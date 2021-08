L'Oroscopo di domenica 15 agosto è pronto a mettere in evidenza come andrà l'ultimo giorno del weekend, nonché della settimana. Sotto i riflettori come sempre i comparti interessanti l'amore e il lavoro, indirizzati verso i dodici segni dello zodiaco. Nel periodo interessato la Luna viaggia spedita all'interno del settore dello Scorpione, la sua rotta punta con decisione verso i confini del Sagittario. Il Sole stabile nel settore del Leone si troverà in disaccordo con la quadratura in corso d'opera con la Luna. Venere dal canto suo sta per entrare in Bilancia, precisamente nelle primissime ore del prossimo lunedì 16 agosto.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è consigliato andare a spulciare all'interno delle previsioni analizzando nei dettagli l’oroscopo di domani 15 agosto.

Previsioni zodiacali del 15 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete - Domenica prevista col sorriso, baciata dal trigono Marte-Urano. Lo shopping pre-ferragostano procede a gonfie vele, in viaggio incontrate occasioni d’oro. Surriscaldati dalle fiammate del Sole in Leone, siete più dinamici che mai. Emozioni intense in arrivo. Nel lavoro l’agenda è piena d'impegni, appuntamenti e progetti, ma per adesso, senso del dovere permettendo, gli impegni possono attendere.

Rimandate a lunedì ogni incombenza. In amore un caldo fuoco incendia i sensi, ma ancora non siete cotti a puntino per mettere la testa a posto. Avventure malandrine, giochi “proibiti”. Per la salute, un buon personal trainer vi consiglia gli esercizi giusti per rendervi ancora più tonici e scattanti. Mangiate bene, niente dolci!

Toro - L’oroscopo del 15 agosto al segno del Toro porta speranze positive. Strizzando l’occhio a Plutone, la Luna di transito in Scorpione mette in risalto la vivacità, alimenta l’entusiasmo e la voglia di godervi la vita. Venere vi sorride con leggiadria: seguite le sue indicazioni per ottenere l’amore di chi vi piace. Nel lavoro date via libera al flusso dei pensieri, seguendo l’ispirazione del momento: la vostra attività procederà senza intoppi.

Nuove idee per l'amore: la giornata infatti vi offre l’occasione giusta per farvi avanti. Il destino annuncia qualche importante novità. Si consiglia disponibilità. Per la salute, Marte in congiunzione a Mercurio vi aiuterà a rimettere in sesto la forma fisica, ultimamente un po’ provata e sottotono.

Gemelli - Realizzare i vostri desideri diventa più facile, oggi che la Luna in combutta con Plutone e Nettuno vi sostiene con buone energie e nuovi appoggi. Se siete liberi dal lavoro, non impigritevi e approfittate della pausa domenicale per fare moto. Se poi appartenete a coloro che lavorano anche di domenica, troverete un'atmosfera frizzante e collaborativa coi colleghi: né vincitori né vinti, ma un gruppo che lavora all’unisono per lo stesso obiettivo.

In amore il bisogno d’amare e di essere amati sarà la motivazione che vi spingerà a cercare una maggiore complicità con il partner. Per la salute state benone e starete ancor meglio se continuerete a rigare diritto.

Cancro - Questa domenica la Luna in Scorpione vi favorisce e vi sostiene. Per voi del segno sarà una giornata da trascorrere insieme alle persone di cui non potete fare a meno. Con il buon sestile della Luna verso Plutone, siete di sicuro in buona compagnia. Se tuttavia un esame o un colloquio si avvicina, cercate di ritagliare un po’ di tempo per lo studio. Nel lavoro certe occupazioni non sono il vostro forte, ma se vi mettete d’impegno potrete comunque migliorare in maniera molto sostanziosa.

Invece in amore i sentimenti e il bisogno di affetto conteranno molto di più in questo momento, ma a volte voi sembrate non volerli considerare. Per la parte salutare, una bella passeggiata all’aria aperta o in bicicletta, caldo permettendo, vi aiuterà a bruciare le calorie del pranzo domenicale.

Oroscopo e consigli delle stelle del 15 agosto dal Leone allo Scorpione

Leone - Carisma, vitalità e coraggio. Non sfuggite le contrarietà, ma le affrontate con grinta, pronti a mettere ko chi tenta di ostacolarvi. Una piccola dose d’insicurezza può provocare effetti salutari, indicata negli stati di troppa spavalderia. Nel lavoro non rimandate un chiarimento in un rapporto professionale che da tempo non vi soddisfa e che è un po’ frustrante per la vostra creatività.

In amore, contro ogni logica, un incontro o una telefonata inattesa vi procurano un forte batticuore, abbandonatevi al piacere di un’intensa emozione. Per la salute giornata ideale per iniziare diete, per cambiare stile di abbigliamento facendo qualche piccola concessione alla voglia di trasgredire.

Vergine - La giornata vi trova in buona disposizione di spirito: sereni e con tanta voglia di addobbi, famiglia e calore per rendere più gioioso questo periodo di vacanza. Potrete contare su qualche entrata extra di denaro da investire soltanto in un regalo tutto per voi. Nel lavoro, intanto, ci saranno buone opportunità che richiedono risposte immediate. Se colte al volo faranno bene al morale e al portafogli.

