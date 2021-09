Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 14 settembre i nati sotto il segno della Vergine vivranno un periodo di svolta. I Cancro avranno delle risposte, mentre i Capricorno sono giù.

L'oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: il fine settimana è trascorso un po' a rilento e anche l'inizio settimana non è stato tra i più proficui. Oggi avrete ancora gli strascichi di giorni non propriamente fortunati, ma il peggio è passato.

11° Gemelli: le previsioni dell'Oroscopo del 14 settembre invitano i nati sotto questo segno a prendere una decisione in campo professionale.

Se non siete sicuri del percorso intrapreso siete sempre in tempo per cambiare idea.

10° Pesci: giornata di alti e bassi per quanto riguarda le faccende di cuore. Oggi siete un po' indecisi, pertanto, potrebbe risultarvi piuttosto difficile prendere delle decisioni importanti. Se potete, rimandatele.

9° Toro: meglio non rimandare a omani ciò che potreste fare oggi. Cercate di essere risoluti e di non perdervi in chiacchiere dal punto di vista professionale. Ci vuole concentrazione e spirito d'iniziativa.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: sul lavoro ci sono delle cose da rivedere, mentre in campo sentimentale siete piuttosto appagati. Ad ogni modo, non date mai le persone per scontate in quanto potreste pentirvene amaramente.

7° Acquario: sul lavoro siete presi da mille impegni, ma non dimenticatevi di voi e dei vostri bisogni. In amore siete piuttosto audaci e questa qualità si rivelerà particolarmente proficua per i single.

6° Bilancia: l'oroscopo del giorno 14 settembre esorta i nati sotto questo segno a darsi da fare sul lavoro. Anche se ci sono degli ostacoli, cercate di tenere duro.

In campo sentimentale, invece, bisogna stabilire una scala di priorità.

5° Scorpione: i nati sotto questo segno stanno attraversando un periodo di confusione. In particolare, molti di voi potrebbero alternare momenti di alti e di bassi dal punto di vista dell'umore. Non siate frettolosi nelle decisioni.

Oroscopo segni fortunati del 14 settembre

4° in classifica Ariete: giornata intensa, ma allo stesso tempo soddisfacente per quanto riguarda il lavoro. L'amore procede senza troppi intoppi. Le coppie stabili ritroveranno la serenità perduta, mentre quelle nate da poco potranno concedersi alla passione.

3° Leone: l'oroscopo del giorno 14 settembre denota una giornata abbastanza positiva per molti aspetti. Siete pronti a scendere in campo sul lavoro e non vi risparmierete. In amore, invece, dovete abbassare un po' le difese, naturalmente, se ne vale la pena.

2° Cancro: giornata molto interessante per quanto riguarda le faccende di cuore. Dal punto di vista del lavoro, invece, se siete incerti su di una decisione da prendere, adesso le cose vi sembreranno più chiare.

1° Vergine: prima posizione per i nati sotto questo segno che, finalmente, dopo un periodo un po' burrascoso, vivranno giornate molto intense in amore. Se ci sono state delle discussioni di recente, adesso potrete rimediare a tutto.