L'Oroscopo di martedì 3 agosto è pronto a dare indicazioni e consigli sul giorno della settimana in arrivo. Leggiamo le previsioni e il futuro astrologico di tutti e dodici i segni zodiacali, con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti della giornata. Curiosi di scoprire cosa hanno previsto gli astri e le stelle?

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari.

Tra essi spiccano i seguenti:

Sole e Mercurio in Leone in sestile alla Luna;

Luna in Gemelli in trigono a Saturno;

Venere in Vergine in trigono a Urano;

Nettuno in Pesci in sestile a Plutone;

Saturno in Acquario in quadratura a Urano.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 3 agosto.

Previsioni astrali del 3 agosto: l'oroscopo da Ariete a Cancro

Ariete - Una Luna amichevole questo martedì vi protegge, ma il passaggio di Venere in aspetto disarmonico alla Luna preannuncia qualche scricchiolio nella vita sentimentale. L’intuito può aiutarvi a capire gli altri e anche a perdonare. Chi ha sbagliato merita un’altra opportunità. Nell’ambiente di lavoro qualcuno è poco sincero. In ogni attività è bene non contare troppo sulla fantasia.

Sconsigliato improvvisare. In amore, se Venere toglie il Sole in sestile alla Luna si circonda di amici. Ma sarete un po’ preoccupati della piega che stanno prendendo le vostre faccende amorose. Per la salute, se di sera restate a rimuginare sui fatti del giorno poi non riuscirete a prendere sonno. Qualcosa di ingombrante si sta mescolando ai ricordi.

Toro - Giornata allegra e frizzante, grazie alla Luna in sestile a Sole e Mercurio nel segno del Leone. Tutto corre alla velocità della luce: pensieri, parole, azioni. Mente, cuore e mani sono perfettamente collegati sulla stessa frequenza, per agire tutti in sintonia. In amore la vostra fortuna dipende in gran parte dagli altri, partner in primis, che abbandonano timori e riserve per seguire le vostre iniziative.

L’oroscopo del 3 agosto consiglia, parlando di lavoro, di prendere la vita come viene: tutto con cuore più leggero. In molti arrivate a sera ancora freschi come rose, pronti per un happy hour con gli amici o per una rasserenante passeggiata sul lungomare. Parlando di salute, farete bene ad accogliere eventuali proposte o inviti degli amici. Siete dello spirito giusto per entrare in contatto con situazioni e ambienti nuovi.

Gemelli - Per raggiungere il successo non va seguita la via vecchia, ma intrapreso un itinerario nuovo che dovete aprirvi in mezzo a un mare di possibilità. Date libero sfogo al vostro talento, dedicando parte della domenica ad attività creative. Nel lavoro, il periodo è redditizio, ci sono buoni presupposti per incrementare i guadagni.

Non abbassate la guardia, fiutate l’aria e state all’erta. In amore intanto, le imprese che vorrete tentare in ambito sentimentale saranno quelle di maggior successo. Il trigono di Venere con Urano vi dà una grossa mano. Riguardo la salute, mettete cuore in quel che fate, focalizzando le energie su obiettivi programmati con cura. Decisamente luminosa la forma estetica.

Cancro - Giornata più che ottima, quindi potete continuare a dormire sonni tranquilli: la Luna, ancora fissa in un congeniale segno di Aria, vi garantisce un martedì certamente piacevole. Comunicazioni e viaggi, soprattutto a breve raggio, oggi sono i settori privilegiati: approfittatene. In ambito lavorativo, forse con un collega c’è stato un fraintendimento, o forse le parole sono andate oltre il vostro pensiero.

In ogni modo, ora dovete chiarirvi. In amore il partner mostra segni di stanchezza per l’eccessiva ripetitività che avete impresso al ménage? Un po’ di fantasia e tutto si risolve! Per la salute, ci risiamo: dite di essere indistruttibili e ve ne convincete, anche, ma poi la stanchezza vi presenta il conto, come sempre in un’unica rata.

Oroscopo del giorno 3 agosto: previsioni da Leone a Scorpione

Leone - La giornata inizia nel migliore dei modi possibili: con un umore vivace, ottimista, all’insegna del più frizzante dinamismo. Che meraviglia! Con colleghi e conoscenti numerosissime occasioni d’incontro e di scambio di esperienze e di opinioni. Nel lavoro, le tante piccole incombenze cui vi tocca far fronte vi provocano un po’ d’insofferenza: desiderereste tanto poter volare più in alto.

In merito all'amore, qual è l’origine di tanto buonumore? Per rispondere alla domanda non occorre andare troppo lontano, anzi ci siamo già: è la serenità che poco alla volta ritorna. La salute è buona: le lamentele sulla vostra forma fisica sono quasi una costante, ma forse in questi giorni riuscite a concedere un’insperata tregua a chi vi sta vicino.

Vergine - Ottima giornata! Una carrellata d’influssi planetari favorevoli ravviva il quadro astrale, che vede Venere, Urano e Marte schierati in prima linea al vostro fianco. Tante le novità, specie nella vita privata, e tutte molto positive. Armonia e serenità la fanno da padrone soprattutto nel lavoro. Indecisi se seguire la ragione o l’istinto, rimanete fermi al palo.

