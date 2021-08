L'Oroscopo di mercoledì 4 agosto è pronto a rivelare come sarà la terza giornata della settimana. In evidenza, nel contesto, le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. A fare da ago della bilancia l'astrologia, con gli studi relativi alle posizioni dei pianeti ed ai rapporti di forza intercorrenti tra di essi.

Nella sfera celeste gli astri occupano posizioni sempre mutevoli, regolate dalle diverse velocità delle loro orbite, sempre più lente via via che aumenta la distanza dal Sole. Nel loro movimento i pianeti determinano l'energia e la qualità dei flussi nelle diverse fasi del tempo in cui viviamo.

Da tutto ciò parte l'approccio per analizzare la positività o negatività di un segno in un dato lasso di tempo.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in congiunzione a Mercurio in Leone;

Luna in Gemelli in trigono a Giove;

Venere in Vergine in trigono a Urano;

Nettuno in Pesci in sestile a Plutone;

Saturno in Acquario in quadratura a Urano;

Saturno in quadratura a Urano.

Di seguito, tutti i dettagli dell'oroscopo di mercoledì 4 agosto.

Previsioni zodiacali del 4 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete - Discreto andamento della giornata. Emotivamente giocherete in difesa, ma in compenso nelle faccende pratiche sarete concreti e costruttivi. Questioni relative alla gestione del denaro comune necessitano di un intervento da parte vostra. Nel lavoro ascoltate i consigli di chi, con una lunga esperienza alle spalle, vi invita a dosare l'energia e ad indirizzarla verso obiettivi concreti.

In amore, con la quadratura Saturno-Urano, le esigenze pratiche e quotidiane della famiglia entrano in conflitto con quelle d'intimità della coppia. Per la salute, qualche tensione dovuta alle mancate attenzioni del partner nei vostri confronti. La voglia di coccole, per la serata, rimane inappagata.

Toro - Sole contrario ma non malevolo.

La giornata sarà tranquilla, scandita da ritmi insolitamente lenti e regolari. Voglia di casa e di famiglia con i sentimenti al riparo da tentazioni. In questo mercoledì l'amore più grande sono i cuccioli di casa, di qualsiasi specie. L'oroscopo del 4 agosto consiglia, se siete in vacanza, di mettervi d'impegno a costruire castelli di sabbia insieme ai bambini o a lanciare il bastoncino a Fido sulla spiaggia. In amore, invece, non sarà una giornata di forti emozioni o piccanti trasgressioni, ma non c'è nulla che possa farvi pentire delle vostre scelte. Per la salute, buono il fisico e ottima la mente, entrambi ben collegati: l'umore non è frizzante, ma la serenità aumenta la sensazione di benessere.

Da evitare i raggi solari nelle ore più calde.

Gemelli - Inizio di giornata pimpante, stare con gli altri vi dà la carica. Verso sera perdete mordente, infastiditi da chiacchiericcio e confusione. In ogni ambito, meglio procedere senza fretta. Una frase captata per caso deve farvi riflettere. In ambito lavorativo, intanto, per migliorare la situazione urge tentare nuove strategie. Imboccare un percorso alternativo significherà fare qualche rinuncia. In amore, se una storia c'è, la passione incendiaria non vi basta più. Ma, almeno per ora, né il partner né le stelle sembrano disposti a concedervi altro. Per la salute, articolazioni scricchiolanti denunciano una certa carenza di calcio e vitamine.

Avete bisogno di consumare più latte e più frutta.

Cancro - I favori della Luna in Gemelli, in splendente trigono a Giove, uniti ai benevoli influssi di Mercurio e Urano, garantiscono una giornata proficua. Buonumore e simpatia fanno di voi persone molto gradevoli: in questo periodo siete assai richiesti e ricercati. Nel lavoro, forse riuscite a strappare al capo un consenso che inseguivate da tempo. Ora avete la strada spianata e potete dimostrare quanto valete. In amore, il vostro modo di fare è troppo superficiale e distratto. Comportatevi con maggiore responsabilità, soprattutto se siete già in coppia. Per l'aspetto salutare, il vostro medico vi ha rassicurato in merito a un disturbo che da tempo vi sta infastidendo.

Malgrado ciò, siete ancora perplessi.

Oroscopo e consigli delle stelle del 4 agosto dal Leone allo Scorpione

Leone - Con la Luna in Gemelli, pronta a passare in Cancro a fine giornata, prende il via una breve parentesi di frangenti caratterizzati da uno stato d'animo poco disponibile verso il prossimo. Liti in famiglia e grane sul lavoro potrebbero portare a piccole crisi esistenziali, favorendo sfiducia nel futuro. Ignorate le provocazioni sul lavoro: la situazione, già poco entusiasmante, potrebbe diventare anche più tesa. Il modo per evitarlo è solo uno: frenare la lingua e dare spago alla pazienza. In amore, parlando di coppia, potreste agire con maggiore sicurezza e libertà, protetti come siete dalla comprensione del partner.

Ma questo mercoledì non ne avete voglia. Riguardo la parte salutare del periodo non avete di che lamentarvi, soprattutto tenendo conto del fatto che vi occupate del vostro benessere in modo sporadico e discontinuo.

