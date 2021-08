Secondo l'oroscopo di giovedì 5 agosto, la maggior parte dei segni zodiacali sarà disposta al cambiamento. La configurazione astrale mostrerà influenze positive in questo senso, anche se non tutto potrà essere cancellato con uno schiocco di dita.

Vergine e Capricorno metteranno a frutto le abilità acquisite sul lavoro e la Bilancia si sforzerà di provare empatia anche per chi non lo meriterebbe. Il Leone proverà a lasciarsi i brutti momenti alle spalle e il Cancro avrà bisogno di un periodo di pausa dall'amore. Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 5 agosto 2021.

Previsioni zodiacali di domani 5 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: mostrerete un insolito coraggio nell'affrontare le sfide del giorno. Proverete a superare i vostri limiti e a mettere in discussione le credenze apprese precedentemente. Forse, sentirete il bisogno di modificare alcuni aspetti della vostra personalità e di frequentare persone diverse. Intraprenderete un viaggio interiore intenso, volto alla ricerca di voi stessi e delle vostre risorse.

Toro: avrete la sensazione che il tempo passi troppo velocemente. Inizierete a preoccuparvi per il vostro futuro e avrete paura di non riuscire a trovare una via di fuga. La cosa migliore sarà puntare sull'organizzazione e sulla cura per i dettagli.

Avere un piano preciso in mente vi aiuterà ad allontanare lo stress e il nervosismo. Ricordate, però, che al cuore non si comanda.

Gemelli: tenderete a fidarvi ciecamente della vostra famiglia. Non metterete in dubbio le sue buone intenzioni e prenderete in considerazione i consigli che riceverete. Purtroppo, un'eccessiva preoccupazione da parte delle persone amate potrebbe rovinare questa giornata.

L'oroscopo di domani suggerisce di parlare a cuore aperto, senza temere di offendere i sentimenti degli altri: sicuramente, vi comprenderanno.

Cancro: la relazione con il partner inizierà a diventare troppo impegnativa per i vostri gusti. Avrete bisogno di un periodo da dedicare solo a voi stessi, in modo da poter capire cosa fare della vostra vita.

La persona amata, ovviamente, non la prenderà molto bene e cercherà di ottenere maggiori spiegazioni. Starà solo a voi decidere quanto voler rivelare delle emozioni provate.

Oroscopo e consigli dalle stelle di giovedì 5 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarà una giornata positiva rispetto alle precedenti. Riuscirete a trovare un vostro equilibrio e smetterete di accusarvi per gli errori commessi. Dal punto di vista lavorativo, sarete molto produttivi, ma non trascurerete gli amici e il partner. L'amore vi darà accesso a una felicità incondizionata, ma attenzione a non lasciarvi trascinare in situazioni troppo incerte.

Vergine: sarete fieri di voi stessi perché, finalmente, riuscirete a dimostrare di avere una lunga esperienza alle spalle.

Il lavoro vi ha aiutato a maturare una personalità forte e capace di affrontare qualsiasi insidia. Questo vi consentirà di confrontarvi con nuove sfide e di impegnarvi per trovare attività più adatte a voi. Potreste anche avere modo di migliorare la vostra situazione economica.

Bilancia: vorreste trovare il coraggio di prendere le distanze da alcune persone, ma il vostro carattere dolce ve lo impedirà. Non riuscirete proprio a non mostrare empatia verso tutti coloro che vi saranno accanto. Sicuramente, questo aspetto del vostro carattere verrà molto apprezzato da famiglia e partner, ma potrebbe anche essere sfruttato da chi penserà di potervi manipolare. Sarà necessaria una giusta via di mezzo.

Scorpione: nessuno riuscirà a farvi abbandonare i vostri sogni. Lotterete per intraprendere un percorso ricco di soddisfazioni personali. La configurazione astrale di domani sarà favorevole, ma non potrete lasciarvi andare alla benevolenza della sorte. Dovrete essere costanti e attuare delle rinunce per portare avanti gli obiettivi prefissati. In amore, tutto andrà per il meglio e vi sentirete emotivamente vicini al partner.

Astrologia della giornata del 5 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: forse non avrete successo in tutto ciò che farete, ma impiegherete ogni singola energia per cercare di portare a termine i vostri obiettivi. Il tempo a disposizione sarà poco, soprattutto perché dovrete anche occuparvi del partner e della famiglia.

Una buona organizzazione quotidiana potrebbe non bastare per sistemare le cose. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non temere un po' di sano egoismo.

Capricorno: la vostra ambizione vi spingerà a mettervi in gioco e a sfruttare risorse inaspettate. Sarete molto contenti dell'andamento del lavoro, ma ci saranno delle piccole modifiche che desidererete apportare. Non accetterete facilmente il consiglio altrui, soprattutto perché avrete paura di essere influenzati negativamente. Per fortuna, la vostra capacità di giudizio avrà la meglio.

Acquario: lascerete che sia la pigrizia a prendere il sopravvento. Preferirete rimanere in casa, senza dover uscire per sbrigare le faccende del giorno.

Userete la tecnologia quasi per tutto, anche per comunicare con i vostri amici. Il partner potrebbe storcere il naso davanti a questo atteggiamento e anche le persone care non ne saranno molto felici. Ci saranno cambiamenti in arrivo.

Pesci: le interazioni con il partner saranno colme di dolcezza. Adorerete trascorrere del tempo insieme e conoscere nuovi aspetti del suo carattere. Rimarrete molto sorpresi dai discorsi che farete, soprattutto perché vi renderete conto di avere accanto la persona perfetta per voi. Forse, temerete di deluderla, ma se sarete voi stessi non avrete alcun tipo di problema.