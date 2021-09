Nella settimana da lunedì 13 a domenica 19 settembre troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal Sagittario ai Pesci (dove risiede Nettuno), mentre Marte viaggerà dai gradi della Vergine (dove staziona il Sole) al segno della Bilancia (dove transita Mercurio). Giove assieme a Saturno, invece, permarranno in Acquario, così come Urano rimarrà nel segno del Toro. Infine Plutone proseguirà il domicilio in Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Scorpione e Leone, meno roseo per Capricorno e Ariete.

Sul podio

1° posto Bilancia: arguti. La comunicazione fluida donata da Mercurio nel segno verrà rivitalizzata da Marte sui loro gradi, a partire da giovedì, rendendo i nati Bilancia probabilmente più sottili e arguti quando esprimeranno le proprie opinioni, in particolar modo quando si parlerà di pettegolezzi.

2° posto Leone: stacanovisti. Eccezion fatta per le stancanti e nervose giornate del 17 e 18 settembre causa Luna opposta, la seconda parte della settimana godrà, con tutta probabilità, di una ritrovata voglia di fare che investirà i felini. Il merito del ritrovato mood stacanovista sarà soprattutto di Marte nell'amica Bilancia, la quale congiungendosi al pianeta rosso indurrà i nativi ad avanzare spediti, ma particolarmente attenti agli ostacoli che si frapporranno tra loro e le mete prefisse.

3° posto Scorpione: passionali. Con Venere in decima casa, tenuta sotto scacco da Saturno e Urano, i nati Scorpione potrebbero pensare inconsciamente di risolvere ogni problematica del momento grazie alle arti amatorie, in special modo nel weekend.

Accompagnati da un partner ben disposto in tal senso, come il Cancro o la Vergine, avranno buone chance di trascorrere sette giorni di pura passione.

I mezzani

4° posto Acquario: decisioni. Una scelta professionale da vagliare con molta calma sarà, con ogni probabilità, al centro dei pensieri del quarto segno Fisso in questa settimana di fine estate, soprattutto nelle giornate del 13, 17 e 18 settembre.

Più che far proprio il proverbio "chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova" dovrebbero prendere ad esempio il detto: "Quando si chiude una porta si apre un portone".

5° posto Gemelli: gratifiche. I nativi a capo di un team professionale potrebbero trovarsi alle prese, specialmente nel fine settimana, con un'inaspettata presa di posizione di un suddetto.

Per gestire la situazione nel migliore dei modi, sarebbe bene che il primo segno d'Aria redarguisse con polso fermo la persona in questione ma, al contempo, gratificasse moralmente o economicamente i dipendenti meritevoli.

6° posto Toro: a testa bassa. L'opposizione venusiana, sebbene renda i nativi poco concilianti con capi e colleghi, farà presumibilmente si che gli stessi lavorino a testa bassa, dimostrando dedizione e spirito di sacrificio per l'azienda in qui operano. Meno entusiasmanti, invece, le effemeridi per le faccende di cuore, settore nel quale la prima decade tirerà una boccata d'ossigeno soltanto mercoledì e giovedì.

7° posto Vergine: prendere la rincorsa. Ultima settimana del mese del compleanno per i nati sotto il segno della Vergine, i quali farebbero bene a sfruttarla per sistemare dettagli pratici e tracciare alcuni obiettivi lavorativi da perseguire, così da mettersi all'opera già dal 23 settembre.

Quando il Luminare maschile farà il suo ingresso nell'estroversa Bilancia, difatti, il secondo segno di Terra sarà chiamato, dopo aver preso una metaforica ricorsa esistenziale, a fare un salto verso i prossimi step che lo attendono.

8° posto Sagittario: focus relazionale. Le prime due giornate, complice il sestile tra la Luna nel segno e Mercurio d'Aria, invoglieranno presumibilmente gli arcieri a concentrare le proprie attenzioni sul settore relazionale, in particolare su ciò che concernerà la professione. Valutare bene la valenza del rapporto con colleghi e capi, infatti, li aiuterà nelle prossime settimane a non peccare d'ingenuità riponendo erroneamente la loro fiducia.

9° posto Cancro: chiarimenti.

La sfera sentimentale di casa Cancro potrebbe beneficiare del weekend per chiarire alcuni punti dolenti del rapporto di coppia, coi nativi che dovranno fare il primo passo verso un dialogo costruttivo e risolutore. Da prendere con le pinze invece le giornate di mercoledì e giovedì, quando un equivoco nato con la famiglia originaria potrebbe scatenare un polverone dialettico.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: lamentele. Parterre planetario particolarmente ostico in questi sette giorni per l'ultimo segno Cardinale, il quale dovrà probabilmente sorbirsi le reiterate lamentele del partner circa il suo atteggiamento lascivo e sfuggenti degli ultimi tempi. Buona, invece, la giornata del 16 settembre per togliersi una piccola soddisfazione lavorativa.

11° posto Pesci: nostalgici. Nettuno retrogrado opposto al Sole e a Marte, sino a mercoledì, potrebbe avvolgere le menti native di un velo nostalgico che li porterà indietro verso amori passati. Fortunatamente da giovedì la malinconia lascerà spazio a un pizzico di ottimismo in più per merito degli oramai blandi effetti solari in opposizione.

12° posto Ariete: cocciuti. Il pianeta belligerante per eccellenza, nonché governatore del primo segno di Fuoco, ovvero Marte, si trasferirà giovedì nella placida e conciliante Bilancia ponendosi in opposizione. Facile intuire come i nati Ariete, soprattutto la prima decade, non reagiranno granché bene a tale cambio planetario, divenendo testardi più di quanto lo siano solitamente.