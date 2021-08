L'Oroscopo di lunedì 16 agosto è pronto a rivelare come sarà l'avvio della nuova settimana. In evidenza, nel contesto, le previsioni riguardanti tutti i dodici segni dello zodiaco. Innanzitutto l'astrologia mette in risalto la presenza del Sole, fermo e positivo nel settore del Leone.

La Luna viaggia veloce negli spazi infiniti verso il cambio di settore dal Sagittario al Capricorno. Dal canto suo, Pesci continua ad essere sotto i costanti influssi positivi del pianeta Nettuno, preziosa risorsa per i nativi del segno da sfruttare nella quotidianità.

Nella solita formazione i restanti astri.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita dei segni dello zodiaco, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in opposizione a Giove;

Luna in sestile a Saturno e in quadratura a Marte e Mercurio;

Venere in trigono a Plutone e in opposizione a Nettuno;

Nettuno in sestile a Plutone;

Urano in trigono a Marte e Mercurio;

Marte in congiunzione a Mercurio.

Di seguito, tutti i dettagli dell'oroscopo di lunedì 16 agosto.

Previsioni zodiacali del 16 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete - Con la Luna in Sagittario la tempestività non sarà forse il vostro forte, ma potrete comunque sopperire con una maggiore dose di saggezza.

Nel caso in cui doveste essere voi ad avere fretta, cercate di non prendervela se qualcuno ritarda un po'. Nel lavoro, allargate gli attuali orizzonti se volete avere maggiori possibilità di centrare gli obiettivi. Non ci riuscirete, invece, se vi chiuderete in voi stessi. In amore, non sapete se accettare o meno un invito ricevuto.

Non lasciate che l'altro stia troppo sulle spine, prima o poi dovete decidervi. Per la salute, se avete da poco intrapreso una dieta per perdere peso, non arrendetevi davanti alle prime comuni difficoltà, ci vuole molta forza di volontà.

Toro - L’oroscopo del 16 agosto al segno del Toro indica che la settimana inizierà con il piede giusto.

Grazie alla Luna in Sagittario, in sestile a Saturno, avrete una grande energia. Attenti solo a come la utilizzate, e ricordate che la potenza è quasi inutile senza l'autocontrollo. Nel lavoro, troverete il modo per consegnare in tempo eventuali compiti assegnati, e così guadagnerete dei punti. Bene anche l'amore, cercate di non fare dietrofront proprio sul più bello. Assumetevi le vostre responsabilità e accettate tutto quello che il partner ha da dirvi. Per la salute, le energie sono davvero molte, ma cò non vuol dire che non dovete aver cura di voi e del vostro corpo. Ricordatelo sempre.

Gemelli - Non perdete fiducia in voi stessi per i giudizi di una persona che ha più volte dimostrato, anche con gli altri, di essere invidiosa e pettegola.

Non abboccate alle sue offese. Non sprecate tempo con chi non merita la vostra attenzione. Nel lavoro, tanta sarà la voglia di dire, di fare, ma attenzion a non impegnarvi in progetti che presto potrebbero rivelarsi fragili. In amore, nel caso foste single, non fatevi prendere da dubbi e ritrosie. Ricordate che un'opportunità è come l'aurora: se non la cogliete al momento giusto, la perdete. Per la salute: potreste avere dei piccoli intermezzi a livello domestico. Prestate attenzione nel corso delle pulizie quotidiane: uno strappo muscolare, come anche il rischio di scivolare sul pavimento bagnato, è altamente probabile.

Cancro - Se il buongiorno si vede dal mattino, fate uno sforzo per allontanare ogni residuo di malumore e alzatevi dal letto con il piede giusto.

Serve una buona dose di fiducia: così l'umore può tornare ad un livello accettabile e si può celebrare il dopo-Ferragosto. Non è un peccato se, invece di lavorare, vi concederete un momento di relax. Il trigono Venere-Plutone promette exploit. Annotate le idee che vi balzano in testa. In amore, momento difficile per eventuali sentimenti clandestini. Le feste dell'estate 2021 vi inchiodano in famiglia e il partner molto sospettoso non vi molla un attimo. Per la salute, le giornate sono tiepide e assolate, ma non scopritevi se non dopo aver messo una crema protettiva, potreste buscarvi un fastidioso eritema solare.

Oroscopo e consigli delle stelle del 16 agosto dal Leone allo Scorpione

Leone - Meglio essere scaltri: avere qualche scrupolo quando si tratta di una questione di precisione non fa che bene.

Potreste non aver troppa voglia, ma occorre ricontrollare. Non inventate scuse, o poi dovrete svolgere tutto daccapo. Tanto vale farlo bene la prima volta. Nel lavoro, caricatevi di entusiasmo in modo da non dover ricorrere a troppi caffè, e il rendimento sarà all'altezza della situazione. In amore, suddividetevi i compiti all'interno della coppia. Se single, potete disporre di più libertà, ma questo non può essere un traguardo. Per la salute, anche cinque minuti di rilassamento possono farvi sentire meglio e ritemprarvi di energia oltre che mettervi al riparo dallo stress.

Vergine - Dato che sapete già su cosa puntare, non potrete sbagliare. Urano in trigono a Mercurio e Marte entrambi nel vostro segno non fanno che rendervi ancora più attenti e precisi.

