delle bellissime parole in serbo per voi.

Gemelli: amerete ricevere complimenti ed essere valorizzati.

Non vi tirerete indietro davanti a nuove proposte di lavoro, ma non accetterete di essere sfruttati. Pretenderete serietà e allontanerete tutti coloro che non saranno sinceri. Non avrete molto tempo da dedicare agli amici e al partner, tuttavia non riuscirete a rinunciare alla vostra famiglia. Una telefonata inaspettata potrebbe sorprendervi.

Cancro: avrete paura di non essere in grado di gestire le emergenze lavorative. Vi convincerete di aver bisogno dell'aiuto dei vostri colleghi, ma la realtà dei fatti vi darà torto. Vi renderete conto di possedere molte risorse e di poter svolgere i vostri compiti meglio di altri. Verrete molto apprezzati dai superiori e potrebbero esserci delle novità importanti in arrivo. Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da una forte complicità, sia emotiva che fisica.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 6 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: non riuscirete a rimanere lontani dal partner. Farete appello a tutte le vostre capacità di corteggiatori per riuscire ad attirare la sua attenzione e a tenerlo vicino a voi.

Non vi accontenterete di trascorrere un pomeriggio insieme, ma vorrete organizzare qualcosa di indimenticabile da fare insieme. Per fortuna, il vostro interlocutore si mostrerà interessato e vi ricoprirà di affetto.

Vergine: metterete in discussione il percorso compiuto fino ad ora. Guarderete al passato e valuterete se avreste potuto comportarvi in modo diverso in alcune occasioni. Non sarà facile ammettere di aver commesso degli errori, ma avrete davanti a voi un futuro florido e produttivo. Potrete inseguire i vostri sogni e valorizzare tutte le esperienze vissute in precedenza.

Bilancia: sarete restii a prendere decisioni di vostra spontanea volontà. Preferirete rimandare tutto a un secondo momento e mantenere un profilo basso.

Nelle discussioni non avrete la meglio perché lascerete correrete e attenderete che sia il vostro interlocutore a capire di aver commesso un errore. Questo atteggiamento, però, a lungo andare rischierà di compromettere la vostra serenità.

Scorpione: la natura incontaminata vi farà battere il cuore. Amerete praticare sport all'aria aperta e esplorare spazi vasti e colmi di sorprese. Non avrete voglia di chiudervi tra le mura di casa, anche se avrete diverso lavoro da sbrigare. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di provare a migliorare la gestione del tempo, sicuramente ne trarrete un grande beneficio. Il partner, al contrario, si farà travolgere dalla pigrizia.

Astrologia e segni zodiacali di domani 6 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: il rapporto con la persona amata prenderà una piega inaspettata. Alcuni suoi comportamenti vi deluderanno e vi spingeranno a porvi delle domande. Forse, potrebbe entrare nella vostra vita un altro partner. Ricordatevi, però, di concludere la vecchia relazione prima di dare spazio a un nuovo amore. Il lavoro sarà caratterizzato da alti e bassi, soprattutto a casa dei pochi impegni.

Capricorno: tenderete a non mettervi mai in discussione. Sarete fieri di voi stessi e dell scelte che prenderete, anche quando esse avranno delle conseguenze poco piacevoli. Farete fatica a chiedere scusa e metterete l'orgoglio sopra ad ogni cosa.

Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di provare a mitigare alcuni aspetti caratteriali: sicuramente ne trarrete giovamento e anche le persone attorno a voi ne saranno felici.

Acquario: la vita di coppia diventerà molto intensa. Vi renderete conto di volere qualcosa di più profondo e proverete a coinvolgere il partner. Passione e amore caratterizzeranno questa giornata, ma avrete anche un forte legame dal punto di vista emotivo. Forse, la vostra famiglia sarà preoccupata per le conseguenze che questa relazione potrà avere sulla vita di tutti i giorni. Starà a voi tranquillizzarla.

Pesci: avrete la sensazione che qualcuno si stia prendendo gioco di voi. Sarete molto pazienti, ma all'improvviso deciderete di far sentire la vostra voce.

Sarà una mossa istintiva e vantaggiosa per voi. La vostra autostima aumenterà parecchio e vi permetterà di confrontarvi con situazioni sconosciute. Uscirete dalla zona di comfort e scoprirete degli aspetti caratteriali imprevisti.