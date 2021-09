L'oroscopo della settimana che va dal 6 al 12 settembre annuncia una meravigliosa Luna in procinto di passare in ben quattro segni. Infatti la settimana vedrà l'Astro d'Argento transitare in Vergine, Bilancia Scorpione e Sagittario. In merito a quest'ultimo, intanto, ottimo periodo non solo per la presenza della Luna, ma soprattutto per l'ingresso di Venere nel segno proprio venerdì 10 settembre. Invece il Sole continuerà a dimorare nel comparto della Vergine insieme a Marte. In Bilancia troveremo ancora per un pezzo sia Venere che Mercurio, mentre nel segno del Capricorno spazia tranquillo Plutone.

Ottima la coppia formata da Giove e Saturno in Acquario, con Nettuno in transito lento in Pesci. Toro senza paura grazie alla prestanza di Urano nel segno.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 6 al 12 settembre.

Previsioni oroscopo dal 6 al 12 settembre 2021 segno per segno

Ariete - Amore in ripresa per molti del segno. Analizzate il lavoro svolto fin qui e, senza perdervi in fantasticherie utili solo a se stesse, cercate d'individuare le prospettive che vi vengono offerte. Sul piano pratico la prudenza potrà produrre buoni frutti, ma giocare in difesa raffredderà la spontaneità. Nel lavoro, rivedendo con calma il vostro operato e facendo leva sulla capacità introspettiva, potrete fare i dovuti aggiustamenti.

In amore, in questa fase delicata della settimana, ogni interferenza esterna non fa che complicare le cose: parenti, vicini e amici vanno tenuti fuori. I prossimi sette giorni saranno ottimi per poter fortificare unghie o capelli, la Luna garantisce ottimi risultati in tempi rapidissimi.

Toro - L’oroscopo settimanale 6-12 settembre al Toro consiglia, in caso di problemi, una risposta decisa e improntata, quando possibile, all’estrema chiarezza.

Un impulso energico vi sarà d’aiuto. Non dimenticate le esperienze già vissute e procedete motivati e determinati, raccoglierete consensi. Nel lavoro i prossimi sette giorni invitano alla prudenza: quando la posta in gioco è alta, come in questo momento, l'importante è tenere conto dell’opinione dei collaboratori e meditare ogni scelta.

In amore, una relazione in fase di rodaggio potrebbe incontrare ostacoli del tutto indipendenti dalla vostra volontà, ma in ogni caso conviene parlar chiaro. Per la salute cresce lo stato di benessere, ma non adagiatevi sugli allori. Praticate con regolarità e costanza una ginnastica dolce a vostra scelta.

Gemelli - Questa settimana vi vedrà affascinanti e sicuri di voi stessi. Se c’è una persona speciale che vi piace, osate! Trascorrerete il tempo libero con amici e hobby culturali. Novità nel campo del lavoro vi metteranno di buonumore e saranno delle situazioni che vi faranno crescere professionalmente, non solo nel lavoro. Una buona organizzazione vi terrà al riparo da possibili imprevisti: buona la concentrazione e la capacità di applicazione.

In amore allontanate da voi le persone “appiccicose” che non vi consentono di sperimentare. Voglia di nuove emozioni e le occasioni non mancheranno. Per la salute la giornata favorisce un riassestamento: rivedete la dieta, impostate l’attività fisica e verificate l’efficacia di nuove terapie.

Cancro - Amicizie e relazioni sociali in primissimo piano rendono le vostre giornate serene, piacevoli e anche molto rilassanti. Ve la spassate un mondo e poco importa se in famiglia c’è qualche battibecco di troppo: trovate subito il modo per superarlo. Nel lavoro, in questa settimana, snobbate l’ordinaria amministrazione, perché vi sentite tagliati per ben altre vette: presto o tardi la resa dei conti arriva.

In amore sgombrate la mente da ogni tensione e preoccupazione, e lasciate spazio soltanto all’amore, col partner vivrete momenti di pura passione. Per la salute un bel massaggio riflessogeno per i vostri amati piedi. Ogni tanto lasciatevi accarezzare dall'idea di camminare a piedi scalzi: un toccasana per la mente e il fisico.

Leone - Se gli imprevisti vi innervosiscono, allora in questa settimana non potrete fare a meno di arrabbiarvi. Il periodo si prevede purtroppo punteggiato da disguidi e inconvenienti. Con Marte in rotta di collisione al segno, limitare i danni sarà già un buon risultato, per adesso accontentatevi. Nel lavoro gli impegni quotidiani assorbono tutto il vostro tempo e le vostre energie, ma voi non vi tirate indietro e i risultati lo dimostrano.

In amore troppe le energie fisiche e mentali spese sul lavoro, così per la vita di coppia non avete più pazienza e i battibecchi col partner lo provano! Per la salute un pizzico di attenzione ogni tanto serve: basterebbe veramente molto poco per amministrare con un po’ di buonsenso fisico e mente.

Vergine - La vita sarebbe più semplice se solo non vi ostinaste a tenere tutto per voi e vi apriste, almeno con le persone che vi sono più vicine. Invece state lì a rimuginare, col risultato d’ingigantire oltremisura anche i problemi più semplici. Nel lavoro sarà una settimana con alti e bassi: in momento abbattuti, l’istante dopo euforici. Forse l’eccessiva emotività rischia di farvi incappare in qualche pericoloso autogol.