Utilizzate il vantaggio che avete per programmare i dettagli ed essere impeccabili in tutto. Nel lavoro, sulle vostre idee azzeccate in pochi avranno da ridire. Anzi, vi seguiranno ben volentieri se voi avrete l'ispirazione di un dirigente. In amore, guardare le cose dallo stesso punto di vista non è sempre fattibile, anzi è piuttosto raro. Ma quando accade, vi sentite più uniti al partner. Per la salute, se dovete stare molte ore in piedi a causa del lavoro, le gambe potrebbero essere affaticate. Un bagno alle essenze di pino silvestre scioglierà i muscoli.

Bilancia - Sotto l'egida della Luna in Sagittario, come d'incanto i progetti di lavoro, di amore e di amicizie, procedono senza intoppi.

Flirt accattivanti. Siete in grado di realizzare qualunque desiderio, ma non dimenticate che esistono anche gli altri. Nel lavoro, se siete a caccia di un cambiamento, un breve viaggio e nuovi contatti vi offriranno opportunità interessanti per la vostra attività. In amore, chance imperdibili per i single. Spigliatezza, loquacità e simpatia vi assicureranno un mare di conquiste. Giochi maliziosi. Per la salute, le risorse energetiche in genere vanno spese con una certa accortezza, ma se siete in vena di strafare il cielo vi dà il suo beneplacito.

Scorpione - Aspetti armonici vi promettono una giornata stimolante, fautrice di nuove amicizie e di nuove collaborazioni. Inviti da non perdere assolutamente.

Imbarazzo nell'incontro casuale con un'ex fiamma. Approfittatene per chiarire ciò che è rimasto in sospeso. Nel lavoro, giorno favorevole per attivare progetti in équipe, per dare avvio a un'iniziativa notevole, tenendo a freno però la tendenza a primeggiare. In amore, tanta la voglia di trasgressione. Sfuggite alla sorveglianza di un partner un po' assillante, anche se probabilmente dovrete pagarne lo scotto. Per la salute, energia sopra le righe: per canalizzarla nel modo giusto, non trascurate l'allenamento in spiaggia o una camminata rilassante con le amicizie del cuore.

Astrologia di lunedì 16 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Mattone dopo mattone costruite la vostra grande impalcatura, una struttura sempre più solida che reggerà ogni idea.

Curate di più il look. I giovani sentiranno crescere in loro l'esigenza di rendersi indipendenti dalla famiglia. Nel lavoro, tra tutti sarà proprio questo il settore più avvantaggiato in questa giornata. Molte situazioni che sembravano in stand-by si stanno rimettendo in moto. In amore, forse la lontananza ha rafforzato un legame che credevate finito e così, con grande sorpresa, vi ritrovate a vivere intense emozioni. Per la salute, amarsi un po' è l'antidoto più efficace contro lo stress e i piccoli malesseri. Dopo il bagno o la doccia, coccolatevi con un massaggio.

Capricorno - Protetti da una parte degli astri, siete nella condizione ideale per osare: è il momento di affrontare quel progetto un po' folle che vi stuzzica da tempo.

Vi lancerete nell'impresa con entusiasmo, ma anche con la consapevolezza che tutto è un gioco. Nel lavoro, colti, informati e versatili, saprete trattare affari improponibili per altri. Nulla è impossibile per chi ha lingua lunga e cervello fino. In amore, fantastico cocktail sentimentale, con amicizie in crescita e nuovi incontri. In mezzo ad una rete così fitta di relazioni sociali vi sentite bene, nel vostro elemento. Per la salute, dieta bilanciata, per la gioia della linea, unita a tanta musica, ballo e ritmo: ecco pronto il vostro elisir della giovinezza.

Acquario - Basterà organizzarsi un po' per vivere una giornata appagante da ogni punto di vista. Qualche telefonata per incontrare gli amici di sempre.

Ora che state vivendo un buon momento, non dimenticatevi di chi vi è stato vicino in periodi difficili. Nel lavoro, con un impegno tutt'altro che gravoso, potrete ottenere buoni risultati sia nello studio che nella vostra attività professionale. In amore, molto abili nelle questioni di cuore. Incantate chiunque con una comunicativa vivace e quell'aria da bravi ragazzi. Ma lo siete davvero? Riguardo la salute, siete pieni di interessi e la routine lavorativa vi appare insostenibile. Staccate presto la spina e dedicatevi a ciò che vi fa stare bene.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 16 agosto annuncia un periodo impegnativo. Diventate davvero intrattabili quando vi bloccate mentalmente e rifiutate di ragionare: l'interlocutore, chiunque esso sia, vi pianta in asso. Chi vi è accanto, in verità, sta solo cercando di consigliarvi per il vostro bene: dovreste rispettarlo. Nel lavoro non sarete mai obiettivi, perché vedere le cose da un'altra prospettiva non vi interessa: non pretendete poi che gli altri vi capiscano. In amore, l'insistenza è un aspetto pesante nel vostro carattere: per fare colpo su qualcuno che vi intriga dovete imparare ad aspettare. Per la parte salutare, stress e stanchezza mettono un freno alle vostre intenzioni. Cercate di recuperare il sonno arretrato con un riposino pomeridiano.