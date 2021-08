L'oroscopo della settimana che va dal 30 agosto al 5 settembre prevede una Luna fastidiosa per i nativi del Sagittario, almeno nelle prime due giornate, mentre Pesci sarà piuttosto abile a mettere pace e armonia nella propria relazione di coppia. Calma piatta per il Toro, complice un cielo poco influente nei suoi confronti, mentre Marte e Mercurio in Bilancia saranno di grande aiuto al lavoro per il Leone. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 30 agosto fino al 5 settembre.

Previsioni oroscopo dal 30 agosto al 5 settembre 2021 segno per segno

Ariete: la settimana sarà purtroppo peggiore della precedente.

Se la precedente settimana non è stata un granché, questa sarà anche peggio. Dal punto di vista professionale infatti Marte e Mercurio si metteranno contro di voi, rendendo difficile proseguire con i vostri progetti. In ambito sentimentale la Luna vi aiuterà come può, prima dal segno dei Gemelli, poi da quello del Leone, ma ogni caso non aspettatevi grandi cose dal vostro rapporto, mentre voi single non sperate in una possibile storia d'amore. Voto - 6️⃣

Toro: la configurazione astrale cambia per voi nativi del segno, ma fortunatamente non vi penalizzerà più di tanto. Periodo di calma piatta dunque, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Ciò nonostante potete provare a sfruttare quelle giornate di Luna favorevole per dare un po’ di brio alla vostra vita sentimentale, anche voi cuori solitari.

Nel lavoro non ci saranno novità di rilievo, per cui andate avanti con i vostri progetti, senza avere grandi aspettative. Voto - 7️⃣

Gemelli: ottime notizie in arrivo per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo della prossima settimana, tanti astri si muoveranno in una posizione davvero interessante nei vostri confronti, a partire da Marte e Mercurio che saranno in trigono dal segno della Bilancia.

Sul fronte professionale dunque, saranno favoriti progetti di ampio respiro, ma ricordatevi che sarà necessario tutto il vostro impegno per avere successo. In amore vi sembra tutto una favola con la Luna e Venere che vi sorridono. Che siate single oppure no, i rapporti sentimentali assumeranno un tono più romantico. Voto - 9️⃣

Cancro: previsioni astrali non all'altezza delle aspettative neanche durante la prossima settimana.

Con Marte e Mercurio che passano in quadratura dal segno della Bilancia, in ambito professionale portare avanti i vostri progetti potrebbe non essere così semplice, soprattutto per i nati nella prima decade. In ambito amoroso la Luna vi sorriderà tra mercoledì e giovedì, ma non aspettatevi di fare passi in avanti all'interno del vostro rapporto, così come se siete single non sperate in focose storie d'amore. Voto - 6️⃣

Leone: finalmente qualche soddisfazione in arrivo dal punto di vista professionale. Questo cielo vedrà l'arrivo di Marte e Mercurio in posizione favorevole, che vi daranno una mano a crescere e sviluppare progetti di più ampio respiro. In amore il periodo sarà più che valido per dare maggior valore alla vostra relazione di coppia, sfruttando la posizione favorevole di Venere.

Weekend molto interessante grazie alla Luna in congiunzione, anche per voi cuori solitari. Voto - 8️⃣

Vergine: il quadro astrale cambia nel corso della prossima settimana per voi nativi del segno. Certo, la Luna all'inizio della settimana potrebbe non essere favorevole, ma in ogni caso dal punto di vista sentimentale non avrete nulla da temere. Se dovesse esserci qualche incomprensione, siate in grado di spiegarvi fin da subito. Per quanto riguarda i single sperimenterete nuovi modi di trovare l'amore. Per quanto riguarda il lavoro la determinazione non vi manca, ma potreste faticare più del dovuto. Voto - 7️⃣

Bilancia: è un periodo davvero promettente per voi secondo l'oroscopo della prossima settimana.

Questo cielo vedrà l'arrivo di Marte e Mercurio nel vostro cielo, che vi permetteranno di fare importanti salti di qualità all'interno della vostra carriera professionale, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i sentimenti, Venere rimane con voi ancora per un po’, ciò nonostante fate attenzione alla Luna in quadratura tra mercoledì e giovedì. Se siete single incontrerete più volte sguardi intriganti, e la situazione potrebbe farsi interessante. Voto - 9️⃣

Scorpione: oroscopo settimanale più che discreto per voi nativi del segno. In amore avrete importanti vittorie, aiutati dalla Luna in trigono dal segno del Cancro, ma la stessa Luna nel weekend potrebbe sfavorirvi, per cui sappiate bilanciare al meglio le vostre emozioni, anche voi cuori solitari in cerca dell'amore.

Per quanto riguarda il lavoro Marte e Mercurio smettono di agire a vostro favore, per cui cercate di gestire bene le risorse a vostra disposizione. Voto - 7️⃣

Sagittario: settimana che inizierà in modo un po’ nervoso a causa della Luna in opposizione. Fortunatamente recupererete già a partire da mercoledì, per cui siate abbastanza morbidi con il partner, anche quando vi sembra che le cose non vadano bene. Per quanto riguarda i single non vi mancherà tanta buona volontà in amore, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro ora che Marte e Mercurio giocano a vostro favore, avrete modo di dare vita a nuove e interessanti iniziative. Voto - 8️⃣

Capricorno: oroscopo settimanale che vedrà un cielo sempre più sfavorevole per voi nativi del segno.

Questa sarà una brutta notizia, perché cercare di essere ottimisti non sarà affatto facile. In amore infatti cercare il dialogo con il partner non sarà possibile, a meno che non riconoscete i vostri errori. Se siete single è troppo presto ancora per provare a buttarsi in una nuova storia d'amore. Sul fronte professionale attenti a non farvi prendere dall'ansia, perché il rischio di commettere errori sarà elevato. Voto - 5️⃣

Acquario: settimana che inizierà in modo davvero convincente secondo l'oroscopo. Con la Luna e Venere in trigono rispettivamente dal segno dei Gemelli e della Bilancia, in amore non avrete nulla temere al momento. Ciò nonostante, meglio fare attenzione nel fine settimana, quando l'astro argenteo sarà in opposizione.

Se siete single fare qualcosa di unico e speciale per la vostra fiamma vi aiuterà a fare colpo, ma cercate comunque di non essere esagerati. Nel lavoro invece questo cielo sarà perfetto per mettere a punto grandi progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale un po’ altalenante ma nel complesso discreta. Certo, un po’ d'attenzione sarà necessaria nelle prime giornate della settimana a causa della Luna in quadratura, ma da mercoledì ci sarà maggior stabilità tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single potreste fare degli incontri interessanti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro sarà un periodo intenso, ma che se sfruttato al meglio potrebbe darvi delle soddisfazioni. Voto - 7️⃣