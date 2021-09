Nella settimana dal 20 al 26 settembre troveremo sul piano astrale il Sole viaggiare dal segno della Vergine alla Bilancia (dove risiedono Marte e Mercurio), mentre Venere sosterà sui gradi dello Scorpione. Urano, invece, proseguirà il domicilio in Toro, così come Saturno insieme a Giove permarranno in Acquario. Plutone, infine, resterà stabile nel segno del Capricorno come Nettuno rimarrà nell'orbita dei Pesci, nel frattempo la Luna si sposterà dai Pesci al segno del Toro.

Oroscopo settimanale favorevole per Leone e Bilancia, meno roseo per Vergine e Ariete.

Sul podio

1° posto Bilancia: spensierati. La stagione del compleanno aprirà ufficialmente i battenti giovedì 23 settembre e con essa comincerà, con ogni probabilità, un periodo decisamente meno stressante sul fronte pratico e lavorativo. Qualche nube, invece, potrebbe continuare ad esserci sul versante sentimentale, ma tali offuscamenti affettivi passeggeri non scalfiranno minimamente il ritrovato mood spensierato che metterà in campo il secondo segno d'Aria.

2° posto Leone: hobby. L'estate in casa Leone, eccezion fatta per le prime due settimane d'agosto, è stata costellata da svariati impegni ai quali non è stato possibile sottrarsi e, di conseguenza, a poco tempo da dedicare alle relazioni interpersonali, rapporti sentimentali in primis.

L'entrata del Luminare diurno, nonché loro astro governatore, nell'amica Bilancia sancirà sia l'inizio dell'autunno che, sommandosi al duetto Marte-Mercurio, anche un possibile periodo dove i felini avranno voglia e tempo da dedicare ai propri interessi dai quali trarranno grande giovamento.

3° posto Acquario: nuovi percorsi.

La seconda parte della prima settimana d'autunno potrebbe invogliare il quarto segno Fisso a tracciare il sentiero verso nuovi percorsi esistenziali, come un nuovo lavoro o un cambio di dimora. Qualunque saranno le loro prossime mosse in tal senso, avranno buone possibilità di avanzare col freno a mano tirato (vedi Saturno e Giove che cammineranno all'indietro nel segno) ma ciò non significherà che dovranno essere abbandonate al primo ostacolo, anzi.

I mezzani

4° posto Gemelli: mondani. Più la settimana vi avvierà agli sgoccioli e maggiore, c'è da scommetterci, sarà la voglia in casa Gemelli di concedersi delle gratificanti parentesi mondane, magari assieme alle amiche storiche. Pub esclusivi e ristoranti stellati potrebbero essere, quindi, nel mirino del segno d'Aria, sebbene con Venere ostica e Nettuno confusionario sarà bene non esagerare con le spese.

5° posto Scorpione: concilianti. Lunedì, martedì e mercoledì avranno buone possibilità di risultare le giornate più interessanti per i nati Scorpione, almeno per ciò che riguarderà le faccende sentimentali. Ammorbiditi da Mercurio d'Aria e galvanizzati dalla Bianca Signora nel segno, la seconda decade del segno Fisso risulterà presumibilmente più conciliante nei riguardi del partner, riscuotendo coccole à gogo.

6° posto Sagittario: schietti. Le giornate del 22 e 23 settembre saranno, con ogni probabilità, le più indicate per il terzo segno di Fuoco che avrà voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa nell'ambiente professionale. Il pomo della discordia potrebbe nascere coi vertici aziendali per degli accordi economici pregressi non rispettati.

7° posto Cancro: inizio smart. Ottime le prime 48 ore settimanali per i nati sotto il segno del Cancro, i quali potrebbero trascorrerle immersi in un mare d'amore se in coppia. I single del segno, invece, saranno in vena di fare delle nuove conoscenze fuori dall'ordinario che strizzeranno l'occhio ad un pizzico di trasgressione.

8° posto Pesci: routine.

Dopo quattro settimane al cardiopalma, un probabile ritorno ad una routine poco entusiasmante ma priva di scossoni destabilizzanti parrà tanta roba in casa Pesci, coi nativi che saranno ben lieti, dopo essersi liberati dello Stellium in Vergine, di togliersi dai piedi giovedì anche il Sole in opposizione.

9° posto Capricorno: esausti. Da metà settimana, complice la quadratura tra Plutone sui loro gradi e Mercurio d'Aria che nascerà in prima dimora, le faccende lavorative e famigliari di cui dovranno occuparsi i nati Capricorno potrebbero crescere a dismisura, mettendoli a serio rischio stress.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: stand-by. Alla stregua di uno smartphone in modalità aereo, i nati sotto il segno dell'Ariete avvertiranno, c'è da scommetterci, la voglia di isolarsi dal mondo circostante durante questi sette giorni, soprattutto da giovedì in poi.

Nascerà, difatti, lo Stellium opposto e il weekend del primo segno zodiacale si prospetterà ricco di insidie relazionali.

11° posto Vergine: finanze flop. Il bottino economico di casa Vergine potrebbe risentire degli acquisti per beni voluttuari effettuati dal Novilunio nel segno del 7 settembre in poi. Sarà bene, invece, serrare i cordoni della borsa soprattutto quando la Luna si farà Piena nel dirimpettaio Pesci lunedì 20 settembre.

12° posto Toro: gelidi. L'armonia nel ménage amoroso della seconda decade di casa Toro potrebbe segnare il passo durante questa settimana, specialmente sabato e domenica quando la Luna nel segno porterà a galla qualche scomoda verità omessa dai nativi.