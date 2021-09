Le previsioni zodiacali di mercoledì 29 settembre 2021 hanno già stilato il resoconto estrapolato dall'Astrologia, quest'oggi applicata al terzo giorno di questa settimana. Come sempre a tenere alta la curiosità è, oltre ovviamente alle analisi astrologiche segno per segno, soprattutto l'attesissima classifica con le stelline quotidiane. Curiosi di scoprire quali sono i segni più fortunati del giorno? Bene, diamo pure inizio alle attesissime anticipazioni mettendo in chiaro il migliore in assoluto in questo giro di boa infrasettimanale. In questo caso, parlando in relazione ai sei segni analizzati in questo contesto, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, ad avere la massima compatibilità con le effemeridi quotidiane saranno certamente gli amici appartenenti a Toro e Cancro, segni indicati alla pari con le cinque stelline portafortuna.

Intanto in netta difficoltà, secondo quanto deliberato dall'Oroscopo di domani 29 settembre su amore e lavoro, gli amici dell'Ariete: il generoso segno di Fuoco si troverà ad affrontare sicuramente una giornata segnata dal "sottotono". Cosa fare dunque? Scopriamolo insieme seguendo i consigli e le dritte dispensate nelle predizioni poste a seguire, ovviamente dopo aver tolto il velo dalla classifica stelline quotidiana.

Classifica stelline primi sei segni - Scaletta provvisoria (È possibile accedere alla classifica definitiva a fine articolo):

1° posto - ★★★★★: Toro, Cancro;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Leone, Vergine;

3° posto - ★★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 29 settembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★.

L'oroscopo del 29 settembre al segno dell'Ariete predice l'arrivo di un periodo abbastanza carico di stress, soprattutto in campo sentimentale. Diciamo che le vostre capacità di ascolto e consigli saranno preziosi per coloro che vi sono a fianco. In amore, ci potrebbero essere delle incomprensioni e sbalzi di umore, che vi vedranno su fronti opposti; nervi a fior di pelle con il partner ma anche con i familiari, che manovrano dando "ordini" precisi: servirebbe gestire meglio la vita famigliare.

Fate del movimento per scaricare le energie in eccesso e cercate di rilassarvi facendo un po' di meditazione. Single, mercoledì davvero insignificante. Con tutta la cura che metterete nel mantenimento dell'umore, purtroppo non potrete definirvi in formissima: stanchezza, mal di schiena, soprattutto malinconia, come se la luce si fosse improvvisamente abbassata e ora vedeste il mondo a tinte spente.

Pazientate, presto andrà meglio. Nel lavoro, le stelle dissonanti sembrano divertirsi a mettere scompiglio nella vostra mente e nelle vostre carte, soprattutto se riguardano faccende finanziarie o legali.

Toro: ★★★★★. Si annuncia a voi nativi una giornata molto solare, positiva quanto basta e portatrice di buone notizie nelle situazioni più importanti. In campo sentimentale, avrete un partner passionale, dolce, affettuoso e presente; saprà rispondere a tutte le vostre domande, richieste o desideri. Qualsiasi cosa facciate o pensiate in questa giornata, sarete sempre e comunque anticipati da colui/lei che vi vuole bene e pensa a voi e al vostro benessere. Questo vi porterà al settimo cielo e otterrete tanti benefici dal fatto che non dovrete nemmeno chiedere, perché tutto quanto vi sarà offerto sul vassoio dorato della passione.

Single, giornata eccellente per il tempo libero: coltivare amicizie. La vostra guida nel periodo sarà l'intuito, così preciso da sembrare un'antenna radar in grado di captare le intenzioni di chi vi circonda e da che parte tira il vento. Sintonizzatevi sulle stesse frequenze di chi vorreste al vostro fianco in modo da sentirvi uniti: imparate ad affrontare eventuali difficoltà superandole insieme. Nel lavoro, datevi da fare: non perdete neanche un minuto di questa giornata. Il successo sarà assicurato e potrete anche contare su ottimi guadagni. Avrete idee lampanti che daranno una svolta innovativa alle vostre attività.

Gemelli: ★★★★. Partirà e terminerà nella più mesta delle routine questo vostro mercoledì, punto di ritrovo della settimana giunta al giro di boa.

