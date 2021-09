Le previsioni zodiacali di giovedì 23 settembre sono pronte per essere visionate dai lettori, amanti della buona astrologia. La sfida che attende prossimamente è quella con la parte centrale della corrente settimana: pronti a scoprire come sarà questo giovedì in amore e nel lavoro?

Senza alcuna remora, mettiamo subito sotto analisi Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, facendo una prima cernita sui migliori e peggiori del momento. Tra i sei appena nominati, senz'altro ve ne sono alcuni super-favoriti dalle stelle ed altri, pur sempre in periodo positivo, che avranno a che fare con una quotidianità meno fluida.

Il migliore in assoluto sarà il Toro, sostenuto a piene mani dalla Luna nel segno. Bene il periodo anche per Ariete e Gemelli, entrambi sottoscritti da cinque stelline.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, per poi passare all'Oroscopo del 23 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Toro ( Luna in Toro );

); 2° posto - ★★★★★: Ariete, Gemelli;

3° posto - ★★★★: Cancro, Vergine;

4° posto - ★★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 23 settembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 23 settembre al segno dell'Ariete preannuncia un giovedì favoloso a tutti gli effetti. In amore, le stelle porteranno un pizzico di magia e di romanticismo nella vostra giornata.

La vostra sensibilità non sempre viene compresa da un mondo che corre veloce e si ferma alla superficie, ma giovedì il vostro partner si fermerà ad osservarvi con gli occhi pieni d'amore. Single, con l'appoggio di un cielo assolutamente fantastico, la giornata acquisterà energia e vivacità; favorite, almeno sulla carta, tutte le iniziative in ambito affettivo, anche le più ardite.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Vi attendono conferme da parte del vostro ambiente, successi e serenità nella vita sentimentale. Per i più fortunati, progetti di viaggio e di vacanza vedranno finalmente la luce, con occasioni di svago. Nel lavoro, le stelle avvisano che la buona sorte sarà con voi e che alcuni dei progetti più impegnativi già in cantiere stanno per essere coronati dal successo.

Toro: top del giorno. In campo sentimentale, questo giovedì per voi sarà strepitoso e vi accorgerete di essere particolarmente coinvolti nella vita di coppia, così il vostro cuore batterà più forte che mai. Non avrete alcun freno, paura o titubanza, e vivrete la giornata leggeri come una piuma. Riceverete dei chiari segnali che la relazione che state vivendo con il partner sta evolvendosi e cambiando in positivo e ne sarete entusiasti. Single, la compagnia affettiva di questa giornata si rivelerà quella giusta e trascorrerete delle ore molto piacevoli. Finalmente avrete una giornata intera completamente libera durante la quale potrete coccolarvi e viziarvi un po'. Vitalità e serenità non vi mancheranno, sarete infatti molto positivi e sereni.

Nel lavoro, Venere vi regalerà entusiasmo e una sensibilità straordinaria. Potrete così soddisfare molte delle vostre ambizioni; muovetevi però con ordine, per rendere inattaccabili i vostri progetti.

Gemelli: ★★★★★. In amore non sarà una di quelle giornate indimenticabili che a voi piace mettere nell'album dei ricordi, ma le ore scorreranno piacevolmente. Fiuto e praticità non mancheranno, accompagnandovi nelle decisioni che dovrete prendere. In coppia vi sentirete bene perché tutto andrà a meraviglia: avrete la netta sensazione che la vostra vita sentimentale poggi su bassi solide, rendendovi sereni e felici. Single, vi aspetta una giornata in cui tutto fila liscio come l'olio, ma è proprio questo che in fondo vi dispiace, perché vorreste un po' più di movimento.

Grazie ai favori lunari, avrete un'intuizione, un lampo, che vi consentirà di intravedere una soluzione ad un problema spinoso. La vita sentimentale sarà dolce, intensa e passionale, proprio come piace a voi. Nel lavoro, le novità vi stimoleranno a dare il meglio di voi stessi, vedrete così in prospettiva dei miglioramenti che potranno riguardare anche la vostra futura carriera.

Oroscopo e stelle di giovedì 23 settembre

Cancro: ★★★★. Per i sentimenti sarà un giorno ideale per prendere una decisione o per lanciarvi in qualche nuova iniziativa, perché le stelle saranno dalla vostra parte. Lasciatevi andare a tenerezze e coccole col partner e non nascondete i vostri veri desideri: perché è il momento di fare progetti importanti insieme.

Sarà la vostra giornata fortunata: qualcuno vi vizierà piacevolmente e vi farà trascorrere delle ore indimenticabili. Single, verificate tutti i messaggi sul vostro telefonino; un invito a sorpresa, appena alzati, potrebbe farvi trascorrere una giornata magnifica. Prenderete l'iniziativa di concentrare questo giovedì su di voi, sui vostri bisogni, ed intravedere delle valide soluzioni per stare meglio. Nel lavoro, determinati e più che mai concreti, riuscirete a individuare la soluzione a un determinato problema.

Leone: ★★★. Questo giovedì in amore prendetevi una piccola pausa, magari staccando la spina dai numerosi impegni e liberando la mente dai pensieri negativi. Per evitare delusioni, cercate di non strafare e di non urtare la sensibilità della persona amata, che non sempre viaggia sulla vostra stessa lunghezza d'onda.

Non trascurate neppure l'abbigliamento: avete bisogno di sentirvi in ordine e belli. Single, sarà un giovedì indolente, con una grande spossatezza addosso, inusuale per un segno dinamico come il vostro. Sarà per colpa della Luna, pigra e misteriosa, oppure di Mercurio e Marte dispettosi, sta di fatto che reduci forse da pranzi e cene abbondanti, a base di alimenti a cui non siete avvezzi, all'idea di mettervi in pista vi sentirete morire. Nel lavoro, vorrete che i vostri meriti vengano riconosciuti e questo è legittimo, ma cercate le modalità espressive corrette e siate obiettivi, perché la troppa aggressività sarebbe negativa.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di giovedì 23 settembre indica che in campo sentimentale sarà un giorno sereno, molto tranquillo e scorrevole: l'energia non vi mancherà.

Migliorerà l'intesa di coppia, e lo dimostrerete riempiendo di piccole e grandi attenzioni il vostro partner. Nella giornata di giovedì sarete particolarmente rilassati, e questo vi consentirà di andare d'accordo con tutti, in casa e fuori. Cercate il dialogo e siate disponibili ad ascoltare tutto quello che avranno da dirvi: in caso di critiche accettatele, con la promessa di rimediare alle vostre mancanze. Single, con la persona conosciuta di recente vi sentite e messaggiate a getto continuo. Avanti di questo passo un flirt estivo arriverà di volata al traguardo di una storia importante; succede, quando si viaggia tra le braccia delle stelle, con Venere che disegna un trigono con Nettuno. Tutto in regola, dunque: la cotta, il sentimento e la voglia di stare insieme alla luce del sole.

Nel lavoro, la situazione pare vantaggiosa e ricca di buone occasioni. Il cielo vi porterà novità utili per audaci progetti di lavoro.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 23 settembre.