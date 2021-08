L'Oroscopo di venerdì 6 agosto è pronto a rivelare come sarà la quinta giornata della corrente settimana. Oggetto del nostro "indagare", in questo frangente, è la giornata di fine settimana lavorativa: in prima linea i dodici segni dello zodiaco, analizzati nei riguardi dei settori legati all'amore, al lavoro e alla salute. Tra i fortunati del momento risultano meritatamente Leone, Cancro, Acquario e Pesci e in parte Bilancia. In leggera difficoltà invece il segno dell'Ariete e del Toro.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, e per comprendere in che modo gli influssi astrali incidono sulla quotidiana esistenza, è necessario mettere in chiaro i principali aspetti planetari, tra i quali spiccano:

Sole in Leone in quadratura con Urano;

Luna in Cancro in trigono a Nettuno;

Venere in Vergine in trigono a Plutone e Urano;

Nettuno in Pesci in sestile a Plutone;

Saturno in Acquario in opposizione a Sole e Mercurio;

Giove in Acquario in opposizione a Marte.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 6 agosto.

Previsioni zodiacali del 6 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete - I pianeti sono ancora molto indecisi sul da farsi: la situazione è tutta da definire, soprattutto sul fronte affettivo bisogna attendere tempi migliori. Venere nel segno della Vergine non è della partita: l’amore per gli altri è quello di sempre, ma star dietro a tutti vi affatica. Nel lavoro di buona volontà ne avete da vendere, però è difficile mantenere la calma quando c’è chi si diverte a scombinarvi i piani. In amore, invece, c'è da dire che non siete tanto certi dei vostri sentimenti: soffrite dei dubbi del partner, che a tratti vi appare distratto e insicuro. Per fortuna l’eros ripara a tutto. Per la salute, se non fosse per la vostra emotività che all’improvviso vi fa perdere il controllo delle situazioni, sareste in una botte di ferro.

Toro - L’oroscopo del 6 agosto predice al segno una giornataccia tutta da archiviare, con Sole e Saturno "contro", pronti a dichiararvi guerra su vari fronti. Meno male che il weekend è alle porte. Ostacolati dalla famiglia che non vuole lasciarvi andare, vi tocca rinunciare a un’occasione irripetibile. In ambito lavorativo si salvi chi può, l’impegno del momento è solo pensare a divertirsi: tanto sole (e magari anche mare), mostre e luoghi d’arte di giorno, cinema e spettacoli di piazza la sera.

In amore, parlando in relazione a chi è già in coppia, il dialogo è leale e sincero, il problema sta nel far quadrare i conti tra le esigenze del partner e quelle della famiglia. Per la salute il Sole non è vostro alleato, ma solo astrologicamente, invece a livello fisico vi coccola e vi ama. I suoi raggi v’infondono energia, a patto che evitiate le ore più calde.

Gemelli - Nel vostro cielo avete qualche buon alleato, ma senza motivo vi crogiolate lo stesso nella mesta sensazione di essere soli e abbandonati. Vietato piangersi addosso! Mettendo da parte le fantasie a favore della concretezza, afferrate le buone occasioni in arrivo. Nel lavoro il problema, in questo periodo, è che tendete a essere dispersivi. Nell’intento di fare mille cose non riuscite a portarne a termine nessuna. In amore la persona su cui fantasticate forse non ricambia il vostro interesse. Lasciate perdere, piuttosto che continuare a farvi venire il sangue amaro. Per la salute la mente gira a vuoto come una trottola, ciò altera l’equilibrio psicofisico. Dedicatevi a passatempi che prevedono concentrazione.

Cancro - Giornata baciata dalle stelle, con il trigono della Luna in Ariete. Avete appoggi, riconoscimenti e le trasformazioni repentine portano al successo. Grandi prestazioni nell’ambito dello sport. Successi, doni e consensi. Nel lavoro tutto quello che avete intrapreso filerà con il vento in poppa. Confidate sempre e senza timore nel vostro carisma e nelle vostre risorse. In amore avventura o sentimento “serio”? Non ponetevi il problema e lasciatevi guidare dal piacere della conquista. Conferme sul vostro fascino. Per la salute potrebbe presentarsi l’occasione di un viaggio fuori programma, per seguire un evento sportivo che vi sta molto a cuore. Coglietela al volo!

Oroscopo e consigli delle stelle del 6 agosto dal Leone allo Scorpione

Leone - Con la Luna che illumina Venere nel segno della Vergine, e sempre più vicina al vostro segno, ve la spassate proprio alla grande! Gioia di vivere e grandi preparativi per un evento importante. Forniti del giusto mix di simpatia, eleganza, sensualità e fierezza farete davvero furore! Nel lavoro il rendimento in questi giorni di relax migliora e il vostro entusiasmo contagioso funge da stimolo, riportando armonia e spirito di collaborazione tra i colleghi. In amore il vostro fascino miete molte vittime, ma sarete così esigenti da non accontentarvi della semplice attrazione fisica: pretenderete di più. Per la salute vi sentite bene, ma dovete evitare gli eccessi.

Mantenetevi in forma con una dieta equilibrata e un’attività fisica costante, ma leggera.

