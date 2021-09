Per la giornata di domani, giovedì 23 settembre 2021, l’Oroscopo prevede che il Cancro sia in cima alla classifica, stavolta grazie alle vicende lavorative che riusciranno a prendere una piega più rosea. Il segno dei Pesci avrà delle ripercussioni positive da questo rialzo essenzialmente sul lavoro, mentre saranno stabili i segni dell’Ariete e del Capricorno.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di domani: successi per Scorpione

1° Cancro: avrete una migliore collaborazione con i colleghi che probabilmente avete cercato tanto nel corso della settimana.

Finalmente potreste anche trovare all’interno della squadra di lavoro qualcuno che condivide i vostri stessi interessi. Favoriti gli incontri.

2° Leone: gli affari andranno a gonfie vele e l’aspetto amoroso potrebbe subire una svolta decisamente significativa per la vostra relazione. Decidere di vivere insieme o di fare un passo importante vi renderà ancora più affiatati.

3° Scorpione: finalmente vedrete i primi successi farsi sempre più sostanziosi, facendo incrementare anche i vostri guadagni sul piano finanziario. Datevi del tempo per potervi dedicare alla persona amata o per conquistarla.

4° Pesci: siete protagonisti di un rialzo che potrebbe durare per un po’ di tempo. Quindi le faccende lavorative subiranno un' impennata che potrebbe farvi guadagnare molto rispetto alle giornate precedenti.

Ostacoli per Acquario

5° Bilancia: in amore ci sarà tanta motivazione per dare alla vostra relazione di stampo amoroso quegli elementi in più per essere portata avanti con spensieratezza accompagnata da tanto senso di responsabilità e voglia di mettersi in gioco, secondo l’oroscopo.

6° Acquario: dovrete cominciare a prendere atto di alcune situazioni che potrebbero portarvi qualche ostacolo sul lavoro e un po’ di ansia in più a livello dell’umore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Favorire qualche passatempo sarà per voi un vero e proprio toccasana, vi riuscirà a calmare.

7° Toro: avrete molto svago a cui andare incontro e un senso di buonumore che riuscirà a persistere a lungo nonostante qualche piccola faccenda rimasta in sospeso. Per il momento sarà molto produttivo riflettere sulle prossime mosse da compiere.

8° Capricorno: per il momento il lavoro potrebbe trovare un rallentamento a causa di altre situazioni che richiederanno la vostra attenzione, come qualcosa che riguarderà la famiglia o il partner. Fate in modo che ci sia anche qualche piccolo strappo alla regola.

Pausa per Vergine

9° Ariete: rendervi le cose più semplici sarà uno degli obiettivi di questa giornata per non cedere a una settimana che è già piuttosto difficile sotto molti punti di vista. Secondo l’oroscopo avrete anche qualche piccola scaramuccia con il vostro partner.

10° Vergine: dovreste prendervi una pausa per poter ricaricare le energie che sono andate perse nella prima parte della settimana. Fate del vostro meglio per mantenere un equilibrio stabile, perché ci sarà qualche piccola spesa da affrontare.

11° Gemelli: purtroppo sarà una giornata in cui potreste avere rallentamenti sul lavoro, o potrebbe non esserci alcun tipo di novità sul piano professionale in generale. Avrete di che svagarvi, ma probabilmente vi rintanerete in casa con il computer.

12° Sagittario: la mancanza di novità sul piano amoroso vi metterà in uno stato di irritabilità, mentre sul lavoro gli impegni richiederanno molta della vostra concentrazione. Ci potrebbero essere degli attimi di nostalgia molto significativi per il vostro umore.