Vergine - Dall'affine segno dei Gemelli, la Luna finalmente torna ad esservi amica e a trasmettervi un meraviglioso senso di benessere e tanta serenità. Fantasia e immaginazione in questo periodo sono il vostro cavallo di battaglia: sarete protagonisti di veri prodigi. Nel lavoro, un'amicizia importante potrebbe tornarvi utile per sostenere un progetto al quale tenete moltissimo, e decisivo per il vostro futuro. In amore il buonumore si prende una pausa di riflessione. Gli effetti?

Tanta tensione e poca disponibilità all'ascolto e allo scambio. Parlando di salute, energia e voglia di fare non vi fanno difetto. Il guaio è che spesso disperdete questo patrimonio in attività inutili e pericolose.

Bilancia - State vivendo una parentesi di tranquillità. Le giornate scorrono senza particolari emozioni, ma anche senza problemi. Tutto sommato, non male. Avete molto tempo libero che potete dedicare alle numerose incombenze domestiche rimaste in arretrato. Nel lavoro, le risorse per uscire dalle secche professionali nelle quali vi trovate impantanati le avete, ma vi manca la lucidità per individuarle. Invece in amore tutto normale: al partner tacete crucci e problemi e poi ve la prendete se lo sentite distante e non partecipe.

Non sapete neppure voi cosa volete. Per la salute, una chiacchierata con un amico potrebbe, in modo del tutto inaspettato, mostrarvi la soluzione ad un piccolo problema fisico o mentale.

Scorpione - Se trovaste il modo per superare i vostri problemi di lavoro, sareste già a buon punto. E invece non sapete come districare i nodi professionali. Concedetevi una pausa. Passeggiate, riflettete, riposatevi: avete bisogno di chiarirvi le idee. Sempre parlando di attività lavorative, occupatevi soltanto dell'ordinario, senza permettere ad altro di distrarvi. Solo in questo modo riuscirete a superare i numerosi intoppi. In amore avete indugiato troppo e adesso la persona che v'interessava si fa vedere in giro con qualcun altro.

Ma forse vuole solo farvi ingelosire... Per la salute, avete bisogno di rimettere ordine nelle vostre abitudini e di darvi ritmi quotidiani più regolari e salutari. Smettetela di rinviare.

Astrologia di mercoledì 4 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Molte le novità annunciate dalle stelle, e tutte favorevoli. Non temete di dare una scossa ai vecchi equilibri e tenetevi pronti a cambiare. Una sorta di sesto senso vi guida verso le scelte più giuste. Puntate in alto: non potete fallire. In ambito lavorativo, imparate a mettere in mostra le vostre doti migliori, se avete l'ambizione di ricoprire un ruolo primario nell'ambiente professionale. In amore, una persona che non vedete da tempo, un vecchio amico d'infanzia, si fa vivo all'improvviso suscitando emozioni che vi sorprendono.

Per la salute, non imponetevi ritmi troppo intensi, ne uscireste troppo stanchi. Piuttosto ritagliatevi qualche parentesi per dedicarvi alla cura del corpo.

Capricorno - Metodici, pazienti e organizzati, svolgete le tante incombenze quotidiane, pronti ad affrontare con determinazione tutti gli impegni che vi attendono. Le opposizioni di Sole e Urano non vi rendono la vita tutta rose e fiori, ma voi accettate la sfida. Nel lavoro, chiedere un anticipo al capo, soprattutto analizzando i vostri recenti risultati per la verità non così speciali, potrebbe costarvi un no. In amore, pochi i guizzi di fortuna e ancora meno la spontaneità: nella vita di coppia vi aggrappate alla sicurezza delle vostre abitudini.

Però che noia! Per la salute, l'ostilità di Saturno mette alla prova la vostra pur notevole resistenza. Siete un po' stressati, sia a livello fisico che mentale.

Acquario - La Luna ancora disarmonica pone qualche piccolo ostacolo sul vostro cammino che, procedendo a passo d'uomo, non vi sarà difficile aggirare. Per voi amanti dell'alta velocità, la prudenza imposta dalle stelle è un vero limite che però va rispettato. Nel lavoro, prima di agire, prestate attenzione ai pareri dei collaboratori: se le vostre idee sono brillanti come credete, se ne accorgeranno anche loro. In merito all'amore, forse non si dimostra all'altezza delle aspettative, ma la responsabilità è solo del vostro atteggiamento vago e sfuggente. Per la salute, non è il caso di dar fondo alle vostre energie; evitate di sottoporre il fisico e la mente a dei tour de force.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 4 agosto svela previsioni zodiacali positive. Affrettatevi però a sfruttare le prerogative del momento: tempismo, perspicacia. Un problema di lavoro non merita apprensione. Dedicate un po' del vostro tempo agli amici, condividendo con loro i momenti di spensieratezza e relax. Nelle attività lavorative, risposte precise e tempestività nell'operare saranno ottime carte da giocare per ribaltare a vostro favore una situazione insoddisfacente. In amore, in combutta con Giove, la Luna aumenta il vostro fascino, siete simpatici e seducenti. Un vostro regalo sarà molto gradito e apprezzato. Per la salute, il buonumore vi tiene su di giri, ma le energie fisiche scarseggiano. Assecondate il bisogno di riposo, evitate di fare le ore piccole.