Vergine - In arrivo una splendida giornata, tra visite inattese e lunghe chiacchierate che fanno volare il tempo. Qualche turbamento in serata. Se viaggiate all’estero, sfruttando la padronanza linguistica, di fronte a un disguido ve la cavate a meraviglia. Nel lavoro avrete alcuni elementi a favore, altri contrari. Tra planate e risalite vivrete una giornata movimentata, ma comunque ricca di occasioni. In amore difficile trovare un accordo per i programmi serali: partner e famiglia trovano da ridire su tutto, mentre voi perdete la pazienza. Per la salute tutto sotto controllo: il fisico tiene, la forza di volontà però no.

Trascinati dalla situazione e dalla compagnia, vi riempite il piatto mandando in fumo mesi di dieta.

Bilancia - Un venerdì come piace a voi, con la Luna e Nettuno che vi tengono il sacco, facilitandovi nei contatti e aprendo la strada a nuovi interessi. Spingete al massimo fino a sera, quando l’eccitabilità della Luna si placa, calmando di riflesso anche voi. Nel lavoro se avete a che fare con un affare goloso, concludetelo a tempo di record, prima che qualcun altro lo faccia al vostro posto. In amore, in combutta con Venere, la Luna aumenta il vostro fascino, siete simpatici e seducenti. Un vostro regalo sarà molto gradito e apprezzato. Per la salute volete fare qualcosa per cambiare il vostro aspetto, ma non avete chiaro cosa?

Chiedete consiglio a chi è esperto in materia.

Scorpione - La Luna, in questi ultimi giorni della settimana, sembra non avere attenzioni che per voi: ancora in fulgido trigono con Nettuno e sostenuta da Venere, promette meraviglie! Di opportunità favorevoli ne avete in abbondanza e disponete della necessaria prontezza per approfittarne. Nel lavoro vita sociale intensissima, con riflessi molto proficui anche per ciò che riguarda il vostro futuro professionale. In amore siete troppo presi su vari fronti, ultimamente state trascurando il vostro compagno e i vostri impegni legati alla vita di coppia. Per la salute i piccoli malesseri dei giorni passati, dovuti a un eccesso di stress, da adesso in poi diventano solo un lontano ricordo: tornate a stare bene.

Astrologia di venerdì 6 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Tra alti e bassi prosegue questa fase che vi vede impegnati su vari fronti. In particolare il settore lavorativo vi sta dando qualche grattacapo. Non ostinatevi a voler fare tutto da soli, rischiereste di peggiorare una situazione già delicata. Riguardo le attività lavorative, non impegnatevi in questioni complesse, questo venerdì non avete i numeri per portarle a termine con successo: è molto più saggio rinviare. In amore scoprite che anche il quotidiano può riservare tante piccole gioie e soddisfazioni, basta soltanto volare all’altezza dei "comuni mortali". Per la salute dedicate poca attenzione al vostro fisico dicendo che avete sempre troppo da fare, che non avete tempo: atteggiamento poco saggio.

Capricorno - La Luna sta per passare in Leone e si pone in indifferente neutralità al segno. Che peccato: la ventata di buonumore dei giorni scorsi è già esaurita. Tante questioni minute da sbrigare, poco tempo a disposizione e il vostro disappunto intanto cresce. Nel lavoro un momento vi mostrate silenziosi e remissivi e l’istante dopo aggressivi e fin troppo invadenti. In questi giorni non riuscite proprio a ingranare. In amore se controllate l’aggressività, e se tenete a freno la lingua troppo sciolta, col partner sarà tutto ok. Facile a dirsi, molto meno a farsi. Parlando di salute le molte tensioni della giornata, come al solito, potrebbero prendervi allo stomaco e procurarvi fastidiose difficoltà di digestione.

Acquario - Giornata ottima con Luna e Venere che vi appoggiano senza condizioni. Non vi occorre altro per puntare dritto verso la realizzazione di un’idea che vi frulla in testa. Gli ambiti del lavoro e dello svago oggi e domani sono i grandi favoriti e riuscite a dosarli con fine sapienza. Sul lavoro, soprattutto, riuscite sempre a non farvi distrarre da niente e da nessuno, anche se quella lite in famiglia proprio non riuscite a mandarla giù. In amore se non avete ancora trovato la persona giusta, questa non è la giornata adatta per cercarla. Questo venerdì volete solo divertirvi, senza impegnarvi. Per la salute siete in partenza per un weekend al mare? Non dimenticate le creme solari ad alta protezione, soprattutto se avete la pelle chiara.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 6 agosto svela previsioni zodiacali positive. I ritmi tranquilli e le abitudini che di solito sono il vostro pane quotidiano troveranno conferma in questo periodo. Buoni i punti di riferimento che vi fanno sentire protetti dagli imprevisti, al sicuro, ma le regole vi vanno strette e siete insofferenti a orari e costrizioni e perciò vi sentite abbastanza confusi. Nel lavoro determinazione e sicurezza non vi fanno difetto, però sembra proprio che nulla può contro una serie infinita d’intoppi e grane. In amore, specie in coppia, serata piacevole e rilassante. Per i single tante le occasioni per vedere gente nuova, ma non sperate nel colpo di fulmine. Gli occhi intanto, parlando di salute, potrebbero essere arrossati a causa del troppo sole.