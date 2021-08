L'Oroscopo di sabato 14 agosto è pronto a rivelare come sarà la prima giornata del nuovo weekend. In evidenza nel contesto le previsioni di sabato relative a tutti e dodici segni dello zodiaco. In amore Venere, in trigono a Plutone, è in aspetto favorevole e porta a vivere dei momenti interessanti. A livello lavorativo meglio puntare su progetti futuri. Se ci sono problematiche rimaste irrisolte, la fine della settimana aiuterà a gestirle al meglio. Con la Luna in opposizione a Urano potreste sentirvi particolarmente polemici in questa giornata: possibili malintesi con il partner.

Per quel che riguarda il lavoro in alcuni casi è meglio mantenere la calma.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari, tra i quali spiccano:

Sole in opposizione a Giove;

Luna in opposizione a Urano;

Venere in trigono a Plutone;

Nettuno in opposizione a Venere;

Saturno in quadratura alla Luna;

Marte in trigono a Urano.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 14 agosto.

Previsioni zodiacali del 14 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete - Il vostro sabato sarà semplificato dal sestile lunare con Marte e Mercurio e dall’amicizia di Venere con Plutone, il che renderà tutto più armonioso.

Se c’è una qualunque miglioria che vogliate realizzare nella vostra vita, fatelo senza indugio. Nel lavoro, grazie a Mercurio, avete messo già da parte qualcosa e ora la potrete utilizzare per dar vita a un nuovo e interessante progetto. In amore in questo momento potete raggiungere una grande intesa all’interno della vostra coppia, che si riverserà anche sul piano più intimo.

Per la salute un buon tè verde alla menta può risolvere una piccola emicrania.

Toro - L’oroscopo del 14 agosto al segno del Toro indica che le vostre più alte aspirazioni vi condurranno ben presto a gestire nuove e importanti amicizie, grazie al trigono Venere-Plutone. L’entusiasmo che avete è contagioso e attirerete una fitta schiera di pretendenti o solo curiosi.

Nel lavoro la vivacità e l'energia vi aiuteranno a superare anche gli ostacoli più difficili. Per gli altri, però, è davvero dura starvi dietro: rallentate! In amore un romantico invito non potrà essere rifiutato. Con la Luna nel focoso Scorpione, i vostri exploit sono più seducenti di qualsiasi parola. Per la salute, invece, se un po’ di stanchezza si fa sentire, meglio non fare le ore piccole e cercare di riposare a sufficienza. Non siete fatti di acciaio!

Gemelli - Piuttosto che farvi prendere dal panico nel caso di qualche spesa extra, tranquillizzatevi con il fatto che con i saldi risparmierete non poco. Se un sabato in preda alla "shopping mania" non vi aggrada, defilatevi, magari con una scusa plausibile.

Nel lavoro giornata di riposo dal mondo attivo, al riparo da stress e situazioni opprimenti. Non potete che dire che ve la siete meritata. In amor, se le fondamenta del rapporto ci sono e sono ben sicure, non resta che costruirci insieme qualcosa di entusiasmante per entrambi. Per la parte salutare, fate una capatina dal parrucchiere per spuntare le doppie punte e magari cambiare il colore: la Luna in questi giorni è ideale per queste cose.

Cancro - Non frenate i lati del vostro carattere considerati finora "limitanti", perché in questo momento potrebbero farvi giocare la carta vincente. Il vostro seguire spesso un sentiero prestabilito potrebbe salvarvi dal caos provocato da Giove nemico. Nel lavoro ci sono delle chiacchiere che potrebbero frenare, anziché dare uno sprone alle cose da fare.

Tappatevi la bocca e procedete con atteggiamento silenzioso. In amore forse non sarà facile far comprendere la vostra irrequietezza al partner, che in questo periodo sembra vivere su un’altra lunghezza d’onda. Per la salute occhio agli sbalzi di temperatura tra fuori e dentro casa, potreste andare incontro a qualche malessere stagionale: proteggetevi.

Oroscopo e consigli delle stelle del 14 agosto dal Leone allo Scorpione

Leone - Giove in opposizione al Sole spinge, ma prima di fare le proposte su cui state meditando, preparate il terreno giusto per accoglierle nel migliore dei modi. Più sarete oculati, più riuscirete a mettere in atto i cambiamenti vantaggiosi che vi si prospettano. Nel lavoro un colloquio fortunato favorirà agognate prospettive d'impiego, di cambio mansione e forse dei nuovi interessanti incarichi: credete fermamente in voi stessi.

In amore se siete single potreste incappare in una persona capace di farvi girare la testa. Se invece siete già accoppiati tutto filerà via liscio. Per la salute vi godrete la giornata con uno stato d’animo sereno. Continuate a frequentare le lezioni di yoga o di meditazione profonda: se non lo state facendo, iscrivetevi.