Non pensateci troppo! In amore la rassicurante presenza del partner vi mette nello stato d’animo giusto per fare la pace e finalmente godere delle gioie dell’amore. La salute, invece, invoglia a dedicarsi alla cura di se stessi e del proprio benessere psicofisico, ricordando che riposo e divertimento sono da sempre le medicine migliori.

Bilancia - Ogni fatica sarà ricompensata a tempo debito. Con la Luna in Scorpione non dovrete affatto temere che qualcuno si dimentichi ciò che vi deve. Perciò pensate pure a uscire con gli amici e a divertirvi per il momento, sennò non sarebbe domenica! Nel lavoro ci vuole qualità, ma anche velocità e prezzi competitivi. Il che non è facile, ma la giornata vi darà qualche buona idea piena di speranza.

In amore sviluppate la sensibilità invece di riempire il partner di chiacchiere: per quanto leggeri e divertenti dopo poco finireste per sfinirlo. Per il look il buon vecchio cappellino di paglia sarà forse anche fuori moda, ma resta pur sempre una valida protezione dai raggi solari, soprattutto nelle ore centrali.

Scorpione - Cominciate con il piede giusto se in una relazione l’ascolto dell’altro diventa fondamentale. La Luna presente nel vostro segno vi aiuterà a dovere. Quando poi è chiaro che su di voi si può sicuramente contare, allora la strada sarà spianata del tutto. Nel lavoro successo durevole e decisivo, soprattutto se non vi accontentate di guadagni immediati per quanto allettanti.

La pazienza è una virtù! In amore al primo ipotetico rifiuto non vi arrenderete e riuscirete a trovare parole ancora più romantiche e appassionate: piano piano raggiungerete l'obbiettivo. Per il fisico, una sedia ergonomica potrebbe essere davvero un buon investimento, se amate stare molte ore dietro la scrivania o al computer.

Astrologia di domenica 15 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - La domenica pomeriggio sarà piuttosto pigra e sonnolenta per colpa della Luna in un segno di Acqua. Approfittatene per recuperare qualche ora di sonno. D’altra parte anche tentare di spezzare la monotonia non porterebbe subito a grandissimi risultati. In ambito lavorativo, invece, delegate e non prendete nessuna decisione importante.

D’altronde è tempo di vacanze e nessuno verrà a disturbarvi apertamente. In amore, per raggiungere un buon equilibrio all’interno della vita di coppia, dovrete cominciare a mettere sul piatto le esigenze di entrambi. Per la salute, bicicletta o a piedi? Il dubbio è tale che alla fine potreste scegliere di poltrire a casa, ma così non brucerete nessuna caloria!

Capricorno - Venere in trigono a Plutone spinge in modo convincente e voi vi ritroverete a sfornare idee e progetti immediatamente attuabili. Continuate così, evitando se possibile di non fidarsi delle apparenze, e dei falsi complimenti e sorrisi. Lasciatevi piuttosto guidare dall’intuito. Nel lavoro dimostrerete quanto varrete passando all’azione con decisione e imponendo la vostra opinione.

Non tirate però troppo la corda. In amore una notizia inaspettata cambierà i piani, ma vi aiuterà a chiarire dei malintesi che in passato vi avevano dato tanta amarezza. Per il fisico energia in ribasso, con Mercurio in quadratura a Giove nel segno dell'Acquario. Fate attenzione alle infiammazioni e ai problemi della pelle dovuti alla stagione.

Acquario - Non cercate il consenso di persone che sapete ambigue e sfuggenti. Anzi, dimostrate in tutte le occasioni che non condividete il loro modo di essere. Mercurio e Venere contro potrebbero farvi avvicinare ad ambienti poco raccomandabili. State in guardia! Nel lavoro invece non siate sfiduciati, perché l’impegno ripaga sempre. Piuttosto ogni tanto rilassate la mente con qualche svago, non potrà che farvi bene.

In amore fare i finti tonti non paga affatto, anzi. Tutto ciò che è nascosto, prima o poi viene a galla. Comportatevi dunque di conseguenza. Per la salute occhio allo stomaco, l’organo collegato al vostro segno. Alleviate le tensioni ed eventuali disturbi psicosomatici con la meditazione.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 15 agosto visto l'ottimo aspetto della Luna in trigono e Plutone in sestile, entrambi al vostro Nettuno nel segno, la fantasia si scatenerà per un amore più coinvolgente di quello che state vivendo. Riuscirete a conquistare chi ha saputo farvi cadere nella sua rete o a lasciare chi non amate più. Nel lavoro, intanto, l’intuizione vi orienterà e vi farà identificare le situazioni in cui vale la pena concentrare l’attenzione e spendere le vostre energie. In amore siete ancora single? In vista un appuntamento mozzafiato con una persona che saprà venirvi incontro, sia a livello mentale che fisico: non tiratevi indietro. Per la salute, visto che la bellezza esteriore non è sufficiente per una vita serena, abbiate cura di quella interiore attraverso una sana disciplina spirituale.