Ma almeno, il vostro immobilismo vi evita le decisioni sbagliate e alla fine risulterete vincenti. In amore, se non siete molto obiettivi poco importa: vi giungono in soccorso immaginazione, simpatia e anche un po’ di faccia tosta, il che non guasta mai... Per la salute, tra le nuove conoscenze forse c’è anche quella di una persona esperta in materia, in grado di risolvere quel vostro problema di fisico che tanto vi infastidisce.

Bilancia - Agite con prontezza e tirando in ballo la fantasia, che non vi fa mai difetto. In questo modo vivacizzerete una giornata altrimenti spenta. Niente all’orizzonte che parli di novità o di situazioni in evoluzione: non resta che inventarsi qualcosa. Nel lavoro, se un collega o un superiore vi saluta a malapena, inutile starsene lì a lambiccarsi il cervello: affrontatelo e cercate un chiarimento.

In amore, non trascurate i vostri interessi personali per stare dietro ad altre cose: è proprio coltivandoli, che potreste incontrare l’anima gemella. Per la salute intanto, non è proprio il caso di sfidare il destino. Visto che non avete ancora recuperato una forma perfetta, evitate le prove più impegnative.

Scorpione - Questo martedì non fatevi scoraggiare da una seccatura di ordine finanziario e proseguite secondo la tabella di marcia che vi siete dati. Andrà tutto bene. Se al momento vi manca la copertura economica per sostenere un progetto, non preoccupatevi: la troverete presto. Nel lavoro intanto, una persona nella quale avete riposto tutta la vostra fiducia potrebbe all’improvviso ritirare il suo sostegno.

Ma ce la farete anche da soli. In amore, se il telefono squilla, ignoratelo. Con la persona amata siete determinatissimi a concedervi una serata in totale ed esclusiva intimità. Per la salute. da evitare eventuali sforzi o ritmi troppo sostenuti. Il vostro organismo non è al top della forma e finireste con il debilitarvi.

Astrologia di domani, 3 agosto: previsioni da Sagittario a Pesci

Sagittario - Travolgente questa Luna in trigono a Saturno, in ottimi e proficui rapporti anche con Sole e Mercurio. Niente è al di fuori della vostra portata. Nuove capacità e inedite motivazioni vi spingono a compiere importanti, forse drastici rinnovamenti. Nel lavoro, quella che fino a ieri per voi era una semplice passione, potrebbe all’improvviso trasformarsi in una splendida occasione per fare qualche soldino in più.

in amore invece, con la persona amata tutto procede bene. A patto, però, che non permettiate a un familiare di inserirsi nella vostra vita di coppia. Per l'ambito estetico, per rendere più fascinosa e fiammante la vostra capigliatura puntate su shampoo naturali a base di erbe. Ogni tanto fate dei delicati massaggi sul cuoio capelluto.

Capricorno - Il dinamico trigono che Venere, dall’amichevole Vergine, elargisce a Urano promette di essere efficacissimo nell’esaudire ogni aspettativa. Di certo non sarete modesti nel chiedere: sapete bene che questo martedì avete in mano ottime e proficue carte da giocare. Le previsioni zodiacali consigliano di prendere la vita con il sorriso. In amore vorreste che la persona amata vi dedicasse maggiori attenzioni.

Ma la sua distrazione dipende da voi: da un po’, in coppia siete poco partecipi. Parlando di lavoro intanto, numerosi e molto proficui i nuovi rapporti professionali che allacciate in questo periodo. Coltivateli con costanza: non ve ne pentirete. Riguardo la salute, una novità di cui avete letto su internet sembra fare al caso vostro per risolvere finalmente quel vostro disturbo: prima di tutto parlatene col medico di famiglia e poi decidete.

Acquario - Conferme rassicuranti arrivano dalle persone vicine. Di fronte a una scelta che coinvolge la famiglia, agirete con serenità e saggezza. Un’iniziativa professionale potrebbe avere ottimi sviluppi anche dal punto di vista economico. Con Venere che vi supporta, ogni rapporto o intervento di lavoro riceve l’aiuto della fantasia.

Buona la resa anche a livello intellettuale e soprattutto in ambito sentimentale. Delizioso il cocktail di fedeltà e passione per chi è in coppia: le parole non servono e i fatti parlano già chiaro: una bella storia a lieto fine vi attende. Per la salute, dedicate il tempo libero a ciò che vi appassiona. Un po’ di svago è indispensabile a rigenerarvi fisicamente e psicologicamente.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 3 agosto svela previsioni zodiacali altalenanti. L’umore va a spot, e la Luna un po’ vi sostiene e un po’ vi fa lo sgambetto. Procedete con calma e riducete il carico di impegni. Non siate intransigenti nel pretendere che tutti rispettino i vostri principi; lasciate libertà di scelta. Nel lavoro, non tollerate l’indecisione né le mezze misure, ma non tutti hanno la vostra stessa rapidità. Imparate a rispettare i tempi degli altri. In amore alcune tensioni sono la conseguenza della vostra irruenza. Provate a immedesimarvi in chi vi è accanto e accettate qualche compromesso. Un po’ di shopping in questo periodo è l’ideale per risollevare il morale, anche se insieme all’umore si alleggerirà pure il portafoglio.