Vergine - Con l’arrivo del fine settimana siete presi da alcune considerazioni, che non vi permettono di concentrarvi su quanto vi accade intorno. Meglio tenere gli occhi aperti: non si sa mai, potrebbe sfuggirvi di mano una preziosa occasione! Nel lavoro se qualcuno riesce addirittura a intimorirvi, la colpa potrebbe essere anche vostra: avete il dubbio di aver dimenticato qualcosa!

In amore, immersi in tutt’altre faccende, non vi rendete conto dei bisogni altrui. Rimediate presentandovi puntuali e rose in mano all’appuntamento. Per la salute limitare il fumo potrebbe avere effetti molto terapeutici sull’organismo: pensateci e magari smettete.

Bilancia - Con la Luna in sestile a Marte le idee scattano avanti con fiducia e l’immaginazione corre creativa, addirittura un po’ spericolata. Tutto positivo quindi, se non fosse che poi non avrete voglia di concretizzare. Nel lavoro voi potete essere tranquillamente la mente, ma dovete assolutamente trovare il braccio per realizzare tutti i vostri progetti. In amore volete più libertà e questo è giusto, ma dovreste concederla anche alla persona con cui volete condividere la vita.

Per la salute con il sabato sera non sarà difficile arrivare alle ore piccole. Va bene saltare qualche ora di sonno, ma non si deve esagerare.

Scorpione - Sia la Luna nel vostro segno che Plutone amico vi forniscono "antenne laser". Sfruttatele per procedere con lena verso un ambito traguardo lavorativo. Organizzate un’uscita serale con gli amici, potrete godere finalmente di qualche momento di svago. Nel lavoro l’intuizione vi indicherà percorsi a cui vorrete dare seguito. Successi per gli artisti, i musicisti, gli operatori dello spettacolo. In amore se la persona che attira la vostra attenzione non vi si fila, non mollate: con la tenacia otterrete ciò che tanto desiderate, coraggio! Per la salute non fatevi fagocitare dalle incombenze pratiche.

Sfruttate di più i favori di Nettuno, che vi orienta verso interessi artistici e creativi.

Astrologia di sabato 14 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Il vostro cielo è molto promettente. Darete un senso alle cose che vi ritrovate a fare, vi calmerete e le farete con maggior soddisfazione. Una ventata di novità e buonumore nel tran tran quotidiano ci starà proprio bene, organizzatevi! Nel lavoro avete voglia di togliervi qualche sassolino dalla scarpa? Potete farlo senza scatenare antipatiche ripercussioni. Via libera! In amore meglio aspettarsi da "Saturno nemico" piccoli contrattempi, che Urano ammortizzerà in breve elargendovi buone novità a piene mani. Per la salute se avete dei disturbi e dovete avere una diagnosi, potrete sottoporvi sia all’accertamento che alla cura con strumenti ultramoderni.

Capricorno - Buone nuove vi attendono sul piano professionale. Seguite senza esitazioni l’intuito, vi suggerirà le mosse migliori per trarne dei vantaggi. La situazione è in evoluzione, ma bisogna saperla gestire con metodo, pianificando ogni cosa fin nei dettagli. Nel lavoro siete pronti a mettervi in gioco? La meta proposta dai pianeti è davvero allettante, bisogna solo aspettare che i tempi siano maturi. In amore avete voglia di chiudere un legame che non ha più niente da offrirvi? Se temete la solitudine, sappiate che troverete validi sostituti. Per la salute non stancatevi troppo esagerando negli impegni e negli sforzi fisici. Tentare di mantenere i consueti livelli di efficienza procura fatica.

Acquario - Qualche piccola preoccupazione di troppo non dovrebbe riuscire a bloccare il vostro operato. Certo, la Luna in quadratura è un osso duro, ma voi potete evitare di pensare ai vostri crucci, impegnandovi a risolvere quelli di qualcun altro. Nel lavoro avrete troppa confusione intorno e non sarà facile concentrarsi. In questo modo rischiate proprio di perdere le staffe e il vostro controllo. In amore, grazie all’armonia della Luna con Venere, i vostri sentimenti saranno presto ricambiati, così vi sentirete al settimo cielo. Per la salute gli elementi nutritivi essenziali per il benessere della pelle si trovano in molti cibi, consumare più frutta secca può aiutare.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 14 agosto chiede: siete abili nel maneggiare le risorse altrui e farle fruttare?

Allora accettate questa pesante responsabilità, ma dovrete sgobbare più del solito! Poco male, dato che a voi non importa la fatica, quanto piuttosto il certo e sicuro risultato positivo. Nel lavoro non perdete di vista gli obiettivi che vi siete prefissati o potreste rimanere indietro rispetto alla vostra tabella di marcia. In amore dovreste lasciarvi andare un po’ di più e non starvene tutta la serata a guardare l’altro nell’attesa che faccia la prima mossa. Per la salute la qualità del cibo è molto più importante della quantità, perciò vale la pena spendere qualche euro in più in prodotti biologici.