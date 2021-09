Per la giornata di domani, giovedì 2 settembre 2021, l’Oroscopo prevede un rialzo per i segni del Sagittario e dei Pesci, mentre per il segno dell’Ariete ci sarà un ulteriore ribasso, insieme al segno dello Scorpione. I segni del Cancro e della Vergine avranno un ambiente favorevole con le amicizie e con gli affetti in generale. A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo di domani: Sagittario in testa

1° Sagittario: finalmente i desideri nascosti nel cassetto troppo a lungo riusciranno ad emergere e a trovare una piena realizzazione, e con queste soddisfazioni riuscirete anche a rendere l’ottimismo più stabile e ricco di novità, secondo l’oroscopo.

2° Vergine: con le amicizie avrete sicuramente una giornata rosea, fatta di tanto divertimento e sintonia all’interno non soltanto delle compagnie, ma anche nell’ambiente lavorativo troverete molta affinità che potrebbe fare al differenza nei rapporti interpersonali.

3° Cancro: finalmente la situazione amorosa sarà sempre più affiatata e tenera, con il partner che manterrà una sintonia di coppia davvero forte. Dal canto vostro, saprete come fare sorprese e rendere avventurosa la vostra giornata.

4° Pesci: finalmente una giornata come questa potrebbe costituire un punto di svolta nella vostra carriera professionale, perché la fortuna sarà migliore rispetto alle giornate precedenti e il grado di ottimismo al di sopra delle aspettative secondo l’oroscopo.

Toro stabile

5° Toro: la stabilità amorosa potrebbe essere molto più forte, e la sintonia di coppia potrebbe dare l’avvio a qualche distrazione che valga realmente la pena a livello dell’umore. Secondo l’oroscopo ci potrebbero essere delle novità in arrivo.

6° Bilancia: avrete i presupposti per poter decollare nel mondo del lavoro, ma questa sarà ancora una giornata di preparazione e di eventi che potrebbero ostacolare di qualche ora il raggiungimento dei vostri obiettivi.

7° Acquario: dovrete rivedere alcune questioni riguardano l’ambito finanziario, perché le spese potrebbero darvi qualche attimo di tensione e di nervosismo. Sarà bene rimanere calmi e controllare bene ogni singolo dettaglio che possa farvi debordare.

8° Gemelli: fare qualcosa per cogliere appieno una opportunità potrebbe comportare molti sacrifici, tanto che dovrete decidere se possa valere la pena oppure no.

Secondo l’oroscopo avrete qualche piccola tensione in famiglia che sarà necessario allentare.

Leone prudente

9° Capricorno: non avrete molte novità, però dovrete fare in modo che ne escano nelle giornate successive. Dovrete remare un po’ contro questa sorte che sta facendo i “capricci”. In amore secondo l’oroscopo dovrete rendere l’atmosfera più favorevole.

10° Leone: fate attenzione a qualche 'scivolone' sul lavoro che potrebbe essere deleterio per il lavoro o comunque per un progetto a cui tenete particolarmente. Siate prudenti anche nelle amicizie, cercate di essere più selettivi.

11° Ariete: ci sarà una piccola 'ricaduta' secondo la classifica dell’oroscopo a causa della vostra ansia sempre più forte e palpabile, ma allo stesso tempo avrete anche un po’ di stanchezza in accumulo che necessita di una pausa.

12° Scorpione: purtroppo ci saranno degli insuccessi che vi spingeranno alla tensione, ma allo stesso tempo avrete tutta la grinta necessaria per poter recuperare in fretta ciò in cui avete decretato qualche negligenza.