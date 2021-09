Le previsioni zodiacali di lunedì 27 settembre 2021 partono quest'oggi davvero con il piede giusto: sotto analisi la partenza del primo giorno della nuova settimana. Vediamo allora di fare una breve anticipazione sulla giornata con l'intento di dare spicco, come da prassi, ai segni più e meno fortunati nel periodo indicato. L'Astrologia di lunedì indica che, a risultare vincenti nelle questioni di cuore e/o di lavoro, saranno l'Ariete, i Gemelli e il Cancro, tutti favoriti nel periodo e meritatamente classificati a cinque stelle. Invece, previsto nettamente sotto stress per via di situazioni astrali poco positive, il segno della Vergine, valutato nel frangente in giornata "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 27 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Gemelli, Cancro;

2° posto - ★★★★: Toro, Leone;

3° posto - ★★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 27 settembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 27 settembre al segno dell'Ariete indica una giornata altamente stimolante con invito diretto alla buona riflessione. In amore, la qualità vincente del periodo sarà il coraggio. Dunque non contenetevi e dedicatevi appieno in ogni impresa. Sarete, per quanto riguarda il lato affettivo, privilegiati tanto da non avere bisogno di ostentare troppo la vostra proverbiale gelosia.

Nel rapporto di coppia ci sarà piena fiducia, dunque non preoccupatevi se il partner riceverà qualche sguardo particolare, perché avrà occhi solo per voi. Single, grazie a capacità, lucidità mentale ed estro, riuscirete a rigirare molte situazioni problematiche a vostro favore. Non lasciatevi sviare da qualcuno che incrociate sul vostro cammino, perché perdereste soltanto tempo prezioso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Vivrete in uno stato di grazia che non capita spesso: approfittate del momento favorevole per dare stabilità e spessore ai vostri obiettivi sentimentali. Nel lavoro, parecchi di voi possono impostare programmi e strategie da sviluppare in un prossimo futuro. Vi verranno idee brillanti e avrete l'occasione di conoscere chi vi darà suggerimenti molto interessanti.

Toro: ★★★★. Gran parte del periodo vi darà quella sferzata di energia necessaria a prendere in mano alcune situazioni che da troppo tempo stavate trascurando: dalla forma fisica all’amore, non avete che da rimboccarvi le maniche. In campo sentimentale, anche i più razionali tra di voi oggi sentiranno l'esigenza di vivere delle grandi passioni. Il cielo non si farà di certo pregare e vi regalerà dei momenti di fuoco da trascorrere insieme al vostro partner. Single, avrete chiara la vostra meta, allora puntate dritti sull'obiettivo e non guardate in faccia nessuno. Non siete infatti disposti a lasciarvi distrarre prima di aver raggiunto il traguardo e questo sarà davvero un ottimo modo per concludere i primi giorni della settimana.

Andrete a ruba come il pane e i più birichini si lasceranno tentare da un'avventura: ma occhio a non lasciare tracce. Nel lavoro, non sprecate questo buon momento lavorativo: bando allora a incertezze, titubanze e timidezze, ma convincetevi una volta per tutte delle vostre capacità.

Gemelli: ★★★★★. Il prossimo lunedì fascino e simpatia arriveranno davvero alle stelle. Molti del segno saranno più comunicativi del solito e la personalità non passerà di certo inosservata. In amore, sarà un buon giorno, avrete voglia di dialogare col partner, stuzzicarlo a dovere, insomma di giocare anche se la vostra età non è più verde. Complicità, romanticismo e passione caratterizzeranno il rapporto di coppia, rendendo la serata perfetta.

Single, il passaggio nel segno dell'Astro d'Argento è un'iniezione di fiducia capace di conferire smalto e carisma: sarete ottimisti e riscuoterete successo nel sociale. In ripresa il settore affettivo, un incendio di emozioni infiammerà il cuore e insinuerà un irresistibile bisogno di amore. Da non perdere un film in prima visione o un concerto insieme agli amici di sempre, per stare in compagnia e divertirsi con loro. Nel lavoro, i buoni affari conclusi vi faranno guadagnare i complimenti da parte dei capi. Così, si prevede anche un apprezzabile vantaggio economico.

Oroscopo e stelle di lunedì 27 settembre

Cancro: ★★★★★. Questa parte iniziale della settimana per la moltitudine di voi nativi si prevede entusiasmante.

Intanto mettete pure in conto che il periodo inizierà e chiuderà davvero benissimo. Per i sentimenti, grazie alla Luna prossima ad entrare nel vostro segno, vi si presenterà una splendida occasione per vivere alcune delle esperienze che sognate da tempo: buttatevi senza timore, cogliete l'attimo e vivete tutto con la massima intensità di cui siete capaci, regalandovi una giornata felice insieme a chi vi piace. Single, avrete voglia di stare in mezzo alla gente, di incontrare gli amici e di fare nuove conoscenze; vi impegnerete, quindi, in prima persona per organizzare programmi divertenti per la serata. Occupatevi anche del fisico e dell'aspetto, così vi sentirete affascinanti e belli agli occhi degli altri.

Nel lavoro, le stelle vi regaleranno quel pizzico di astuzia e di opportunismo necessari per andare avanti nella vita. Così, pur senza nuocere alle altre persone, saprete bene come mettervi in luce ed otterrete ciò che vi eravate prefissato.

Leone: ★★★★. Questa ripartenza settimanale, soprattutto per tanti di voi nativi, specialmente se appartenenti alla seconda e terza decade, inizierà bene ma potrebbe non chiudere altrettanto positivamente. In amore, procederete con grinta, senza essere troppo severi, perché state adottando un atteggiamento più elastico, meno duro. Riuscirete anche ad essere più attenti quando si tratterà di dare aiuto al prossimo e le vostre relazioni sicuramente ne gioveranno.

Nella coppia si prevedono momenti di dolcezza alternati a quelli di litigio; questo perché ci vogliono tempo e pazienza per ottenere il feeling giusto. Single, il cielo vi aiuterà a risolvere una questione con una persona che siete costretti a frequentare. Poi finalmente volterete pagina. Avrete così tanto entusiasmo, che gli amici si lasceranno trascinare volentieri dalle vostre proposte. Nel lavoro, tanta la grinta e altrettanta la buona energia in più. Quest'ultima si sommerà alla vostra consueta concentrazione. Sarete quindi pieni di idee e di progetti interessanti, pronti a farvi valere in ogni campo.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 27 settembre, prevede una giornata "sottotono", dunque relativamente piatta su molti fronti.

Proteggetevi dalle incomprensioni: oggi e domani sembra che tra voi e i vostri interlocutori possa intercorrere un linguaggio di difficile comprensione. In campo sentimentale, tra le grinfie della Luna ostile la giornata si annuncia difficile, soprattutto per i rapporti con il partner. Fuggire non serve a niente, se non a rimandare un problema di fondo: cercate piuttosto di capire qual è, e come fare per risolverlo. Apparite in parte già stanchi e stressati: potrebbe essere una buona idea ritagliarsi qualche momento di relax e staccare mentalmente dai vostri impegni. Single, tenete un profilo basso: meglio evitare discussioni con le persone che vi girano intorno e affaticarsi fisicamente. Soprattutto non liquidate con un'alzata di spalle il consiglio che vi darà una persona amica: non sarà affatto fuori luogo!

Nel lavoro, le carte sparse sulla scrivania saranno molte e non saprete bene quale grana affrontare per prima; allora lasciate fare tutto al caso.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di lunedì 27 settembre.