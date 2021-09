Giovedì 23 settembre troveremo sul piano astrale due passaggi planetari degni di nota: la Luna si sposterà dal segno dell'Ariete al Toro (dove risiede Urano) ed il Sole viaggerà dai gradi della Vergine alla Bilancia (dove sostano Marte e Mercurio).

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Acquario, meno entusiasmante per Capricorno e Vergine.

Sul podio

1° posto Bilancia: speranzosi. L'inizio dell'equinozio d'autunno sancirà anche la nascita dello Stellium in Bilancia, grazie al quale presumibilmente il secondo segno d'Aria riuscirà a mettere in campo maggiore speranza nei riguardi del prossimo futuro, specialmente quando si parlerà di vicende pratiche e professionali.

2° posto Acquario: progetti al via. 24 ore che potrebbero risultare utili in casa Acquario per porre le basi di un nuovo progetto da far partire a breve, magari intorno al Novilunio d'Aria del 6 ottobre. Ad essere maggiormente favoriti dal parterre planetario saranno presumibilmente i nativi di prima decade che si muniranno di voglia e audacia per lasciare la propria comfort zone professionale, così da virare su un nuovo lido lavorativo che valorizzi appieno i loro talenti.

3° posto Leone: focus sentimentale. Se da un lato le vicende lavorative proseguiranno in maniera pressoché routinaria, dall'altro lato questo primo giorno autunnale spingerà, c'è da scommetterci, i felini a focalizzarsi sui propri desideri affettivi.

Le mancanze sentimentali, portate alla luce dal binomio Sole in Vergine e Venere in Scorpione, adesso troveranno lo Stellium nell'amica Bilancia che li spingerà a lanciarsi in un serrato corteggiamento oppure ad accettare un intrigante invito.

I mezzani

4° posto Gemelli: sospiro di sollievo. La fine della quadratura solare e il trigono Giove-Mercurio in dodicesima dimora faranno probabilmente tirare un sospiro di sollievo ai nati Gemelli, i quali avvertiranno un'atmosfera domestica decisamente più serena.

Sarà più facile, nel corso di questo giovedì, dimostrare affetto a figli e partner ricevendo, come piacevole conseguenza, valanghe di coccole.

5° posto Toro: serata top. Al primo segno Fisso, durante l'esordio autunnale, bisognerà attendere il tardo pomeriggio per godere dei maggiori vantaggi astrali, specialmente sul fronte relazionale dove risulteranno probabilmente più empatici nei confronti del prossimo.

Qualche paturnia, invece, riguarderà le faccende sentimentali traballanti, coi nativi che mediteranno se troncare il legame o meno.

6° posto Scorpione: concilianti. L'atteggiamento provocatorio nei confronti del partner delle ultime settimane segnerà, con tutta probabilità, il passo per far spazio ad un mood decisamente più conciliante nel focolare domestico. Grazie a ciò, i nati Scorpione avranno buone chance di appianare vecchi contrasti con la dolce metà.

7° posto Pesci: pensierosi. Adesso che Mercurio e il Sole in Bilancia ammorbidiranno la Bianca Signora nel loro Elemento, i nati sotto il segno dei Pesci potrebbero riprendere le redini di un discorso affettivo interrotto ad inizio settembre, causa impedimenti famigliari.

Sebbene la loro voglia di darsi una chance sentimentale con una nuova persona, qualche timore sull'intessere una love story probabilmente assalirà uguamente le loro menti.

8° posto Sagittario: spese extra. Un ammodernamento casalingo oppure l'acquisto di nuova attrezzatura professionale potrebbero gravare, durante questo giovedì, non poco sul bilancio economico di casa Sagittario. Malgrado le spese ingenti, i nativi dovrebbero pensare al risultato finale piuttosto che al momentaneo svuotamento del portafogli.

9° posto Ariete: destabilizzati. Assieme all'inizio del mese dell'anti-compleanno, i nati Ariete dovranno sorbirsi l'opposizione del duetto Marte-Mercurio dalla Bilancia che tenderà probabilmente a smuovere le carte professionali e relazionali, destabilizzando non poco il primo segno zodiacale.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: saccenti. La seconda parte della giornata, condita dall'opposizione Mercurio-Urano, avrà buone possibilità di far peccare di saccenteria i nati Capricorno, specialmente quando l'argomento virerà su una loro passione. In mattinata, invece, probabili dissapori col vicinato.

11° posto Vergine: timorosi. Il cambiamento per un segno mobile come la Vergine non rappresenta solitamente uno scoglio insormontabile, ma da questo giovedì, e per le prossime quattro settimane, tale regola astrale non scritta potrebbe essere sovvertita. Il secondo segno di Terra, difatti, nutrirà presumibilmente qualche timore nei confronti del prossimo futuro in materia di denaro e lavoro.

12° posto Cancro: gelidi. L'esuberanza mercuriale unita alle macchinazioni mentali plutoniane, perlopiù coi due pianeti opposti tra loro, potrebbero rendere la prima parte del giovedì particolarmente ostica per i nati Cancro, i quali risulteranno gelidi quasi anaffettivi nei riguardi di partner e amici.