In amore, giorno molto positivo secondo le stelle. La stanchezza ormai è passata ed i progetti che vi interessano saranno finalmente raggiungibili. Chi ha una vita amorosa felice, potrà portare un tocco di novità nella relazione e inventare nuovi modi per stare insieme serenamente: vi piacerà il fatto che nella vostra vita non ci sia nulla monotono, soprattutto con il partner. Single, dovrete dire grazie alle stelle se in questo e i prossimi mercoledì scorreranno quasi tutti all'insegna dell'armonia e di una spiccata sensibilità. L'invito da parte dell'Astrologia è quello di muoversi, raggiungendo le persone che interessano veramente, anche se fossero lontane mille chilometri. Approfondire argomenti nuovi puntando su incontri interessanti è un'ottima scelta, a patto di non essere precipitosi.

Nel lavoro, le combinazioni planetarie sembrano essere a vostro favore. Avrete la possibilità di prendervi delle rivincite e finalmente ritrovare in parte un equilibrio economico.

Oroscopo e stelle di mercoledì 29 settembre

Cancro: ★★★★★. Ottimo e generosissimo questo mercoledì di metà settimana, soprattutto nelle questioni aperte o in via di definizione. Disporrete di soluzioni facili o quantomeno alla vostra portata da usare nella risoluzione dei problemi più impellenti. In questo frangente gli astri consigliano di dare più spazio alle intenzioni. Per i sentimenti, i pianeti a favore, vi aiuteranno a trovare un baricentro emotivo stabile, a cui potrete aggrapparvi in caso di bisogno. Potrete tuffarvi serenamente in diverse situazioni nuove, così la vita di coppia si farà sempre più vivace e piena di interessi comuni.

Single, simpatia e creatività sosterranno la maggior parte di voi; non mancherà neppure la capacità pratica di realizzare tutto ciò che l'estro vi suggerisce. Potrete contare su una giornata feconda di idee e progetti che condurrete in porto con grandissima soddisfazione. La serata prevede temperature roventi nel vostro cuore: emozioni molto intense dovute ad un incontro davvero interessante... Nel lavoro, il cielo stimolerà la fantasia creando anche le condizioni più adatte per eventuali iniziative. Amicizie fortunate procureranno affari importanti per il vostro futuro lavorativo.

Leone: ★★★★. Partirà abbastanza bene questo terzo giorno della corrente settimana, poi andrà a scendere leggermente di tono assestandosi sulla normale sufficienza.

In amore, gli ottimi influssi della Luna in Cancro dovrebbero finalmente aiutare a fare la pace con eventuali problemi affettivi del passato, in modo da guardare avanti con più fiducia e speranza. Un bel progetto di coppia vi stimolerà e vi renderà felici e sereni. Riuscirete a godervi la giornata e ancora di più la serata in compagnia di un partner affettuoso e sensibile ai vostri desideri. Single, sarà un momento ideale per sganciarsi da situazioni statiche, noiose e troppo prevedibili. Se poi un amore impossibile vi dovesse togliere il sonno, l'intraprendenza sentimentale che in questi giorni di settembre vi contraddistingue renderà tutto più probabile, se non quasi certo. Le vostre ambizioni saranno sollecitate da novità, progetti che forse metteranno alla prova la vostra adattabilità, riuscendo però a tutto ciò che avete nel cuore.

Nel lavoro, oltre a delle gradevoli sensazioni che avvertirete intorno a voi, non mancherà quel pizzico di genialità che vi caratterizza, utile nel lavoro o nello studio. Uno spiccato senso di intuizione vi farà guadagnare da tutto e da tutti.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 29 settembre, preannuncia un periodo sufficientemente buono per voi del segno. In campo sentimentale, influssi positivi garantiranno dei momenti molto intensi. Una passione inaspettata potrebbe travolgervi e modificare il vostro punto di vista su moltissime cose, rendendo così perfetta la vita con il vostro partner. In qualche caso potreste essere un po' titubanti nell'esprimere i vostri sentimenti più sinceri (per motivi che solo voi sapete!): per una volta non pensate troppo con il cervello, ma fatelo col cuore.

Single, sarà un gioco da ragazzi realizzare ciò che avete in mente, ciò che avete pensato di organizzare. L'ambito sociale sarà vivacizzato da novità, situazioni piacevoli, incontri interessanti a cui non potrete certo dire di no. In campo amoroso girerete pagina con le insoddisfazioni, con le incertezze affettive e sarete rilassati e apprezzati. Nel lavoro, sarete coinvolti in situazioni impegnative ma allettanti, con la possibilità di conseguire posizioni di potere e prestigio. La vostra intelligenza creativa vi muoverà verso successi sicuri.