Anche la sfera affettiva è a rischio, colpa dei repentini e frequenti sbalzi d’umore: il vostro partner sarà a dir poco perplesso. Per la salute la tensione nel periodo è la vostra nemica numero uno e vi potrebbe causare qualche problema digestivo di origine strettamente nervosa.

Bilancia - In passato forse avete mancato qualcuno degli obiettivi che vi siete dati e adesso la paura di fallire condiziona oltremodo le vostre scelte. Fate attenzione in questi prossimi sette giorni: il timore che vi paralizza potrebbe impedirvi di cogliere un’occasione coi fiocchi. Nel lavoro non vi fidate di chi vi offre il proprio aiuto e poi borbottate che dovete fare tutto da soli, neppure voi sapete bene cosa volete.

In amore, vista la vostra creatività, sarebbe un delitto non approfittarne per dare una sferzata di vitalità alla vostra vita di coppia. Per la salute, finita o quasi l’era delle vacanze estive, vi ritrovate immersi nella solita routine. L’idea vi è di difficile digestione e vi crea qualche tensione.

Scorpione - Con il bel trigono lunare, e assistiti anche dai favorevoli influssi di Mercurio, Venere e Marte, non potete lamentarvi. Situazione promettente per quasi gran parte del periodo. Fate leva soprattutto sulla positività saturniana e vedrete che ogni ostacolo sparirà come d’incanto. Nel lavoro ottimismo e comprensione sono le leve con le quali solleverete il vostro mondo, per lo meno quello professionale, e con ottimi risultati.

In amore, con Venere e Marte in ottima disposizione, anche in campo affettivo potete contare su potenti raccomandazioni astrali: state tranquilli. Per la salute, sereni, rilassati, in pace con voi stessi e col mondo, vi sentite bene, quasi in uno stato di grazia. Vorreste che fosse sempre così.

Sagittario - Iniziate la settimana con la prospettiva di una risalita in campo sentimentale. Tanto buonumore, con un alleato in più: le buone stelle! Passando in un favorevole segno d’Acqua, la Luna torna ad appoggiarvi senza condizioni. Viaggi, divertimento, nuovi incontri, in poche parole avrete una vita sociale dinamica, brillantissima. Nel lavoro non accettate proposte di aiuto da persone che non conoscete bene, meglio accontentarsi di arrivare dove le vostre forze ve lo consentono.

In amore, specie in coppia, finalmente potrete dare il via a un progetto che avete in mente da tempo: ristrutturare l’abitazione o allargare la famiglia. Per la salute, consapevoli dell’importanza del vostro benessere, vi concedete i giusti spazi di relax. Sapete bene che non è una perdita di tempo.

Capricorno - Questa settimana la buona sorte planetaria va e viene perciò, potendo contare sugli amichevoli appoggi di Mercurio e Giove, sfruttate ogni buona occasione. Per oggi accantonate i vostri progetti di svago con amici e familiari e impegnatevi di più nelle cose di tutti i giorni. Nel lavoro potete contare su un’attività lavorativa soddisfacente e anche su discreti risultati. Come vedete è meno peggio di come la dipingete.

In amore le stelle vi sono molto meno amiche, ma a volte il segreto sta soprattutto nel sapersi accontentare e nel riuscire a sopportare. Per la salute, se il mal di testa dopo i pasti per voi è diventato la norma, è chiaro che dovete prendere abitudini alimentari diverse, più salutari.

Acquario - Forti del sostegno di una nutrita schiera planetaria, la settimana in arrivo vi vedrà ripartire di slancio. Questo lunedì vi riserverà molte piacevoli sorprese: tenetevi pronti! Carisma e fascino sono al top per l’ottima configurazione di Luna e Venere, infatti in tanti potrete contare anche sull’impossibile. Nel lavoro il vostro umore altalenante può indurvi in errore, spingendovi a valutare in modo errato progetti o situazioni: fatevi consigliare.

In amore mille proposte e altrettante idee per organizzare le vostre vacanze estive. Con la persona che amate state progettando scenari da favola. Per la salute sapete bene che non potete rilassarvi, neppure se là fuori splende il sole e ci sono 40 gradi: proteggete comunque la vostra gola.

Pesci - L'oroscopo della settimana 6-12 settembre predice che la Luna continuerà a vegliare su di voi, affiancata anche da Giove, che vigila sul vostro segno e vi garantisce serenità e tanta armonia. Vivete come in uno stato di grazia e a beneficiarne sono soprattutto i rapporti con il prossimo. Nel lavoro saranno numerosi e molto proficui i nuovi rapporti professionali che allaccerete in questo periodo. Coltivateli con costanza: non ve ne pentirete. In amore la vita di coppia non riserva particolari insidie, ma solo tanta prevedibilità che rischia di degenerare nella noia: inventatevi qualcosa. Per la salute, nutrite dei dubbi in merito a una terapia che il medico vi ha consigliato di seguire? Non c’è niente di male nel chiedere chiarimenti.