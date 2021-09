Le previsioni dell'oroscopo del giorno 21 settembre esortano i nati sotto il segno dell'Ariete ad osare. I Toro devono essere un po' più cauti, mentre i Sagittario sono favoriti sul lavoro.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: i nati sotto questo segno devono fare un po' i conti con alcune faccende familiari da gestire. Cercate di mantenere la calma specie nella parte iniziale della settimana.

11° Bilancia: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 21 settembre esortano i nati sotto questo segno a darsi da fare un po' di più sul lavoro.

Il periodo è pieno di opportunità, ma dovete essere bravi voi a coglierle al volo.

10° Vergine: giornata di alti e bassi per quanto riguarda le faccende personali. L'amore è un po' altalenante, per contro però, dal punto di vista professionale ci saranno delle belle novità in arrivo.

9° Leone: i nati sotto questo segno devono osare. In questo periodo sono favoriti coloro i quali svolgono professioni a contatto con il pubblico in quanto siete molto loquaci. In amore, invece, potrebbe esserci una battuta d'arresto.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: in amore siete abbastanza diretti e sinceri e questo sono qualità che potrebbero rappresentare un'arma a doppio taglio.

Per quanto riguarda il lavoro, invece, attenzione alle malelingue.

7° Cancro: l'oroscopo del 21 settembre vi invita a tenere i problemi fuori dalle quattro mura domestiche. Anche se questo è piuttosto difficile da realizzare, sarebbe sempre opportuno ritagliarsi del tempo per sé e per le persone care.

6° Gemelli: l'occasione fa l'uomo ladro.

Cercate di non approfittare troppo della pazienza altrui e concentratevi un po' di più sui vostri obiettivi. Se siete confusi è bene che aspettiate un po' prima di prendere una decisione importante.

5° Sagittario: sul lavoro ci sono belle soddisfazioni in arrivo, dal punto di vista sentimentale, invece, potrebbe nascere qualche problema.

Cercate di gettarvi sul lavoro, lì potrete avere delle belle soddisfazioni.

Oroscopo segni fortunati 21 settembre

4° in classifica Scorpione: inizio settimana molto promettente per voi. Oggi siete molto più propositivi e pieni di spirito d'iniziativa. Specie coloro i quali svolgono mansioni per cui è necessaria la creatività saranno premiati.

3° Acquario: l'oroscopo del giorno 21 settembre esorta i nati sotto questo segno ad essere un po' più intraprendenti e ottimisti. Finalmente delle questioni stanno per risolversi, quindi, non arrendetevi.

2° Ariete: le stelle vi invitano ad osare. Se avete in ballo certe situazioni dal punto di vista professionale, è importante mostrarsi impavidi e sicuri.

In amore dovete adoperare la stessa strategia, a nessuno piace sentirsi in bilico.

1° Pesci: bene i sentimenti. Oggi è una giornata sfavillante sotto questo punto di vista, quindi, approfittatene. Anche per quanto riguarda il lavoro ci sono delle situazioni da gestire. Con acume riuscirete ad andare molto lontano.