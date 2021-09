Martedì 14 settembre troveremo, sul piano astrologico, la Luna spostarsi dal segno del Sagittario al Capricorno (dove risiede Plutone), mentre Giove, assieme a Saturno, sosterà nell'orbita dell'Acquario. Urano, invece, proseguirà il transito in Toro, così come Nettuno rimarrà stabile in Pesci e il Nodo Nord resterà nel segno dei Gemelli. Il Sole e Marte, infine, continueranno il domicilio in Vergine come Venere permarrà in Scorpione e Mercurio stazionerà nel segno della Bilancia.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Scorpione, meno roseo per Vergine e Toro.

Sul podio

1° posto Scorpione: sereni. L'armonia che probabilmente respireranno i nati Scorpione nel ménage amoroso durante questo martedì di fine estate gli permetterà di dimostrare e, come piacevole conseguenza, ricevere affetto dalla dolce metà con estrema naturalezza.

2° posto Sagittario: amicizie. Un ruolo rilevante in queste 24 ore per il terzo segno di Fuoco potrebbero averlo le amicizie fidate, verso le quali i nativi si riveleranno una solida spalla su cui poter fare affidamento, sia nei momenti felici che in quelli meno entusiasmanti.

3° posto Leone: lavoro top. Se da una parte il fronte amoroso risentirà delle scomode posizioni del duetto Marte-Venere, dall'altra parte il versante professionale dei felini potrà, c'è da scommetterci, contare su Mercurio d'Aria come fedele alleato, il quale li aiuterà a raggiungere qualche risultato degno di nota.

I mezzani

4° posto Ariete: focus energetico. Martedì si rivelerà presumibilmente una giornata dinamica in casa Ariete, coi nativi che saranno chiamati a focalizzarsi sulle scarse energie a disposizione, così da convogliarle esclusivamente sulle attività più importanti.

5° posto Bilancia: mattina top. Sino all'ora di pranzo, grazie alla felice posizione del Luminare notturno, i nati Bilancia avranno ottime chance di godere di un eccelso tono umorale, specialmente quando si troveranno assieme alle amiche di sempre.

Nella seconda parte della giornata, invece, sarà probabile che una parola fuori posto del partner, magari detta con superficialità, possa ferire il secondo segno d'Aria.

6° posto Capricorno: chiarimenti professionali. Il transito marziale in Vergine, sommato alla retrogradazione plutoniana nel segno, ha scombussolato alcuni equilibri relazionali all'interno del luogo di lavoro di casa Capricorno, inducendo quest'ultimi a mostrare i denti alla minima provocazione di un collega.

Grazie alla Luna nel segno, in onda dal primo pomeriggio, che strizzerà l'occhio al Sole nel loro Elemento, il segno Cardinale avrà probabilmente la possibilità di lanciarsi in un chiarimento in tal senso.

7° posto Acquario: in attesa. Più che passare all'azione o rendersi operosi in qualsiasi attività, i nati Acquario potrebbero assumere un mood attendista durante questa giornata di metà settembre, aspettando con ansia una risposta definitiva in ambito lavorativo.

8° posto Cancro: gelidi. Nel focolare domestico di casa Cancro si respirerà, c'è da scommetterci, un clima tutt'altro che rasserenante, a causa della quadratura tra Venere d'Acqua e Saturno d'Aria, che renderà i nativi gelidi, quasi anaffettivi, nei riguardi del partner.

9° posto Pesci: impazienti. La Bianca Signora nel loro Elemento guarderà di sguincio il pragmatico duetto Sole-Marte di Terra, inducendo il dodicesimo segno zodiacale ad assumere presumibilmente un atteggiamento impaziente nel settore sentimentale. Una persona che interessa ai nati Pesci, quindi, parrà essere titubante se accettare le avance degli stessi o meno e ciò li farà stare sulle spine in questo martedì.

Ultime posizioni

10° posto Toro: amore flop. Venere opposta farà il paio con la Luna mattiniera in Sagittario, destabilizzando non poco la comunicazione nel nido domestico di casa Toro, coi nativi che potrebbero mal tollerare le continue lamentele della dolce metà nei loro riguardi.

11° posto Vergine: bizzosi.

Il giorno conclusivo di Marte nel segno, sommato alla congiunzione tra i Luminari dalle ore 14, circa parrà rendere i nativi una bomba ad orologeria, i quali scatteranno come molle alla minima provocazione.

12° posto Gemelli: distratti. Riuscire a mantenere alta la concentrazione per la terza decade di casa Gemelli sarà, con ogni probabilità, un'ardua impresa durante questa giornata settembrina. Sarà bene, a fronte di ciò, rinviare le pendenze meno impellenti così da scongiurare errori di distrazione.