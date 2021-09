Le previsioni dell'Oroscopo del giorno 5 settembre esortano i nati sotto il segno della Bilancia a risolvere dei conflitti. I Pesci sono giù, mentre i Toro devono fare qualche considerazione sulle proprie relazioni.

Andiamo a vedere, nel dettaglio, cosa preannunciano le previsioni astrologiche per domenica 5 settembre per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: le stelle sono un po' contrarie, pertanto è necessario avere pazienza. Se in amore ci sono stati dei conflitti, meglio aspettare i prossimi giorni per risolverli, potreste finire per peggiorare la situazione.

11° Leone: l'oroscopo di domenica 5 settembre denota una giornata piuttosto turbolenta. Soprattutto la mattinata potrebbe rivelarsi piena di impegni. A partire dal pomeriggio, invece, ci sarà un leggero miglioramento.

10° Ariete: giornata interessante sul fronte dei sentimenti, un po' meno per quanto riguarda la sfera professionale. Se ci sono stati dei cambi di guardia di recente, è opportuno che rivediate attentamente certe situazioni.

9° Sagittario: le emozioni sono alle stelle e questa potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Cercate di far prevalere la ragione, specie per quanto riguarda le scelte professionali. In amore potete osare un po' di più.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: il risveglio potrebbe essere un po' turbolento, tuttavia con il passare delle ore tornerete ad essere un po' più propositivi.

Nel lavoro serve ingegno e voi ne avete da vendere, non abbattetevi.

7° Scorpione: una domenica all'insegna del riposo. Dopo aver vissuto una settimana piuttosto impegnativa, adesso è giunto il momento di rilassarsi un po'. In campo sentimentale dovete essere un po' più permissivi.

6° Acquario: i rapporti di amicizia sono per voi una cosa estremamente importante.

Le previsioni dell'oroscopo del giorno 5 settembre, infatti, vi esortano a trascorrere quanto più tempo possibile in compagnia delle persone care.

5° Toro: ciò che vale rimane, quello che non vale va via con il tempo. Questo è un concetto che dovete fare vostro e che dovete ripetervi quando una persona esce dalla vostra vita.

Sul lavoro siete pieni di euforia e sarete molto travolgenti.

Oroscopo 5 settembre: segni fortunati

4° in classifica Gemelli: non impelagatevi in discussioni perché questo è il fine settimana della pace. Per i chiarimenti attendete la prossima settimana. Sul lavoro state vivendo un momento abbastanza florido, ma non crogiolatevi sugli allori.

3° Cancro: l'oroscopo del 5 settembre vi invita a trascorrere quanto più tempo possibile in compagnia delle persone care. Se state vivendo un momento di riflessione in campo professionale, sappiate che presto le cose vi sembreranno più chiare.

2° Bilancia: buon momento per arginare dei conflitti. Vi sentite particolarmente tranquilli e rilassati, pertanto sarete sicuramente in grado di risolvere le questioni in sospeso.

Nel lavoro vi accingete a vivere un momento molto buono.

1° Vergine: ottimo momento in amore per cimentarvi in nuove conoscenze. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, invece, meglio non essere troppo pretenziosi. Importante puntare tutto sull'inventiva.